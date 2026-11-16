El ingreso inicial de la actividad bancaria alcanzó los $2.683.718,55, incluido el adicional por participación en las ganancias. (Franco Fafasuli)

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El sector bancario mantendrá en noviembre y diciembre el mecanismo de actualización salarial pactado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Tras el nuevo ajuste, quienes ingresan a la actividad percibirán $2.683.718,55, entre el sueldo inicial y la participación en las ganancias.

El ingreso se integra por un salario inicial de $2.608.320,16 y un adicional de $75.398,39 correspondiente a la participación en las ganancias, vinculada al retorno sobre el patrimonio neto de las entidades, conocido como ROE.

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La mejora alcanzará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. También comprende los conceptos remunerativos y no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Con la actualización de octubre, los trabajadores bancarios acumulan un incremento de 26,3% en los primeros 10 meses de 2026, en comparación con los salarios vigentes en diciembre de 2025, según informó el gremio. De esta manera, las remuneraciones de los empleados del rubro evolucionan en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los trabajadores bancarios acumularon una suba salarial de 26,3% entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sindicato indicó que el mecanismo de actualización continuará durante noviembre y diciembre, bajo el alcance previsto en los acuerdos salariales firmados hasta el momento.

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Por otra parte, la Asociación Bancaria informó el valor inicial del bono por el Día del Bancario, que quedó establecido en $2.325.227,20. Ese monto tendrá actualizaciones mensuales hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027.

Los salarios registrados empataron con la inflación

En septiembre, los salarios de los trabajadores registrados subieron 1,9%, el mismo porcentaje que marcó la inflación mensual, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La evolución fue similar en los dos segmentos del empleo formal. Las remuneraciones del sector privado registrado avanzaron 1,9%, mientras que los ingresos de los empleados públicos aumentaron 1,8 por ciento.

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Dentro del sector estatal, los trabajadores dependientes del gobierno nacional tuvieron una mejora promedio de 3,5% durante el noveno mes del año. En cambio, los salarios de quienes trabajan para las administraciones provinciales crecieron 1,3%, una variación que quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo del IPC.

El monto del bono se actualizará mensualmente hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. (Foto: Reuters)

La comparación acumulada entre enero y septiembre muestra una brecha más amplia. En el sector privado formal, los sueldos crecieron 22,7%, frente a una inflación acumulada de 23,6 por ciento. Así, los asalariados de ese segmento perdieron 0,9 puntos porcentuales frente al aumento de los precios durante ese período.

Los ingresos de los empleados públicos, en tanto, registraron una suba nominal de 26% en los primeros nueve meses del año. Esa variación superó en 2,4 puntos porcentuales a la inflación acumulada.

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El relevamiento del Indec también incluye las remuneraciones de los trabajadores no registrados, aunque esos resultados se publican con cinco meses de demora. Por ese desfase, los datos no reflejan la situación actual del sector y su incidencia sobre el indicador general de salarios requiere cautela.

Según el informe, los ingresos informales retrocedieron 0,8% en el último mes relevado y acumularon un alza de 37,3% en lo que va del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “en términos reales, los salarios del sector privado no registrado acumulan un crecimiento de 2,6% desde marzo de este año y se ubican en el mayor nivel desde enero”.

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El economista Gonzalo Carrera, de Equilibra, planteó una lectura distinta sobre esa evolución. “Los salarios informales cayeron en el segundo trimestre de 2026. La fuerte suba observada en la EPH potenciada por el efecto ‘mejora en captación de ingresos’ se frenó y los datos del segundo cuarto del año caerán nominalmente. Más razones para seguir tomando con pinzas este indicador que sufre de la alta volatilidad que mostraron los ingresos autorreportados en los últimos años”, remarcó.