La víctima, Etefania Civardi, tenía 22 años y trabajaba en Contaduría General del Ejército (Facebook)

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La Justicia de Río Negro condenó a prisión perpetua a Emerson Marín por el femicidio de Estefanía Civardi, una joven de 22 años asesinada en Bariloche el 30 de julio de 2025. La pena fue definida luego de que un jurado popular declarara por unanimidad la culpabilidad del integrante de la Policía provincial.

El juez de juicio Sergio Pichetto comunicó la sentencia este martes, tras la audiencia de cesura realizada el viernes anterior. La resolución encuadró el hecho como homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego, una figura que contempla como única sanción la condena a prisión perpetua.

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La decisión judicial también ordena que Marín permanezca bajo prisión preventiva hasta que el fallo quede firme o sea revocado por una instancia superior. La Fiscalía, la querella y la defensa coincidieron en la necesidad de sostener esa medida cautelar mientras continúe el trámite judicial posterior a la sentencia.

El proceso, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, llegó a la etapa de definición de la pena después de un juicio oral y público que se extendió durante cuatro jornadas. En ese debate, el jurado popular tuvo a su cargo determinar la responsabilidad penal de Emerson Marín, mientras que la fijación de la condena correspondió al magistrado.

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Al leer la resolución, Pichetto señaló que el Código Penal no habilita penas alternativas para el delito por el que fue condenado el acusado.

La acusación estuvo en manos del fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal del caso Sofía Ocampo. La representación de la familia de la víctima estuvo a cargo de los querellantes Martín Govetto y Tomás Soto. Todas las partes acusadoras habían solicitado que se prorrogara la prisión preventiva.

Por su parte, la defensa particular de Marín, ejercida por Diego Navarro, no manifestó oposición a la continuidad de esa medida.

El femicidio ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 30 de julio de 2025, en la vivienda de la calle Los Radales donde vivía Estefanía Civardi, en Bariloche. De acuerdo con la acusación presentada durante el juicio, la joven estaba recostada en una cama del piso superior de la casa cuando recibió un disparo a corta distancia.

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La Fiscalía sostuvo que Marín utilizó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros. La lesión provocada por el disparo causó la muerte de Civardi, según se expuso durante el debate oral.

El crimen ocurrió la madrugada del 30 de julio de 2025 en la vivienda de la víctima situada sobre la calle Los Radales.

Para la acusación, el vínculo estaba atravesado por situaciones de violencia de género, un elemento central para la calificación legal que finalmente quedó establecida en la condena.

Durante las audiencias declararon exparejas de Marín. Sus testimonios incluyeron referencias a presuntas amenazas, conductas de manipulación y episodios de violencia que involucraban armas de fuego. Esas declaraciones formaron parte del conjunto de elementos examinados por el jurado durante el juicio.

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El tribunal escuchó a alrededor de 30 personas en total. Entre los testigos estuvieron familiares y amigas de Estefanía Civardi, además de vecinos que aportaron información sobre lo ocurrido en las horas posteriores al disparo.

También prestó declaración personal policial que acudió al domicilio tras el hecho. Sus intervenciones permitieron reconstruir aspectos del procedimiento realizado en la vivienda y de las primeras actuaciones desplegadas por las fuerzas de seguridad.

La prueba incorporada incluyó además los informes del médico forense que practicó la autopsia y de una médica psiquiatra perteneciente al Cuerpo Médico Forense. A ello se sumaron exposiciones de especialistas en balística, genética y análisis de telecomunicaciones.

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Ese material fue presentado ante el jurado popular, que luego recibió las instrucciones legales correspondientes antes de deliberar. El veredicto condenatorio abrió la etapa de cesura, destinada exclusivamente a definir la pena aplicable al acusado.

En la audiencia de cesura, la defensa de Marín pidió inicialmente que se suspendiera el tratamiento de la pena. El planteo fue rechazado por el juez Pichetto, quien también desestimó el recurso de revocatoria presentado contra esa decisión y permitió que la audiencia continuara.