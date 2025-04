Los nuevos videos y audios en la denuncia a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo: el pago que le hizo a la barrabrava del Ciclón

Moretti reconoce que le pagó un chárter a la barra de San Lorenzo para ir a Quito

La investigación alrededor de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, generó un cimbronazo en el fútbol argentino. La cámara oculta que hizo público el programa TLN Denuncia mostró al dirigente manipulando dólares como parte de un presunto caso de corrupción relacionado con el fichaje de un futbolista juvenil.

Las imágenes, que son de hace casi un año, lo muestran en su despacho, junto a una mujer, la madre de la promesa, que es la que le entrega el dinero (25.000 dólares), y también aparece Francisco Sánchez Gamino, funcionario público vinculado a la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, quien fue removido de su cargo tras la difusión de la filmación.

En este segundo informe, con nuevo material que pone al dirigente en el ojo de la tormenta, se puede ver a Marcelo Moretti reconociendo que le pagó un vuelo chárter aparte a la barra brava de San Lorenzo: “Ahora tenemos que ir a Quito, el martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado, vamos en Aerolíneas. Un chárter de 150 personas. Y a la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete 220.000 dólares”.

La denuncia por la coima por los jugadores de inferiores que salpico a Velez y San Lorenzo

“Tenés uno que metió un jugador ahí, es Paulo Arena. Sí porque le dijo ¿qué haces acá? y se quedó cuando lo vio, viste al gordo. Vos callate y no digas nada. Y tiene un jugador “puesto” ahí. Ese trae, le cobra a los papás y pone plata a los coordinadores, no sé como se manejan. Entonces entrás así”, cuenta la mamá del futbolista juvenil. A lo que Francisco Sánchez Gamino, el funcionario que aparece con Moretti y fue echado por la Jefatura de Gabinete de la Nación donde trabajaba, agrega: “Y bueno, pero te tienen ahí todo el año, después a fin de año te meten uno en San Lorenzo, otro en Vélez...”.

“Sí” -continúa la madre del juvenil- “porque lo llevaron a Vélez. Escuchá. Me saca tres mil dólares más a principios de diciembre. Este 7 de diciembre que pasó, porque lo llevaron a Vélez. Sí, un día fue a Vélez y se terminó el fútbol del año ¿entendés?”.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

La primera parte del informe “Plata negra”, emitido el lunes por Canal 9, incluyó audios y videos. “¿No los contás?”, le pregunta la mujer a Moretti tras tenderle el fajo de dólares “No, no”, responde el dirigente. En uno de los momentos captados, la coprotagonista de la escena negocia los términos del acuerdo, indicando: “Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?”. El presidente responde tajantemente: “25 mil”. La conversación avanza hasta que la mujer asegura: “Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo”.

El juvenil, según aceptó Moretti, estuvo fichado hasta diciembre. Aunque alegó en su defensa, 20 horas después de la difusión de las primeras imágenes, que el dinero se trató de “una donación”. “El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Hay gente que me quiere hacer una cama”, se defendió. “No voy a renunciar ni a pedirme licencia”, advirtió.

Moretti aseguró que no va a renunciar de San Lorenzo

Sin embargo, luce rodeado. Porque el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino abrió un expediente para evaluar los hechos y determinar si corresponde una sanción. Y César Francis y Christian Mera, directivos opositores, presentaron una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta. Además, el oficialismo (sin el presidente) se reunió en los palcos del Nuevo Gasómetro para analizar los pasos a seguir. Y la intención del grueso de los compañeros de CD de Moretti es solicitarle que se tome licencia.