Crimen y Justicia

Horror en Los Polvorines: un hombre sufrió una convulsión, fue atacado por un pitbull y murió

La víctima tenía 38 años y fue encontrada con heridas en el rostro y distintas partes del cuerpo. La Justicia investiga si las mordeduras del animal provocaron su deceso

Murió un hombre de 38 años tras ser atacado por un pitbull en Los Polvorines
Efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas en el lugar del hecho
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Un hombre de 38 años murió en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, tras ser atacado por un perro de raza pitbull. Según relató su novia a la Policía, la víctima sufrió un episodio de convulsiones y cayó al suelo momentos antes de que el animal comenzara a morderlo.

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre en una casa ubicada sobre la calle Darragueira al 2800. La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido, mientras que su pareja, una mujer de 36 años, fue quien explicó a los investigadores cómo se desencadenó el episodio.

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De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida.

Al ingresar a la vivienda, encontraron el cuerpo del hombre con heridas en el rostro y manchas de sangre en el lugar.

Los policías entrevistaron entonces a la propietaria de la casa, quien contó que se encontraba junto a su novio cuando este sufrió un ataque que describió como similar a “una crisis epiléptica”.

Según su testimonio, Rasgido comenzó a convulsionar y terminó desplomándose sobre el suelo. Fue en ese momento cuando el pitbull lo atacó y le provocó mordeduras en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

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Murió un hombre de 38 años tras ser atacado por un pitbull en Los Polvorines
El ataque ocurrió en la calle Darragueira al 2800 en Los Polvorines

La mujer sostuvo que las lesiones provocadas por el animal le causaron la muerte a su pareja, aunque esa circunstancia todavía debe ser determinada mediante las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información del servicio de emergencias, una ambulancia fue desplazada hacia el domicilio alrededor de las 00.57, luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre con una mordedura de perro a la altura del cuello.

El personal sanitario también examinó a la mujer, quien presentaba una escoriación leve en un codo. Se encontraba consciente, orientada y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en el domicilio.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Los Polvorines, que dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.

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Un pitbull (Foto/Shutterstock)

Un antecedente similar en Malvinas Argentinas

El episodio ocurrido en Los Polvorines tiene un antecedente muy similar en el mismo partido bonaerense. En mayo de 2025, Matías Ezequiel Caffa, de 37 años, fue encontrado muerto en el patio de su vivienda de Pablo Nogués, junto a dos perros de raza pitbull que tenían manchas de sangre en sus hocicos.

En aquel momento, el hombre vivía solo en una casa ubicada sobre la calle Convento de San Carlos al 2200. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo con graves lesiones en el rostro.

Los familiares de Caffa explicaron a los investigadores que padecía epilepsia y sufría episodios de convulsiones, una circunstancia que abrió interrogantes sobre cómo se había producido su muerte.

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