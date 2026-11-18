Emilia Mernes contò detalles de su intimidad

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Emilia Mernes fue invitada por La Revuelta, programa de entrevistas de la Televisión española, y durante una charla con David Broncano, habló de su vida sexual con Duki, su pareja. También contó que perdió un juguete íntimo, habló de la distancia temporal con su novio por compromisos laborales y de cómo ese contexto incidió en su frecuencia sexual reciente.

La cantante argentina participó de un intercambio informal con el conductor español, conocido por incluir una pregunta sobre las relaciones sexuales de sus invitados durante los últimos 30 días. En ese marco, Emilia respondió con humor y explicó que su agenda de trabajo y una separación momentánea de su pareja habían afectado la frecuencia de sus encuentros.

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Emilia Mernes participó de La Revuelta y habló con David Broncano sobre sus viajes y la distancia temporal con su pareja

La conversación tomó otro rumbo cuando la artista contó que había perdido un juguete sexual que había comprado durante su estadía en España. “Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España”, dijo con humor.

La distancia con Duki

El segmento comenzó con una de las dinámicas habituales de David Broncano, orientada a repasar de manera informal algunos aspectos personales de sus invitados. Emilia Mernes contó que atravesaba un período de menor actividad sexual, debido a la distancia temporal con su pareja, vinculada a compromisos laborales. La cantante abordó el tema con humor y sin dar mayores precisiones.

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“Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”, señaló la cantante. Más adelante, aclaró que la distancia respondía a sus actividades profesionales y anticipó que regresaría pronto a Argentina.

Mernes también dijo que su deseo se había distribuido entre otras prioridades. “La libido ahora también está repartida, ¿viste? En trabajo”, explicó. De todos modos, sostuvo que la situación con su pareja estaba bien y manifestó entusiasmo por su próximo regreso al país.

David Broncano y Emilia Mernes mantuvieron un intercambio distendido que generó risas en el estudio

La anécdota central de la entrevista surgió cuando Mernes mencionó que había extraviado un juguete íntimo que, según describió, tenía forma de corazón. La artista sugirió que pudo haberlo olvidado durante sus viajes por España.

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“En algún hotel habrá quedado, capaz”, respondió cuando Broncano le preguntó dónde creía que podía estar. Antes había expresado cierta incomodidad ante la posibilidad de que su familia estuviera viendo el programa: “Espero que mis papás cambien de canal”.

El conductor retomó el relato con bromas sobre la pérdida del objeto y planteó que la cantante parecía atravesar una suerte de “luto” por no haberlo reemplazado. Mernes confirmó que seguía sin comprar otro. “No, no, estoy sin”, contestó.

Luego resumió el momento con una referencia a Madonna: “Like a virgin”. La expresión generó risas en el estudio y fue seguida por una intervención de Broncano sobre la combinación de la distancia con su pareja y la pérdida del juguete.

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La artista explicó que su agenda laboral la mantuvo alejada de su pareja durante algunos días

El tono de la conversaciòn se mantuvo informal durante todo el segmento que se extendió. El periodista Broncano fiel a su estilo, insistió en que necesitaba registrar un número concreto para el cálculo de la dinámica y Emilia sorprendió: “¿Tres o cuatro veces el último mes?“. Ante la incredulidad del conductor, entre risas, la cantante aseguró: ”Fatal".

La artista también rechazó, en tono de broma, cualquier referencia a “body painting”, expresión que se repitió al cierre del intercambio. El público reaccionó con aplausos y risas ante las intervenciones de ambos.

Tras el intercambio, Mernes reiteró que la distancia con su pareja es transitoria y que volverá pronto a Argentina. La artista mantuvo el tono distendido hasta el final de la entrevista, en la que combinó referencias a su rutina de trabajo, sus viajes y una anécdota personal que provocó risas entre Broncano y el público presente.

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