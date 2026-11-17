Carlos Bianco afirmó que el peronismo debe presentar una candidatura presidencial unificada en 2027 para enfrentar a Javier Milei

Guardar

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, planteó que el peronismo deberá llegar con una candidatura unificada a las elecciones presidenciales de 2027 para enfrentar a Javier Milei. También relativizó la ausencia de Axel Kicillof en el encuentro que reunió a dirigentes del massismo, el kirchnerismo y otros sectores del Partido Justicialista en San Fernando.

En diálogo con Infobae al Regreso, el funcionario confirmó que el gobernador bonaerense y el Movimiento Derecho al Futuro no recibieron una invitación para participar de la actividad. Sin embargo, descartó que esa situación represente una ruptura con las demás corrientes del espacio y defendió la posibilidad de que cada sector desarrolle su propia construcción política.

PUBLICIDAD

Bianco explicó la ausencia de Kicillof en el encuentro del PJ

“El gobernador no fue invitado”, confirmó Bianco al ser consultado por la ausencia del mandatario provincial en la reunión de San Fernando. No obstante, aclaró que su espacio no interpretó la decisión como un gesto de exclusión.

“No era un problema tampoco”, sostuvo. Como ejemplo, recordó que el Movimiento Derecho al Futuro también organizó actividades propias sin convocar a todas las expresiones del peronismo. “Hace poquito hicimos un acto con 40 mil personas y, bueno, obviamente no estaban invitadas todas las tribus porque era un acto de nuestra fuerza política”, señaló.

El ministro insistió en que no se sienten aislados ni desplazados de la construcción partidaria. “No es que nosotros nos damos por ofendidos”, afirmó, aunque marcó una diferencia ante eventuales cuestionamientos al gobernador: “Ofensa sería si se ponen a criticar al gobernador. Bueno, en ese caso sí nos vamos a ofender”.

PUBLICIDAD

Sobre la organización de la actividad, sintetizó su postura: “Cada uno invita a cumpleaños, digamos, a quien quiere”.

El ministro de Gobierno bonaerense valoró la preparación técnica de Guillermo Michel tras su nombramiento en el Consejo de la Magistratura (Infobae en Vivo)

Las PASO y la definición de candidaturas para 2027

Al referirse a la reorganización del peronismo y a las posibles candidaturas presidenciales, Bianco evitó respaldar anticipadamente a un dirigente en particular. Consultado por una eventual postulación de Sergio Massa, sostuvo que todos los sectores tienen derecho a impulsar sus propios representantes.

“El año próximo es el año de las candidaturas”, afirmó. En ese sentido, consideró que las distintas corrientes pueden presentar sus propias alternativas antes de resolver una estrategia común. “Si hay más de una representación, si hay dos, tres representaciones, está perfecto. Después se verá cuál es el método para conciliar y llegar a una candidatura unificada”, explicó.

PUBLICIDAD

El funcionario consideró que las elecciones de 2027 estarán marcadas por una fuerte polarización y defendió la necesidad de que el peronismo llegue con un solo postulante para competir contra Milei.

En ese marco, se refirió al debate parlamentario sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Por ahora son las PASO el elemento que está vigente y si no hay PASO habrá que pensar en otro método”, señaló.

Entre las alternativas mencionó una interna partidaria o un acuerdo entre los distintos sectores. De todos modos, destacó las ventajas del sistema actual: “Las PASO son la manera más democrática, más justa”.

PUBLICIDAD

Bianco también descartó que las candidaturas deban definirse con demasiada anticipación. Como antecedentes, recordó que Alberto Fernández fue anunciado como candidato presidencial el 18 de mayo de 2019, mientras que Sergio Massa fue proclamado durante el cierre de listas de 2023.

El aval de Cristina Kirchner y la disputa por el liderazgo peronista

Durante la entrevista, Bianco fue consultado sobre la relación entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, y sobre la posibilidad de que el gobernador necesite el respaldo de la expresidenta para competir por el liderazgo del peronismo.

El ministro bonaerense defendió las PASO como el mecanismo institucional para dirimir las postulaciones del Partido Justicialista

El ministro sostuvo que cualquier postulante debe contar con el acompañamiento de una mayoría dentro del espacio. “Cualquier candidato del peronismo necesita el aval del conjunto del pueblo peronista o de la mayoría del pueblo peronista”, afirmó. En esa definición incluyó a Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y otros referentes partidarios.

PUBLICIDAD

También se refirió a las disputas por los cargos y las aspiraciones políticas dentro del PJ. “Hay menos lugares que pretendientes de esos lugares”, resumió. Como ejemplo, mencionó que había contabilizado alrededor de 15 dirigentes con intención o condiciones para competir por la Gobernación bonaerense.

Al analizar la construcción de liderazgos nacionales, consideró que las conducciones del peronismo suelen consolidarse después de alcanzar la Presidencia. “No recuerdo ningún líder, ninguna conducción nacional del peronismo que haya logrado ser conducción nacional del peronismo antes de ser presidente de la Nación”, planteó.

Por otra parte, consultado por la designación de Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura, Bianco destacó la preparación del dirigente entrerriano, cercano a Massa, aunque evitó atribuirle una lectura política a esa decisión. “Michel es una persona muy formada para ejercer ese rol”, expresó.

PUBLICIDAD

Bianco cuestionó el impacto de la economía entre los jóvenes

El funcionario también evaluó el escenario electoral del oficialismo y reconoció que Milei consiguió consolidar su estructura política después de llegar a la Casa Rosada. Sin embargo, relativizó las versiones sobre una supuesta ausencia de conflictos dentro de La Libertad Avanza y sostuvo que las diferencias internas son habituales en cualquier fuerza política.

“En todas las casas se cuecen habas”, afirmó, al mencionar también las disputas que atraviesan al PRO, la Unión Cívica Radical y el peronismo.

Axel Kicillof y el espacio Movimiento Derecho al Futuro no recibieron invitación para la cumbre partidaria en San Fernando

Consultado sobre la posibilidad de que Milei consiga una victoria en primera vuelta si la oposición llega fragmentada a las elecciones, Bianco reconoció que existe “una posibilidad importante”.

PUBLICIDAD

El ministro también analizó el respaldo que el Presidente obtuvo entre los votantes jóvenes, especialmente entre los varones, aunque consideró que ese acompañamiento podría modificarse por la situación económica. “El voto joven, sobre todo masculino, lo apoyó muy fuertemente a Milei en las elecciones pasadas. Eso es una realidad”, reconoció.

Sin embargo, sostuvo que las expectativas que el mandatario había generado entre ese segmento no se corresponden con sus condiciones actuales. “Milei les prometió a los jóvenes bienestar, posibilidad de ganar en dólares, mejoras salariales, empleo”, señaló.

“Con la juventud está pasando exactamente lo contrario”, agregó. Entre las dificultades que mencionó enumeró el acceso a la vivienda, la búsqueda de empleo y los problemas para llegar a fin de mes.

PUBLICIDAD

Por último, al referirse a las diferencias entre el sector de Kicillof y La Cámpora, Bianco reconoció que existen desacuerdos sobre el diagnóstico de las derrotas electorales y el rumbo del peronismo. No obstante, aseguró que la administración bonaerense mantiene el diálogo con las distintas corrientes.

“Si tenemos algún debate, yo siempre lo dije, es un debate mano a mano, se levanta el teléfono, se trata al compañero con argumentos, se trata al compañero con respeto”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.