Santiago y Manuel Passaglia presentaron un proyecto de ley para otorgar beneficios impositivos a las industrias y PyMEs que incrementen su producción (Gustavo Gavotti)

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Las empresas industriales que aumenten su producción podrían dejar de pagar impuestos adicionales por ese crecimiento durante cuatro años. Esa es la propuesta que presentaron los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, referentes del espacio HECHOS, ante la Cámara de Diputados. El proyecto busca incentivar la reactivación de las fábricas y recuperar alrededor de 90.000 puestos de trabajo industriales que, según sus impulsores, se perdieron desde noviembre de 2023.

La iniciativa, denominada “Cero Impuestos a la Reactivación Industrial y PyMEs”, plantea que las compañías continúen pagando los tributos correspondientes a su nivel actual de actividad, pero no afronten impuestos adicionales sobre el incremento de su producción respecto del año anterior.

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El beneficio tendría una duración de 48 meses y alcanzaría tanto a las ventas destinadas al mercado interno como a las exportaciones. Para determinar qué parte de la actividad quedaría comprendida, el proyecto contempla un sistema de topes impositivos actualizados según la inflación de cada sector.

Los hermanos Passaglia, que recientemente lanzaron sus candidaturas presidenciales, presentaron la propuesta como su primera iniciativa de campaña. Santiago es actualmente intendente de San Nicolás, mientras que Manuel se desempeña como diputado provincial bonaerense.

“Hoy tenemos fábricas construidas, máquinas instaladas y miles de argentinos que necesitan trabajo. No podemos seguir teniendo semejante capacidad productiva parada mientras discutimos cómo generar empleo. Nuestra propuesta es muy concreta: que a las empresas les convenga volver a prender las máquinas, sumar turnos y contratar gente”, sostuvo Santiago Passaglia.

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Y agregó: “Sobre lo que ya producen van a seguir pagando los mismos impuestos, pero sobre lo que produzcan de más no van a pagar impuestos adicionales”.

Cómo funcionaría el beneficio impositivo

El proyecto contempla beneficios sobre dos tributos nacionales: el Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

La propuesta establece que las empresas mantendrían la carga tributaria correspondiente a su producción actual y recibirían un tratamiento diferencial por el incremento de actividad. De esta manera, los beneficios se aplicarían exclusivamente sobre el crecimiento, sin modificar los impuestos asociados al nivel de producción previo.

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El plan de reactivación industrial de los hermanos Passaglia

Para acceder al régimen, las empresas deberán pertenecer a sectores industriales cuya utilización promedio de la capacidad instalada sea inferior al 75%, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los datos citados por los impulsores del proyecto, 11 de los 12 sectores industriales relevados cumplen actualmente con esa condición.

De acuerdo con las estimaciones de los Passaglia, la Argentina cuenta con aproximadamente USD 60.000 millones ya invertidos en fábricas y maquinaria que podrían aprovecharse para aumentar la actividad industrial.

Los dirigentes sostienen que la reactivación de esa capacidad permitiría recuperar alrededor de 90.000 empleos industriales, una cifra similar a los puestos de trabajo formales que, según afirmaron, se perdieron en el sector desde noviembre de 2023.

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Para mostrar el impacto que podría tener una reducción de la carga tributaria sobre la competitividad de la industria nacional, los impulsores del proyecto presentaron un ejemplo vinculado con la producción de hierro para la construcción de Sidersa.

Un ejemplo concreto del impacto

Según los valores incluidos en la presentación, una tonelada de acero chino que ingresa al Mercosur, con el arancel correspondiente, tiene un costo de USD 728 más flete. En comparación, el costo de una tonelada de acero argentino asciende a USD 850 más flete, lo que representa una diferencia de USD 122 por tonelada respecto del producto chino, antes de considerar los gastos de transporte.

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Sin embargo, según el ejemplo utilizado para explicar la iniciativa, con la aplicación del beneficio impositivo propuesto, el costo del acero argentino podría reducirse a USD 740 más flete. Esto representaría una disminución de USD 110 por tonelada, equivalente a casi el 13% del costo argentino considerado inicialmente.

En ese escenario, la diferencia entre el producto nacional y el chino se reduciría de USD 122 a apenas USD 12 por tonelada, sin contemplar los costos de transporte.

Los impulsores del proyecto sostienen que, con esa reducción y la diferencia en los fletes, el acero producido en el país podría resultar más competitivo dentro del mercado argentino y alcanzar condiciones similares a las del producto chino en otros países del Mercosur.

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Las críticas al Gobierno y los beneficios para las grandes inversiones

Manuel Passaglia vinculó la propuesta con los incentivos fiscales que el Gobierno nacional ofrece para atraer inversiones en determinados sectores de la economía, particularmente en petróleo y minería.

“Así como el Gobierno ofrece beneficios impositivos para atraer grandes inversiones en petróleo y minería, tenemos que generar condiciones para quienes ya invirtieron en la Argentina y quieren producir más”, afirmó el diputado provincial.

En ese sentido, cuestionó las condiciones que enfrentan las empresas argentinas para competir con productos provenientes del exterior. “Milei les pide a nuestras empresas que compitan con el mundo, pero tienen que hacerlo con impuestos por todos lados, energía cara, créditos imposibles y rutas destruidas. No alcanza con abrir la economía: hay que darles a nuestras industrias las herramientas para competir”, sostuvo Manuel Passaglia.

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Santiago y Manuel Passaglia, cuando encabezaron el acto de presentación de su candidatura política frente a vecinos en San Nicolás. (Hechos)

La propuesta de los dirigentes de HECHOS busca generar incentivos para las empresas que ya cuentan con inversiones realizadas en el país y disponen de capacidad productiva que actualmente no utilizan en su totalidad.

Otro de los aspectos destacados por los impulsores de la iniciativa es el impacto sobre las cuentas públicas. Según explicaron, el esquema busca reducir impuestos sobre el crecimiento de la actividad sin modificar directamente la recaudación vinculada con la producción existente.

“Nosotros queremos bajar impuestos, pero también cuidar las cuentas públicas. El equilibrio fiscal no se negocia. La diferencia es que proponemos una herramienta concreta para que la economía crezca, las empresas produzcan más y los argentinos puedan vivir de su sueldo”, afirmó Santiago Passaglia.

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Una convocatoria a los gobernadores

En paralelo a la presentación del proyecto ante la Cámara de Diputados, los hermanos Passaglia enviaron una carta a los 23 gobernadores provinciales y al jefe de Gobierno porteño para invitarlos a impulsar medidas similares en sus respectivas jurisdicciones.

La convocatoria apunta a coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado para aliviar la carga tributaria sobre el crecimiento de las ventas industriales y promover una mayor utilización de la capacidad productiva.

Mientras que la iniciativa presentada en el Congreso contempla beneficios sobre Ganancias y el impuesto al cheque, los dirigentes plantearon la necesidad de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acompañen el esquema mediante medidas propias.

En la comunicación dirigida a los mandatarios, los Passaglia destacaron la importancia de generar condiciones que permitan recuperar actividad económica y empleo privado. “Tenemos que dejar de discutir solamente cómo repartir lo poco que producimos y empezar a generar las condiciones para producir más”, sostuvo Manuel Passaglia.

“Queremos una Argentina donde las fábricas vuelvan a trabajar a pleno, las PyMEs puedan crecer y haya más empleo privado de calidad. Es momento de sacarles de encima los obstáculos a quienes quieren invertir, competir y generar trabajo”, agregó el diputado provincial.