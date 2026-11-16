Así fue el momento del salvaje ataque en una pizzería de Córdoba

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La Justicia de Córdoba agravó este lunes la imputación contra Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby de 47 años detenido por golpear brutalmente a un médico en una pizzería del barrio La Docta, luego de acusarlo de mirar a su pareja. Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, la Fiscalía UTI N° 22, a cargo de Paula Bruera, modificó la calificación legal que hasta entonces pesaba sobre el acusado —lesiones leves y amenazas— y lo imputó por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

La decisión se conoció luego de que los estudios médicos confirmaran que la víctima, Mauro Sampietro, sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento, como consecuencia de los golpes recibidos.

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De acuerdo con las mismas fuentes, Díaz continúa detenido y será indagado en los próximos días.

Por otra parte, Nicolás Villafañe, abogado de la víctima, adelantó que incorporará al expediente un antecedente de violencia protagonizado por el acusado en 2024. Se trata de una discusión de tránsito que derivó en su arresto por lesiones graves.

El ataque en la pizzería tomado desde otra cámara de seguridad

El hecho ocurrió el viernes 6 de noviembre en la pizzería Naples, cuando Díaz ingresó junto a su pareja y, según la denuncia, increpó al médico por haber mirado a la mujer. Lo que comenzó como un cruce verbal terminó con una violenta golpiza que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

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Según relató el propio Sampietro, quien trabaja como médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer, el origen de todo fue una mirada fugaz mientras esperaba su pedido y miraba el teléfono. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, afirmó.

Su abogado, Nicolás Villafañe, explicó días atrás a Infobae que las grabaciones de las cámaras de seguridad no registran comentarios, contactos ni gestos de su cliente que pudieran haber desencadenado la agresión. “En el video se ve claramente que no dice nada”, sostuvo el letrado.

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De acuerdo con su reconstrucción, apenas unos segundos después de ingresar al local, Díaz increpó al médico con un “¿Qué mirás?” y lo llamó “degenerado”. Luego se dirigió a la caja, pagó con tarjeta y pareció retirarse del lugar. Sin embargo, regresó hacia donde estaba Sampietro, que permanecía sentado, y comenzó a golpearlo.

El agresor de 43 años fue detenido por la policía de Córdoba

La agresión continuó en el depósito del comercio, hasta donde el acusado llevó por la fuerza a la víctima. Allí le propinó más golpes de puño en el rostro y varias patadas, hasta que Sampietro cayó al piso. Según se escucha en la grabación, el atacante le exigió: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”.

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La víctima alcanzó a responder: “No hice nada”. Ante la intervención de empleados y otras personas presentes en el local, Díaz abandonó el comercio y huyó en una camioneta Ford Ranger.

“Fue una situación sumamente humillante, traumatizante, inesperada y ni siquiera provocada”, afirmó Villafañe en declaraciones a Infobae.

La agresión continuó en el depósito del comercio

Como consecuencia del ataque, Sampietro debió recibir asistencia médica. Le realizaron una tomografía, le practicaron una sutura y lo sometieron a otros estudios complementarios. Desde entonces, continúa con rehabilitación y controles oftalmológicos. Además, deberá esperar a que disminuya la inflamación para determinar si necesita una intervención quirúrgica.

“Está bastante traumatizado por toda esta experiencia”, describió Villafañe, quien añadió que el alcance definitivo de las lesiones deberá evaluarse en el marco del expediente judicial.

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La investigación permitió identificar al acusado a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de testigos y la patente de la camioneta en la que escapó. El 11 de noviembre, cinco días después del ataque, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles detuvo a Díaz y lo puso a disposición de la Fiscalía UTI 22.

Tras conocerse el episodio, el Club Universitario de Córdoba, donde Díaz se desempeñaba como entrenador de rugby, decidió apartarlo de sus funciones. La institución también dispuso suspenderlo como socio, medida que, según informó, se mantendrá “hasta tanto haya una resolución judicial sobre los hechos”.

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