Noelia, la mujer asesinada a puñaladas en Burzaco

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El Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora dará a conocer hoy el veredicto contra César Ezequiel Florentín, el joven de 22 años acusado de matar en 2025 de más de 15 puñaladas a Noelia Aldana Torres (34), su vecina en un edificio de la localidad bonaerense de Burzaco. Según la autopsia, la mayoría de las heridas fueron ocasionadas en el rostro de la víctima y el ataque fue propinado durante la madrugada, mientras Noelia dormía.

El femicidio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del Día de la Mujer del año pasado, en un departamento ubicado en la intersección de las calles Alsina y Espora. Aquel 8 de marzo, la mujer -radióloga en un consultorio odontológico de Wilde- tenía planeado salir a comprar un regalo para el baby shower de una de sus amigas.

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La ausencia de Torres al encuentro, sumada a que no respondía mensajes ni llamados, encendió las alarmas entre su círculo cercano. Las amigas lograron ingresar al departamento y la encontraron sin ropa y tendida sobre la cama. Fue un bombero quien abrió la puerta del departamento de la víctima, que estaba cerrada con llave.

Poco después del hallazgo, Florentín fue encontrado sentado en las escaleras de su edificio y en “estado de shock”. Tenía manchas de sangre en su ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas. Uno de los testimonios indicó que el acusado dijo que las heridas habían sido provocadas por el gato de la víctima. También manifestó “intenciones de quitarse la vida”. Desde ese momento permanece detenido.

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El fiscal Leonardo Kaszewski, de turno al momento del hecho, ordenó la detención y el allanamiento. En el departamento se secuestraron dos cuchillos: uno tipo cuchilla y otro que, según la investigación, nadie pudo reconocer como propio del lugar. Luego, el funcionario trasladó la causa a la UFI Nº12 especializada en Violencia de Género y a partir de ahí quedó bajo las órdenes del fiscal José Luis Juárez.

En la bacha del baño de Florentín encontraron cuchillos y cabellos, aunque los peritajes no permitieron determinar a quién pertenecía el material genético. En el patio del edificio hallaron pelos y una prenda de ropa interior femenina, sin poder establecer que fueran de Torres.

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Durante el juicio se constató que las cámaras de seguridad no registraron el ingreso de nadie después de la víctima y que no hubo puertas ni ventanas forzadas, por lo que se presume que el atacante accedió por un balcón.

Qué pasó en el juicio

El juicio comenzó el jueves pasado y hoy llega a su final. En la primera audiencia, el fiscal del juicio Sebastián Grys, afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que Torres recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro. Además, declararon testigos que relataron cómo llegaron al departamento entre las 16.00 y las 17.00 de aquel 8 de marzo y observaron una ventana entreabierta, ubicada en un sector que comunica con la vivienda del acusado.

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El acusado

Grys pidió prisión perpetua para Florentín por homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía. El móvil que se investiga es un presunto intento de violación.

La fiscalía planteó que el acusado pudo haber tenido tiempo de limpiar la escena porque pasaron varias horas hasta que se encontró el cuerpo. También sostuvo que las uñas cortas de la joven podrían explicar que no hubiera rastros genéticos del agresor debajo de ellas.

Qué dijo la defensa

Celeste Vázquez es la abogada defensora del acusado. Según dijo en la audiencia, no hay pruebas que acrediten que Florentín asesinó a Torres. Por eso pidió su absolución.

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Señaló que no se encontró ADN de Torres en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados. La defensa añadió que tampoco se encontró material genético de Florentín debajo de las uñas de la víctima. Cuestionó que no se hubiera examinado el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se profundizaran otras hipótesis.

Según el planteo defensivo, tampoco existen registros de cámaras de seguridad que demuestren que el acusado ingresó al edificio de Torres. La abogada rechazó, además, los agravantes reclamados por la fiscalía.

En ese sentido, se dio una situación algo particular. Si bien la abogada sostiene que no hay pruebas y debería ser absuelto, dijo que en caso de ser hallado culpable, lo condenen por homicidio simple.

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El reclamo de la familia y los amigos durante el juicio

Los familiares y los allegados de Noelia manifestaron el impacto de presenciar el desarrollo del proceso judicial. “Durante horas escuchamos pruebas y testimonios sobre lo que le hicieron ese día. Y tuvimos que escuchar cómo se defendía a un femicida y se minimizaba el horror que vivió Noelia”, expresaron.

Sobre la instancia que se abre este miércoles, agregaron: “Ahora los jueces tienen que tomar una decisión y dictar la sentencia. Pedimos perpetua”.

Infobae dialogó con la mejor amiga de Noelia, quien lleva adelante una cruzada mediática y en redes sociales para visibilizar el caso y evitar que el acusado salga libre. Según dijo, la única esperanza es lo que sostiene el fiscal, ya que la familia de la joven no tuvo un representante dentro del expediente. No hubo un querellante.

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“Nosotros sostenemos que Florentín asesinó a Noelia durante la madrugada, entre las doce y las dos, y recién fue encontrado a las cinco de la tarde. Por lo tanto, pasaron más de doce horas en las que pudo haberse limpiado, haber pensado una estrategia, e incluso haber sentido la necesidad de quitarse la vida por el estado de shock en el que se encontraba”, dijo.

“El fiscal, que representa a la parte acusadora, pidió la pena de perpetua. Es como si fuera nuestro abogado. Presentamos todas las pruebas necesarias, pero como no se halló ADN de Noelia en la ropa de él, la abogada de él considera que no hay suficiente evidencia de culpabilidad”, aseguró la amiga, quien optó no dar su nombre. Varias de ellas temen, además, que Florentín, si sale libre, podría hacerles daño.

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El veredicto quedará en manos del juez Nicolás Amoroso, de quien el entorno de Torres espera que haga lugar al pedido de la fiscalía. Las opciones son dos: o recibe prisión perpetua, tal como pidió el fiscal, o es absuelto, la intención de su abogada defensora.