El hecho ocurrió en la mañana de este martes en una empresa ubicada sobre Ruta 14 en el acceso norte de la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Hasta el momento no se registraron personas lesionadas.

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Este martes por la mañana, una explosión en un tanque cisterna desató un incendio de magnitud en una empresa de movimiento de suelos ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso norte de Gobernador Virasoro, Corrientes. Las llamas alcanzaron una altura que encendió las alarmas en la zona: junto al predio funciona una estación de servicio YPF.

Todo comenzó con una operación de rutina. Según indicaron testigos, los empleados de la firma se encontraban cargando combustible en uno de los camiones cuando se produjo la detonación. El fuego se extendió con rapidez y, dado que el establecimiento está pegado a la estación de servicio, el operativo de emergencia tuvo que concentrarse en evitar que las llamas llegaran a los otros tanques de combustible y a los negocios del sector.

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El riesgo de propagación fue uno de los puntos centrales del operativo de control. Varias dotaciones de bomberos y brigadistas trabajaron durante horas para contener el avance del fuego. Desde la localidad correntina, el periodista Eduardo Aguirre informó sobre el hecho en declaraciones a Radio Sudamérica y confirmó que el origen del siniestro estuvo en la operación de abastecimiento de uno de los camiones de la empresa.

Tras el trabajo conjunto de los uniformados, el fuego quedó sofocado. No se registraron personas heridas, y los daños fueron exclusivamente materiales, según precisó Aguirre. La empresa, dedicada al movimiento de suelos, opera sobre una de las rutas de mayor tránsito del nordeste argentino, lo que sumó presión al operativo dado el riesgo para las instalaciones linderas.

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La explosión ocurrió en una empresa de movimiento de suelos ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso norte de Gobernador Virasoro

El hecho se produjo a 10 días de que cuatro camiones cisterna cargados con combustible diésel se incendiaran en la ciudad de Corrientes, sobre la colectora de la Ruta Nacional 12. Las detonaciones que escucharon los vecinos bastaron para encender las alarmas, ya que el predio donde ardían los vehículos quedaba pegado a una estación de servicio.

Fueron los propios residentes de la zona quienes dieron el primer aviso. Los llamados al sistema de emergencias describían detonaciones que provenían del sector donde los camiones estaban estacionados.

Con combustible diésel a bordo y una estación Axion a metros, las dotaciones de respuesta no tardaron en movilizarse. El establecimiento, de hecho, interrumpió la atención al público de forma preventiva ante la cercanía de los surtidores con el foco de las llamas.

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El operativo de control desplegado en el lugar involucró a bomberos de la Policía de Corrientes, dotaciones de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes y personal de la Brigada de Incendios Forestales, con al menos cinco unidades de emergencia presentes en el lugar.

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana sobre la colectora de la Ruta Nacional 12 y calle Cuba, donde los vehículos cargados con diésel ardieron a metros de los surtidores; el establecimiento suspendió la atención al público y un operativo con cinco unidades de emergencia logró controlar las llamas sin heridos

Tras intensas tareas, los equipos lograron dominar el avance del fuego. La asociación de bomberos voluntarios difundió imágenes del procedimiento y confirmó que las llamas habían sido controladas; sin embargo, el personal continuó con maniobras de enfriamiento para prevenir nuevos focos, en parte por la presencia de viento en la zona.

En simultáneo, personal del servicio de emergencias 107 acudió al predio para evaluar si había personas lesionadas. Efectivos de la Comisaría 20ª y de la Dirección de Seguridad Metropolitana también intervinieron para garantizar el perímetro de seguridad en los alrededores. Pese a las explosiones reportadas por los vecinos y a la magnitud del siniestro, las autoridades no informaron heridos. Los daños quedaron limitados a los cuatro vehículos de carga afectados por el fuego.

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El incendio también tuvo consecuencias sobre la circulación en la Ruta 12. El tránsito sobre la colectora fue interrumpido mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Inspectores municipales establecieron desvíos a la altura del barrio Pirayuí para reorganizar el flujo vehicular hacia Riachuelo y facilitar el desplazamiento de las unidades de respuesta. La zona permaneció bajo intervención de las autoridades hasta que el lugar quedó asegurado.