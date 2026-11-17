Autoridades de la CAF en la Argentina (Fotos: RS Fotos)

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Con fuerte presencia del arco político, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe celebró este martes los 25 años de su presencia en Argentina con un acto en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el evento, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, destacó la transversalidad ante los sucesivos gobiernos y remarcó el compromiso de la institución con el medio ambiente.

“El 29 de agosto de 2001 se firmó el convenio constitutivo. En noviembre de 2002, Duhalde envió el proyecto al Congreso y se aprobó el 9 de diciembre de 2003, con el presidente Néstor Kirchner. Tres momentos de la historia argentina y tres presidentes distintos. Todos pensaban que estaban cumpliendo con una tarea en el momento en el que les tocaba gobernar”, destacó Asinelli ante la mirada atenta de dirigentes políticos, legisladores y gobernadores.

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Al destacar tanto el papel del Poder Legislativo porteño como la trayectoria de la institución, el directivo recordó los orígenes de la firma, marcados por la crisis social y política que atravesaba la Argentina en 2001, y rememoró la diversidad de bloques que integraban la Legislatura.

“Mientras una parte de la Argentina vivía una situación muy difícil, también había lugar para pensar en el largo plazo. Queda claro que poder mirar el largo plazo es posible. Estas instituciones pueden pensarse de manera en la cual no importa el gobierno, sino el modelo de futuro”, expresó además.

El gobernador Ignacio Torres y diplomáticos en el evento de la CAF en la Legislatura porteña

En otro tramo de su discurso, Asinelli dedicó varios minutos a agradecer a los directivos que pasaron por el banco. Entre ellos mencionó a Pablo Abal Medina, quien estuvo 10 años al frente del organismo, pero también al diplomático Diego Ignacio Cánepa; al diputado Martín Lousteau; al extitular del INDEC, Marco Lavagna; y a los exfuncionarios Gustavo Béliz y Juan Manuel Abal Medina. Todos presentes en el acto.

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A su turno, Alejandro Grillo, legislador del bloque Fuerza por Buenos Aires, hizo mención de la filosofía de la firma al sostener que apuesta a “invertir en la transformación social” y subrayó el fomento de las políticas activas en el combate al cambio climático. “Se convirtió en el banco verde de la región. Para nosotros es un orgullo y un imperativo ético a lo largo de estos 25 años”, celebró.

El auditorio convocó a múltiples personalidades del mundo empresarial, la política, la cultura y el deporte. En representación del Poder Ejecutivo nacional asistió el subsecretario de Relaciones Financieras, Martín Tolivia. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, que debió ausentarse, envió un saludo por escrito.

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Los embajadores Diego Ignacio Cánepa (Uruguay), Gonçalo Teles Gomes (Portugal) y Juan Luis Correa Esquivel (Panamá) seguían de cerca el discurso desde las primeras filas del salón. También el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien firmó un convenio con la compañía por USD 150 millones para el nuevo acueducto que abastecerá a Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento.

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli, muestra un patacón

Entre los asistentes destacaron el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el exministro de Educación Jaime Perczyk; la diputada de la Unión Cívica Radical Gisela Scaglia; el legislador porteño de Unión por la Patria Leandro Santoro; y el exdiputado del PRO Christian Gribaudo.

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También estuvieron presentes el actor Gastón Pauls, con proyectos vinculados a la firma; el empresario y presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, debido a que la CAF colabora en el financiamiento del techado del Monumental, una de las sedes del Mundial 2030; y la titular de la Cicypar, Bettina Bulgheroni, entre otros.

Luego de la entrega del diploma por los 25 años en el país, tomó la palabra la representante de la CAF en Argentina, Susana Edjang, quien se mostró emocionada por el crecimiento de la institución y habló del sentido de pertenencia desarrollado con los países del continente latinoamericano.

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Finalmente, tras una hora de exposiciones, el embajador de Uruguay y titular de la firma cerró el conversatorio con una reflexión sobre las dificultades para concretar la integración regional. “Más allá de los 25 años, en esta región, que habla de integración, se hace difícil concretarlo. Eso requiere de voluntad política y es mucho más difícil de lo que ustedes creen”, planteó el diplomático.

“Cuando existe algo como la CAF hay que tomarlo en su justa dimensión. Acá estamos sentados Brasil, Uruguay y Argentina, todos en igualdad de condiciones”, remarcó Cánepa.

Una vez finalizado el acto, Juan Manuel Abal Medina, en diálogo con Infobae, pidió potenciar la integración regional y destacó la confluencia de los distintos espacios políticos en el evento. “En esta región hablamos todos los días de integración. Hace 50 años venimos hablando de la importancia de la integración. Y nos integramos muy, muy poco. Nunca pasamos el discurso a la realidad. Y una de las pocas instancias que pasamos el discurso a la realidad es esta”, concluyó.

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