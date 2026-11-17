La argentina protagonizó una discusión con empleados de un bar de Río de Janeiro, durante la cual realizó gestos imitando a un mono. Tras el episodio, fue denunciada por los trabajadores

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La Fiscalía de Brasil rechazó un acuerdo propuesto por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar de Río de Janeiro. La iniciativa buscaba alcanzar un acuerdo de no persecución penal —un mecanismo previsto en la legislación brasileña que permite cerrar una causa sin una condena, siempre que se cumplan determinadas condiciones—, pero el Ministerio Público se opuso y la joven santiagueña ahora deberá continuar esperando una resolución judicial.

La decisión representa un revés para la defensa, que había intentado alcanzar una salida alternativa mientras aguardaba el fallo. Sin embargo, no implica que Páez deba afrontar un nuevo juicio ni que tenga que regresar a Brasil.

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Según informó el medio brasileño Metrópoles, la defensa solicitó una revisión del rechazo, pero la Procuraduría General de Justicia mantuvo la negativa. El Ministerio Público fundamentó su postura en la gravedad de los hechos investigados y en la suma de las penas mínimas de los tres delitos de injuria racial que se le atribuyen. Cada uno contempla una pena mínima de dos años de prisión, mientras que el acuerdo solo puede aplicarse cuando la pena mínima considerada para el caso es inferior a cuatro años.

Sebastián Robles, abogado argentino de Páez, confirmó a Infobae el rechazo de la propuesta y aclaró que la causa continúa en la misma etapa procesal. “Lo que se ha propuesto la semana pasada ha sido realizar un juicio abreviado para cerrar el proceso, pero la Fiscalía no lo ha aceptado”, explicó el letrado.

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Agostina Paéz es abogada y oriunda de Santiago del Estero (RS Fotos)

En ese sentido, remarcó que las audiencias del juicio ya se realizaron en marzo, cuando declararon los testigos y las víctimas, por lo que ahora resta que el juez dicte una resolución. Según Robles, el rechazo no modifica sustancialmente la situación de su defendida.

El abogado explicó que, entre los posibles escenarios, se encuentra una condena inferior a cuatro años de prisión que eventualmente permita solicitar medidas alternativas para su cumplimiento. También mencionó la posibilidad de que el dinero depositado como caución, unos 20 mil dólares, sea destinado a las víctimas, aunque ambas cuestiones dependerán de lo que resuelva la Justicia brasileña.

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“El juez puede dar una condena, que seguramente va a ser una condena capaz menor a cuatro años”, estimó Robles, quien consideró que Páez podría cumplir tareas comunitarias en la Argentina. Se trata, sin embargo, de una expectativa de la defensa y no de una medida dispuesta por la Justicia.

Agostina junto a su padre, Mariano Páez, el 1° de abril pasado, tras concretar su retorno a la Argentina luego de permanecer 75 días retenida en Río de Janeiro (RS Fotos)

El regreso de Páez a la Argentina

La santiagueña regresó al país el 1° de abril pasado, después de permanecer más de dos meses retenida en Río de Janeiro por una causa que comenzó el 14 de enero, cuando protagonizó una discusión con empleados de un bar de Ipanema.

Durante aquel episodio, que quedó registrado en un video, la joven realizó gestos imitando a un mono. Las imágenes derivaron en una investigación por injuria racial y en una serie de medidas restrictivas que incluyeron la prohibición de salir de Brasil y el uso de una tobillera electrónica.

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Posteriormente, la Justicia brasileña autorizó su regreso a la Argentina mediante un hábeas corpus, bajo una caución de aproximadamente 20.000 dólares, para que pudiera esperar la resolución definitiva en Santiago del Estero.

La abogada esperará en el país la decisión final por parte de la justicia brasileña

“Tenía terror de ir a la cárcel”

Al llegar al país, Páez manifestó su alivio por el regreso, aunque reconoció que el proceso judicial todavía no había terminado.

“No solo era el terror de ir a la cárcel, sino también el terror de salir a la calle”, declaró entonces, al recordar los meses que permaneció en Brasil. También aseguró: “Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”.

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Días después, en una entrevista con el canal de streaming OLGA, la joven contó cómo había sido su encuentro con los empleados del bar durante las audiencias judiciales.

“En el juicio, ellos tenían que contar todo, dar su versión de los hechos, y al final de cada declaración yo les pedía disculpas. Les decía que había actuado mal, y algunos aceptaban las disculpas y otros directamente se iban”, relató.

Al llegar al país, Páez manifestó su alivio entre lágrimas (RS Fotos)

En aquella conversación también reconoció que el episodio la había llevado a reflexionar sobre el racismo. “Acá hay una invisibilidad de lo que es el racismo. Pero con esto se habla mucho más de esto”, sostuvo.

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Desde su regreso, Páez permanece en la Argentina a la espera de la resolución del expediente. El rechazo del acuerdo propuesto por sus abogados mantiene abierta la posibilidad de una condena, aunque todavía no existe una sentencia definitiva ni una fecha confirmada para conocer el fallo.