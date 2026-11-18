José Palazzo, empresario de espectáculos y entretenimiento, en Infobae en Vivo

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José Palazzo, creador del Cosquín Rock y una de las figuras con mayor trayectoria en la producción de espectáculos de la Argentina, visitó Infobae en Vivo para repasar más de dos décadas de carrera en la organización de recitales. Entre anécdotas con artistas nacionales e internacionales, un diagnóstico sobre el momento económico del sector del entretenimiento y su propio proceso de recuperación de las adicciones, el productor dedicó un tramo de la entrevista a reconstruir uno de los episodios que definió como el más costoso de su trayectoria: la contratación de Bob Dylan.

Palazzo enmarcó el episodio dentro de una lógica que, según dijo, atraviesa a todo el rubro: “Todos los empresarios de espectáculos hemos tenido muy malas decisiones en las que hemos perdido mucho dinero trayendo un artista. A mí me pasó con Bob Dylan y con un montón de artistas y hemos tenido rachas”, detalló el productor y dejó un título para expresarlo: “Yo contraté a Bob Dylan y fueron mil trescientas personas”.

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José Palazzo, creador del Cosquín Rock y uno de los principales productores de shows en Argentina

En charla con Infobae a las Nueve, Palazzo también describió la actitud del músico durante el concierto. “Subió en el escenario, ni siquiera dijo ‘buenas noches, Córdoba’. Creo que una vez miró para arriba porque el resto miró para abajo”, relató.

A pesar de la distancia que marcó el artista con el público, Palazzo reconoció la calidad artística de la presentación: “El show impresionante. Estaba muy feliz de haberlo escuchado en vivo”. Sin embargo, remarcó que el resultado económico no compensó la experiencia: “Me hubiera convenido comprar seis boletos en primera, irme con seis amigos a verlo a cualquier lugar del mundo y perdía mucho menos dinero”. Cuando le preguntaron si después del show había tenido la oportunidad de hablar con Dylan, Palazzo fue directo: “Lo odié a Bob, no lo quería ni ver”.

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Más allá del episodio con Dylan, Palazzo repasó su recorrido como mánager de bandas y productor de recitales en la Argentina, con artistas como Charly García, La Renga y Don Osvaldo. El productor explicó que decidió afincar su actividad empresarial en el interior del país, una decisión que, según remarcó, implica desafíos adicionales respecto de Buenos Aires. En ese sentido, detalló que su compañía organizó este año 250 espectáculos en Córdoba y que cuenta con tres salas propias, con diferentes capacidades.

José Palazzo produjo durante años los shows de Charly García

Palazzo adelantó además que se encuentra construyendo un teatro y una arena en la provincia, en sociedad con Federico Lauría, Corporación América y Carlos Ohanian, un proyecto que busca cubrir la falta de un espacio de esas características en Córdoba.

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Consultado sobre si es posible ejercer como empresario del rock sin caer en excesos, Palazzo relató su propio proceso de recuperación. “Hace catorce años que dejé el consumo”, afirmó, y agregó que decidió continuar hablando públicamente del tema porque considera importante visibilizarlo. “La búsqueda de la ayuda tiene que ver con primero reconocer que uno no la maneja, porque uno cree que la maneja”, explicó el productor, y sostuvo que su entorno familiar fue un factor que facilitó su recuperación.

En este sentido, remarcó que la escena del rock nacional atraviesa un buen momento en términos de profesionalismo. “El rock argentino goza de muy buena salud”, dijo, y añadió que “la intoxicación no es una opción para un artista profesional” en la actualidad.

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Palazzo también analizó la situación del mercado de entretenimiento en el país. Señaló que la venta de entradas atraviesa una caída significativa, producto de la combinación de tres factores: el elevado número de artistas internacionales que llegan a la Argentina cuando el dólar está barato, una tendencia global a la baja en el consumo de espectáculos tras el fin del “efecto pospandemia”, y la merma del poder adquisitivo local.

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