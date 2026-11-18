La Policía Nacional sorprendió a tres hombres dentro de una sucursal de Banco General en Plaza Nuevo Tocumen. Tomada de la PN

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Tres hombres fueron sorprendidos dentro de una sucursal del Banco General, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en el sector este de la capital panameña, donde presuntamente pretendían sustraer dinero tras ingresar por un boquete abierto en el techo del establecimiento.

La Policía Nacional informó que los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia, luego de que se activaran los sistemas de seguridad de la entidad bancaria, situada en el corregimiento de 24 de Diciembre.

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Durante la inspección del inmueble, los agentes encontraron cinco maletas vacías que, según las investigaciones preliminares, serían utilizadas por los individuos para transportar dinero en efectivo u otros objetos de valor que pretendían sustraer de las instalaciones.

La intervención policial permitió frustrar el hurto antes de que los sospechosos abandonaran el establecimiento. Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios recolectados durante las diligencias efectuadas en la sucursal.

Los sospechosos presuntamente ingresaron a las instalaciones bancarias mediante un boquete abierto en el techo. Tomada de Facebook

El incidente constituye otro de los episodios delictivos registrados durante 2026 contra instalaciones y operaciones del sector financiero panameño, entre ellos un intento de asalto a un vehículo blindado y un ataque contra un cajero automático.

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El pasado 7 de septiembre, otro incidente relacionado con el Banco General se registró en el sector de Marbella, en la capital panameña, cuando varios individuos intentaron apoderarse del dinero de un camión blindado, provocando un intercambio de disparos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:40 de la noche, mientras el vehículo realizaba operaciones de retiro de efectivo en un cajero automático. La reacción del personal encargado de la seguridad impidió que los atacantes concretaran el asalto.

Durante la huida, el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos terminó volcado frente a la sucursal bancaria. Los individuos consiguieron escapar del lugar a bordo de otro vehículo utilizado como taxi, según los reportes preliminares del incidente.

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Un intento de asalto a un vehículo blindado en Marbella dejó a un colaborador de Banco General herido en septiembre. Tomada de Trafico C Panamá

El Banco General confirmó entonces que uno de sus colaboradores resultó herido y anunció el cierre temporal de la sucursal de Marbella. La entidad aclaró que el episodio ocurrió fuera del horario de atención, cuando no había clientes dentro del establecimiento.

Otro intento de sustracción de dinero se produjo el 8 de mayo, cuando desconocidos trataron de apoderarse del efectivo almacenado en un cajero automático de la Caja de Ahorros, en el sector del cruce de Boquerón.

En aquella ocasión, la advertencia de un ciudadano permitió la intervención de la Policía Nacional. Los sospechosos escaparon sin conseguir el dinero, aunque provocaron daños materiales en el equipo bancario, que posteriormente fue inspeccionado por especialistas en criminalística.

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Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 3.808 hechos criminales por delitos de robo en todo el país, frente a las 3.956 contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 4%.

Del total de casos registrados durante los primeros nueve meses del año, 2.087 correspondieron a robos agravados, una reducción del 6% respecto al período anterior, mientras que las investigaciones por delitos de robo sumaron 1.721, con una disminución del 1,4%.

El Ministerio Público registró 3.808 casos de robo en Panamá entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la reducción nacional, la provincia de Panamá registró un incremento del 3%, al pasar de 2.047 casos en 2025 a 2.101 en 2026, concentrando más de la mitad de los registros nacionales durante el período analizado.

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El informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación señala que agosto fue el mes con la mayor cantidad de casos registrados, con 508, seguido de septiembre, cuando se contabilizaron 487 noticias criminales por estos delitos.