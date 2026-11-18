Un agente de seguridad custodia a un hombre aprehendido en Mar del Plata tras un intento de fuga luego del robo de cables en un cementerio (La Capital de Mar del Plata)

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Carlos Saúl Leguizamón se escapó de la comisaría Novena luego de haber sido detenido durante la madrugada del sábado por un presunto intento de robo de cables en la ciudad de Mar del Plata. La evasión es investigada por la Fiscalía y motivó también la apertura de un sumario interno en la Policía Bonaerense.

El detenido había quedado bajo custodia policial tras su aprehensión dentro del cementerio ubicado en el barrio de Alem. La causa inicial quedó a disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De La Canale, mientras que la fuga es investigada por el fiscal Carlos Russo.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario *La Capital*, tras la aprehensión la demora en el reconocimiento médico legal llevó a que fuera ingresado en la comisaría Novena, ubicada en Almafuerte al 700. Desde esa dependencia se produjo la fuga.

Russo solicitó la documentación vinculada con la evasión. En paralelo, la Jefatura Departamental inició un sumario para reconstruir la secuencia de lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades administrativas. La falta de profesionales para efectuar el reconocimiento médico legal fue señalada como uno de los factores que complica el cumplimiento de los plazos y circuitos previstos.

La fuga del sábado no es el primer antecedente de escape atribuido a Leguizamón. El hombre ya había logrado evadirse el 11 de marzo de 2025 durante una atención médica en el Hospital Interzonal General de Agudos, conocido como HIGA.

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La fachada de la Comisaría Novena de Mar del Plata identifica a la dependencia policial vinculada a la fuga de un detenido

En ese momento, se encontraba detenido en la cárcel de Batán en una causa por encubrimiento y hurto. Había sido trasladado a Tribunales para comparecer ante la Justicia, pero antes de la audiencia manifestó que sentía dolor en uno de sus oídos. La Justicia autorizó su traslado al hospital para una revisión.

Al llegar a la guardia, empujó a uno de los policías que intervenían en la custodia y escapó a pie. Durante la huida, logró quitarse las esposas y se dirigió hacia la avenida Juan B. Justo, donde se perdió de vista.

El operativo se complicó cuando uno de los agentes afectados al traslado sufrió un ataque de asma y tuvo que recibir asistencia médica en el mismo hospital. Esa situación ocurrió mientras los efectivos intentaban localizar al detenido que se había fugado.

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La búsqueda culminó al día siguiente en Mac Gaul al 2000, a partir de un llamado al 911 realizado por vecinos que advirtieron un movimiento policial en el sector. Leguizamón intentaba escapar entre las viviendas cuando fue localizado por los efectivos.

Según la información aportada, durante ese procedimiento efectuó disparos contra el personal policial. Los agentes respondieron al ataque y uno de los disparos hirió a Leguizamón en un tobillo, lo que impidió que continuara con la resistencia.

Ahora, el nuevo escape desde la comisaría Novena abre otra investigación, centrada en el funcionamiento de la custodia y en las condiciones bajo las cuales permaneció en la sede policial.

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La Fiscalía a cargo de Russo deberá analizar la documentación solicitada, las actuaciones del personal que estaba de servicio y cualquier otro elemento que permita establecer la secuencia completa de la evasión ocurrida el sábado.