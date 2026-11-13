El abogado del hombre golpeado en una pizzería de Córdoba: “Está traumatizado por toda esta experiencia”

Mauro sufrió una golpiza en una pizzería del barrio La Docta de Córdoba tras el reclamo de un cliente por una supuesta mirada a su pareja

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El 7 de noviembre, Mauro esperaba una pizza y miraba el celular en un local del barrio La Docta, en la ciudad de Córdoba, cuando ingresó una pareja. Según su denuncia, miró brevemente a la mujer y su acompañante interpretó ese gesto como una provocación. Minutos después, el hombre lo amenazó, lo llevó por la fuerza al depósito de la pizzería y lo golpeó hasta dejarlo con fracturas en el rostro. “Pensé que tenía premeditado pegarme”, relató la víctima.

Nicolás Villafañe, abogado de Mauro, representa al denunciante en la causa que tramita ante la Fiscalía UTI 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera. La versión de la víctima sitúa el origen de la agresión en esa mirada que el atacante le reprochó dentro del local. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, explicó Mauro.

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Nicolás Villafañe, abogado de Mauro, sostiene que una supuesta mirada a la pareja de otro cliente derivó en una golpiza dentro de la pizzería Naples, en barrio La Docta, al oeste de la ciudad de Córdoba. Su defendido terminó con una fractura en la órbita ocular izquierda tras el ataque ocurrido el viernes 6 de noviembre, cerca de las 21.00. “Fue una situación sumamente humillante, traumatizante, inesperada y ni siquiera provocada”, afirmó el letrado.

Según indicó el abogado en Infobae Al Mediodía, registraron las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes no muestran un comentario, un contacto ni un gesto de Mauro que justifique la reacción del imputado. “El video se ve claramente que no dice nada”, sostuvo.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio no registraron provocaciones, insultos ni contactos previos por parte de la víctima

El origen del ataque en una supuesta mirada

Según el relato de Villafañe, Mauro estaba sentado, esperaba su pedido y miraba el teléfono cuando entró una pareja al local. En ese momento levantó la vista de manera natural y el hombre que acompañaba a la mujer interpretó que la había mirado. “No le dije nada, yo estaba viendo el teléfono”, le contó la víctima a su abogado.

El letrado afirmó que entre el ingreso del agresor y el primer reproche transcurrieron apenas unos instantes. “Cinco, diez segundos como mucho”, calculó Villafañe, quien remarcó que no hubo una conversación previa ni un acercamiento entre los dos hombres.

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El atacante le recriminó a Mauro esa supuesta mirada y lo insultó. “Sos un degenerado”, fue la frase que, de acuerdo con el abogado, lanzó contra su cliente. Villafañe señaló que las imágenes no permiten establecer si Mauro miró a la mujer, aunque sostuvo que ese punto no explica lo que sucedió después.

La víctima, según su abogado, respondió “no puedo mirar” durante ese primer cruce. Villafañe aclaró que no es posible saber con precisión a qué se refería Mauro y consideró que para interpretarlo “faltarían más elementos”. Aun así, insistió en que el video no exhibe una discusión ni una provocación anterior.

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El agresor pagó y regresó hacia la víctima

Tras el reproche, el hombre pidió una pizza y se dirigió a pagar. Esa conducta llevó a Mauro a creer que el episodio había terminado, según planteó Villafañe. “Esta persona paga con su tarjeta y comienza a retirarse del lugar”, describió el abogado sobre el momento previo a la golpiza.

Para el letrado, esa aparente salida dejó a su cliente sin margen para prever que el agresor volvería hacia él. “Esto puede generar, entiendo yo, en cualquier persona, bajar la defensa”, sostuvo. El abogado señaló que Mauro estaba sentado, mientras el otro hombre permanecía de pie y en una posición de ventaja física.

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Luego de pagar, el acusado se acercó otra vez a donde estaba la víctima y la atacó. Villafañe afirmó que el audio del registro no contiene insultos ni amenazas de parte de Mauro antes de que comenzaran los golpes. “No se escucha que Mauro le haya dicho nada”, aseguró.

De acuerdo con la denuncia, el hombre golpeó a Mauro en el salón y después lo llevó hacia el depósito del comercio, donde continuó la agresión. La víctima declaró que recibió golpes de puño y patadas, y que cayó al suelo después de un impacto en la cabeza. “Nadie pensó que esto podía ocurrir”, dijo Villafañe al referirse a la reacción de quienes estaban en el local.

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La víctima quedó con una fractura y sigue bajo controles médicos

Villafañe informó que su cliente sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. Tras la agresión, le realizaron una tomografía, una sutura y estudios complementarios; ahora debe esperar que disminuya la inflamación para definir si necesitará una operación. “Está bastante traumatizado por toda esta experiencia”, contó el abogado.

El letrado agregó que Mauro continúa con rehabilitación y controles oftalmológicos cada 15 días. También señaló que persiste el dolor por los golpes. “Tiene un fuerte dolor”, explicó Villafañe, quien considera que el alcance de las lesiones debe ser evaluado en el expediente judicial.

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Efectivos de las Brigadas Civiles detuvieron a Martín Roberto Díaz como el principal acusado por la golpiza

El miércoles 11 de noviembre, agentes de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles detuvieron a Martín Roberto Díaz, de 47 años, identificado como el principal sospechoso. La investigación reunió las grabaciones de cámaras públicas y privadas, testimonios y la patente de la camioneta en la que se retiró el acusado.

Díaz quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera, imputado inicialmente por lesiones leves y amenazas. La calificación podría modificarse cuando se incorporen los resultados médicos de la víctima. “Estamos a la espera de los resultados de una tomografía para ver si cambia la imputación a lesiones graves, porque aparentemente hay fractura”, indicaron fuentes de la causa.

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De acuerdo con la información que trascendió, el detenido se desempeñaría como entrenador de rugby en el Club Universitario de Córdoba. Mauro trabaja como médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer. La causa continúa en investigación y todavía resta la indagatoria del acusado.

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