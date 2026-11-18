El ejemplar fue localizado junto a vestigios glaciares de la isla Navarino por investigadores chilenos, españoles y británicos, quienes no lograron asociarlo con los registros biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el extremo sur de Chile, junto a los restos de un glaciar en franco retroceso, científicos hallaron un plecóptero, un insecto ligado a los ecosistemas de agua dulce, que podría ser una especie desconocida para la ciencia. El descubrimiento ocurrió en la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, una de las zonas más australes del planeta.

El descubrimiento está documentado en un estudio publicado en noviembre de 2026 en la revista Ecology, según informó Euronews. El trabajo, titulado Rapid ice loss and a rare stonefly from Chile’s southernmost glacier remnants, fue encabezado por el investigador Javier Rendoll-Cárcamo y contó con científicos de la Universidad de Magallanes, la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey (BAS) de Reino Unido.

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Un insecto de agua dulce hallado junto a los últimos restos de hielo

Una infografía describe el hallazgo de un insecto plecóptero sin clasificar junto a masas de hielo en la isla Navarino, en el extremo austral de Chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo pertenece al orden de los plecópteros, insectos estrechamente ligados a los ecosistemas de agua dulce. Es parte de la familia Gripopterygidae, distribuida en distintas regiones del hemisferio sur, con presencia en América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los investigadores no lograron identificarlo dentro de ninguna de las especies ya catalogadas, lo que abre la posibilidad de que sea una forma de vida aún sin describir formalmente.

El equipo advirtió que serán necesarios análisis adicionales para confirmar ese estatus taxonómico. Por ahora, tampoco está determinado si el insecto habita de manera exclusiva en esa área o si también puede encontrarse en otras partes de la Patagonia. Su estado de conservación permanece igualmente sin definir.

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Los plecópteros son considerados buenos indicadores del estado de salud de los sistemas acuáticos. Su presencia o ausencia refleja la calidad y las condiciones del agua en un entorno dado, lo que convierte a este tipo de hallazgos en datos relevantes para entender cómo los ecosistemas reaccionan ante el cambio ambiental.

La pérdida acelerada de hielo transforma los ecosistemas del sur de Chile

El estudio publicado en Ecology fue encabezado por Javier Rendoll-Cárcamo y registró al ejemplar de la familia Gripopterygidae en la isla Navarino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no se limita a documentar al insecto: también analiza la rápida pérdida de hielo en los últimos vestigios glaciares del extremo chileno. La isla Navarino, próxima al cabo de Hornos, es una región donde las masas de hielo ceden de manera constante, dejando al descubierto superficies antes congeladas.

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Ese proceso altera los ciclos hidrológicos que sostienen la vida en los alrededores. El agua de deshielo alimenta cursos de agua dulce y crea condiciones específicas para los organismos que dependen de ese frío. Cuando esas condiciones cambian, algunas especies pueden colonizar nuevos espacios; otras, en cambio, pierden su hábitat.

La combinación de cambio ambiental acelerado y biodiversidad poco estudiada hace de estas zonas un foco de atención para la comunidad científica. Para los investigadores, cada transformación del terreno puede implicar tanto la aparición de nuevos organismos como la desaparición silenciosa de otros aún sin registrar.

El hallazgo subraya cuánto falta por conocer en los ambientes glaciares patagónicos

El ejemplar pertenece a la familia Gripopterygidae, pero el equipo internacional advirtió que aún debe realizar análisis adicionales para establecer su estatus taxonómico y su eventual distribución patagónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que el plecóptero sea una especie nueva añade una dimensión adicional al estudio. El equipo señaló que este tipo de descubrimientos pone en evidencia los vacíos que aún existen en el conocimiento de la biodiversidad de los ambientes glaciares y subglaciales del sur de Sudamérica.

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Que un ejemplar potencialmente inédito aparezca en una zona de difícil acceso como la isla Navarino refuerza la idea de que estos ecosistemas aún guardan formas de vida sin catalogar. La familia Gripopterygidae, a pesar de su distribución en el hemisferio sur, sigue siendo objeto de investigación en muchas de las regiones donde habita.

El BAS y las universidades involucradas no precisaron una fecha para los análisis taxonómicos definitivos. Lo que dejó claro el equipo es que el hallazgo se produjo en un contexto de transformación ambiental intensa, en una región donde el tiempo para documentar la biodiversidad existente se acorta al mismo ritmo que se reduce el hielo.

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