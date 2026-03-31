Crimen y Justicia

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Argentina

La abogada santiagueña hizo la transferencia este martes luego de que la Justicia de Brasil le concediera una habéas corpus para regresar a su país

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Captura de pantalla de un celular mostrando una confirmación de pago de R$ 97.260,00 vía Pix al Banco do Brasil, con fecha 31 de marzo de 2026
Pantallazo de la confirmación del pago de R$ 97.260,00 realizado a través de Pix al Banco do Brasil por Agostina Páez para cubrir su fianza y facilitar su retorno a Argentina.

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares impuesta por la Justicia brasileña para regresar a Argentina, según supo Infobae. La transferencia fue realizada este martes luego de que las autoridades resolvieran en las últimas horas concederle un hábeas corpus para que la joven pueda acceder al beneficio de volver a su país.

La presentación de la defensa de Páez había sido presentada el viernes y fue finalmente admitida ayer. Tras la resolución y el posterior pago, ahora la santiagueña podrá salir de Brasil tras más de dos meses retenida y continuar desde su provincia el proceso judicial por injuria racial que tramita en Río de Janeiro.

El proceso que involucra a Páez estuvo marcado por cambios repentinos en las decisiones del tribunal. Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso a la Argentina bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo tanto en la propia imputada como en su círculo cercano.

Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas
La defensa de Páez logra que la Justicia autorice su regreso a Argentina mientras continúa el proceso judicial por injuria racial.

Sin embargo, esa determinación fue revertida horas después: el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al desenlace del expediente. El habeas corpus, finalmente marcó un cambio de rumbo en ese sentido y permitió que Agostina regrese antes de conocer la resolución.

La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.

Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia, lo que allanó el camino para el acuerdo que ahora debe ser evaluado por la Justicia.

Agostina Páez habló tras la resolución de la Justicia brasileña: "Fue una pesadilla"

El magistrado dispone de varias alternativas dentro del derecho penal brasileño. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas. Entre estas se contemplan trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa. Dado que se trata de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la autorización para regresar al país de origen y cumplir las medidas desde allí es una opción prevista, siempre que exista cooperación judicial entre ambos Estados.

La decisión de otorgar un hábeas corpus a Agostina Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro. Esta medida fue adoptada tras la aceptación de la presentación de la defensa y la coincidencia entre la fiscalía y la querella en el pedido de retorno.

El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.iones.

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