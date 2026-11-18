Una mujer y un hombre sonríen frente a la cámara en una playa de arena mientras la luz solar ilumina el paisaje costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preocupación se instaló en el mundo del espectáculo después de que se conociera que Mariano Chihade permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

La información fue comunicada por el centro médico durante la noche del martes, luego de que el productor ingresara para realizarse una serie de estudios programados. A pocas horas de la difusión del parte, su esposa, la conductora Mariana Fabbiani, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

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La presentadora de DDM, por América, eligió sus historias de Instagram para dirigirse a quienes se preocuparon por la salud de su marido. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió.

Luego, agregó junto a un emoji de manos rezando y un corazón rojo: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”.

El mensaje de la conductora ante la preocupación por la salud de su pareja (Instagram)

Después de compartir ese mensaje, Fabbiani publicó una estampita de la Virgen María Desatanudos. La imagen religiosa tiene un significado especial para quienes recurren a ella en momentos difíciles, ya que se le pide que interceda ante Dios para resolver problemas complejos, confusiones y situaciones que parecen no tener salida. Esos conflictos son representados simbólicamente como los “nudos” de la vida.

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Además, la conductora sumó una estampita religiosa para acompañar el pedido (Instagram)

Qué decía el comunicado oficial sobre la salud de Mariano Chihade

El estado de salud de Chihade se conoció a través de un comunicado oficial de Fleni. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, informó el centro médico.

El parte detalló que el productor continuaba internado en la institución y que debía atravesar una operación. “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, señaló el comunicado.

En el cierre del texto, Fleni llevó tranquilidad sobre el estado general del productor. “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, concluyó el centro médico. La información fue firmada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

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De acuerdo con el comunicado, el ingreso de Chihade a la institución estaba previsto para que pudiera realizarse estudios que ya habían sido programados. Esas evaluaciones se relacionaban con una imagen nodular detectada previamente a través de una resonancia magnética cerebral. El parte no brindó más detalles sobre la intervención quirúrgica ni sobre el momento en que se realizaría, pero confirmó que el productor se encontraba estable desde el punto de vista clínico.

El parte médico sobre la salud de Mariano Chihade (Instagram)

Según pudo saber Infobae, Chihade permanecía acompañado por su esposa y por otros integrantes de su familia. Fabbiani eligió expresarse públicamente para agradecer las muestras de afecto y transmitir el pedido de acompañamiento, aunque evitó brindar precisiones adicionales sobre el cuadro de salud de su marido. Su mensaje estuvo centrado en la gratitud y en la necesidad de atravesar este momento con esperanza.

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Mariano Chihade es uno de los productores más importantes de la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, después de haber trabajado como productor en Promofilm y de ocupar cargos vinculados con la dirección artística y de contenidos en Endemol Argentina y América TV. También integró la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).

A través de Mandarina Contenidos, Chihade participó del desarrollo de proyectos de ficción, entretenimiento, magazines, documentales y realities destinados a distintos canales de televisión y plataformas. Dentro de la producción de la empresa se encuentra El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez. También forman parte de su recorrido ciclos como LAM, DDM y SQP.

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En mayo de 2024, Mandarina amplió su presencia en el ámbito audiovisual con el lanzamiento de Bondi Live, un canal de streaming que reunió programas conducidos por figuras del espectáculo y los medios. La propuesta se sumó a los proyectos televisivos de la productora y marcó una nueva etapa en el desarrollo de contenidos digitales.

A fines del mes pasado, Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi Live. Como parte de esa operación, Chihade asumiría como director ejecutivo integral de El Nueve, un nuevo desafío laboral que se incorporó a su trayectoria dentro de los medios.

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En medio de esos cambios profesionales, la situación de salud del productor generó preocupación entre sus colegas y las figuras que trabajaron junto a él. Fue la propia Mandarina Contenidos la que difundió en sus redes sociales el comunicado de Fleni, fechado el 17 de noviembre, para informar que Chihade permanecía internado y que su estado clínico era estable.

Mientras continúa acompañado por Mariana Fabbiani y por su familia, el productor aguarda la intervención quirúrgica indicada por los médicos. La conductora, por su parte, eligió compartir un mensaje breve pero cargado de esperanza y agradeció el apoyo recibido durante las últimas horas. “Piensen en él con amor y linda energía”, pidió Fabbiani, mientras sus seguidores y distintas figuras del medio expresaban su acompañamiento.

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