Los delincuentes se hicieron pasar por empleados de una billetera virtual y utilizaron una falsa alerta para engañar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una pareja de jubilados de La Plata denunció haber sido víctima de una estafa mediante una plataforma de mensajería luego de que delincuentes, que se hicieron pasar por empleados de una billetera virtual, los indujeran a compartir la pantalla de sus celulares, solicitar créditos y realizar transferencias por montos millonarios.

El engaño comenzó el sábado pasado, cuando una mujer que vive en la zona de 44 entre 17 y 18 recibió un mensaje desde un número que utilizaba el logo de la plataforma como imagen de perfil.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, quien se comunicó con ella dijo pertenecer al área de seguridad de la billetera y le advirtió sobre una supuesta compra de un televisor Samsung de 32 pulgadas. El argumento era que la operación se estaba intentando efectuar desde su cuenta y que debía actuar de inmediato para impedirla.

Bajo la promesa de proteger sus fondos, el falso empleado le indicó a la mujer que trasladara su dinero a una cuenta segura. Para eso, le propuso continuar la comunicación mediante una videollamada de WhatsApp y le pidió que compartiera la pantalla de su celular.

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La víctima aceptó las instrucciones porque creyó que se trataba de una gestión legítima. Con acceso visual a lo que ocurría en el dispositivo, los estafadores pudieron guiarla mientras ingresaba a sus aplicaciones bancarias y a sus billeteras virtuales.

Según la denuncia, la mujer solicitó un préstamo por $3.000.000. Luego, efectuó dos transferencias, una por $1.990.000 y otra por $999.999,99. Más tarde, identificó otras cinco operaciones que no había autorizado, por un monto total de $2.150.000, destinadas a distintas cuentas bancarias y billeteras digitales.

La maniobra también alcanzó a la pareja de la mujer. Los delincuentes utilizaron el mismo argumento para convencerlo de que sus fondos corrían riesgo. De esa forma, realizó dos transferencias desde su cuenta de la billetera virtual, una de $135.000 y otra de $30.000. La presentación judicial también incluyó la referencia a la gestión de otro crédito durante el contacto con los supuestos operadores.

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La pareja denunció que perdió dinero y quedó con créditos solicitados durante la maniobra

Frente a estos casos, el Banco Central de la República Argentina advierte que las entidades financieras y los organismos públicos no solicitan esa información por llamadas, mensajes o redes sociales, ni piden hacer operaciones para resolver un supuesto problema de seguridad.

Otra señal de riesgo es el pedido de transferir dinero a una supuesta “cuenta segura”. En la denuncia de La Plata, ese fue el argumento que utilizaron los estafadores para inducir a la pareja a solicitar créditos y enviar fondos a cuentas que no reconocía.

Si ya se concretó una operación no autorizada, es importante comunicarse de inmediato con el banco o proveedor financiero a través de sus canales oficiales para informar lo ocurrido, bloquear accesos si corresponde y registrar el reclamo. También es recomendable activar el doble factor de autenticación y utilizar contraseñas distintas para cada aplicación.

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Hace unos meses, un jubilado de 81 años denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.