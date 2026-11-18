Así los haitianos en Puerto Príncipe muestran su total respaldo al presidente Nayib Bukele, para que continúe su ofensiva en contra de las pandillas en Haití.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció la multitudinaria manifestación en Puerto Príncipe que respaldó la presencia de tropas salvadoreñas en Haití para combatir a las bandas criminales que controlan amplios sectores de la capital.

La reacción del mandatario llegó tras una jornada en la que miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar apoyo al contingente militar extranjero. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, redactado en lengua criolla haitiana, el gobernante salvadoreño manifestó su sorpresa frente a las muestras de afecto recibidas en la nación caribeña.

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“Nunca esperé algo así. Los oigo muy claro, muy fuerte. Yo también los quiero. Triunfaremos. Dios nos dará la Victoria”, escribió el jefe de Estado, ante la difusión de imágenes y videos que mostraban a los manifestantes con pancartas favorables a su estrategia de seguridad.

La movilización, convocada por jóvenes pertenecientes al movimiento civil Relèv y secundada por diversos sectores sociales, congregó a familias, estudiantes y ancianos.

Los participantes recorrieron distintas arterias de Puerto Príncipe con banderas nacionales y carteles con inscripciones como “Gracias, Bukele”, “Viva Bukele”, “Bukele está aquí para liberarnos” según verificó la agencia EFE.

Durante la marcha, los manifestantes reclamaron una intensificación de las operaciones militares conjuntas para despejar las carreteras del país y desalojar a las agrupaciones ilícitas de las zonas residenciales.

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El respaldo popular refleja el agotamiento de la población frente al asedio del crimen organizado. “Hace cuatro años no podía ir al sur de Haití. Bukele, nuestra solución está ahí; dale al pueblo haitiano la solución porque hoy no le pedimos mucho al Gobierno, no pedimos empleo, solo necesitamos seguridad”, declaró un asistente para la agencia Reuters.

Cientos de haitianos salieron a manifestarse en reclamo de seguridad, en coincidencia con el envío de más de 2,000 efectivos militares por parte de El Salvador para frenar a las bandas armadas.

Ante la respuesta obtenida, los organizadores convocaron a una nueva jornada de protesta para este día 18 de noviembre, jornada en la que el país conmemora el aniversario de la batalla de Vertières.

La llegada de los soldados de El Salvador responde a un proceso iniciado a finales de octubre, cuando Bukele ordenó el traslado de más de 2,000 soldados a territorio haitiano. La decisión se precipitó a raíz de un operativo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que desaparecieron cuatro integrantes de las fuerzas armadas salvadoreñas.

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La violencia armada causó más de cuatro mil muertes en diez meses

La expectativa ciudadana depositada en las fuerzas salvadoreñas se ha extendido incluso fuera de las fronteras caribeñas. Durante el último fin de semana, aficionados haitianos corearon consignas de apoyo a Bukele en Miami durante un encuentro deportivo frente a la selección de Estados Unidos, motivados por la expectativa de una reducción en los índices de delincuencia.

La gravedad del escenario humanitario motivó pronunciamientos de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a los cuerpos de seguridad desplegados en la isla a extremar la protección de la población civil y restringir el uso de la fuerza letal a circunstancias de último recurso.

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El ministro de Justicia de Haití recorrió la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador (Presidencia de El Salvador vía REUTERS)

Esa oficina documentó 4,595 personas fallecidas y 2,050 heridas a causa de la violencia armada en los primeros 10 meses de 2026. Los colectivos ciudadanos que impulsan las marchas exigen que las fuerzas de seguridad aceleren la recuperación de los ejes viales que conectan a la capital con el interior del territorio, vías que permanecen interrumpidas por retenes delictivos.

La nueva convocatoria prevista pretende mantener la presión pública para que las operaciones militares devuelvan la libre circulación a las comunidades afectadas.