Marta había comenzado el vínculo con Juan Manuel Ramírez en junio, aunque lo había blanqueado en septiembre

Guardar

Marta Fort informó este 18 de noviembre que se separó de Juan Manuel Ramírez con un mensaje publicado en sus historias de Instagram. La influencer, que había hecho pública la relación meses atrás, acompañó el anuncio con una frase dirigida a quienes siguieron de cerca su vida sentimental: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

El comunicado con el que Marta Fort confirmó el final de la relación

Sobre un fondo negro, en una placa, Marta Fort eligió comunicar la ruptura de forma directa. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió.

PUBLICIDAD

Luego sumó una reflexión sobre la repercusión que tuvo el vínculo en las redes: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. La joven no precisó los motivos de la separación ni brindó detalles sobre el presente de Juan Manuel Ramírez, pero dio a entender que las actitudes de él la obligaron a ponerle un punto final al vínculo.

En el cierre de la historia, Fort etiquetó a la cuenta de Blender y dejó una pregunta que remitió al origen de la relación: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

La publicación alude a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. Allí había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje. Entre quienes participaron estaba Ramírez, un joven uruguayo de 28 años.

PUBLICIDAD

La hija de Ricardo Fort sorprendió con su publicación en las redes

La pareja había oficializado el noviazgo en vivo en septiembre

La relación se confirmó públicamente el 11 de septiembre, tres meses después de que ambos se conocieran durante una dinámica de Blender at Night. Marta Fort había lanzado en el ciclo conducido por José María Listorti una búsqueda de candidatos para acompañarla en un viaje, y Juan Manuel Ramírez fue uno de los jóvenes que se presentó.

En una nueva visita al programa, Ramírez acompañó a la hija de Ricardo Fort al estudio. Al ser consultados por el conductor sobre el estado de su vínculo, los dos explicaron que todavía se estaban conociendo y que no habían establecido una fecha de aniversario. El joven, además, sostuvo que la respetaba “como si fuera” su novia.

PUBLICIDAD

Marta y su novio oficializaron la relación en Blender, donde se conocieron durante un casting que había iniciado ella en búsqueda de una pareja

La charla cambió cuando desde el panel le preguntaron qué faltaba para que formalizaran la relación. Ramírez tomó un micrófono y, frente a las cámaras y el público presente, le propuso a Fort: “¿Querés ser mi novia?”. Ella respondió “Sí, quiero”, antes de abrazarlo y besarlo en vivo.

La escena se volvió significativa porque el mismo programa que había servido como punto de partida para el vínculo fue el lugar elegido para hacerlo público. Dos meses después de aquella oficialización, Fort comunicó en Instagram que ya no continúa en pareja y dejó una referencia al “casting” que había iniciado todo.

PUBLICIDAD

La hija de Ricardo Fort comenzó en junio un vinculos con Juan Manuel Ramírez (Video: Blender at Night-Blender)