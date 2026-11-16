El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a Gustavo Romanello y Agustín Baccega en el aeropuerto de Phoenix cuando viajaban para despedir a un amigo

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La situación de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, la pareja de acróbatas argentinos que fueron detenidos por ICE en los Estados Unidos, tuvo algunas novedades en las últimas horas. Mientras ambos esperan por la audiencia con un juez que fije una fianza para poder salir del centro de detención, algunos seres queridos pudieron visitarlos y tuvieron novedades a la espera de una definición de la Justicia.

La pareja de argentinos está detenida desde el pasado 7 de noviembre, cuando en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo un operativo y los detuvieron. Ambos viajaban para despedir a un amigo que había fallecido.

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Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, habían llegado a Estados Unidos en 2020 con el objetivo de desarrollar su profesión. En ese marco, consiguieron trabajo en el ámbito artístico de Universal Orlando, uno de los principales complejos de entretenimiento del país. A partir de allí, sus trayectorias se diferenciaron: Gustavo trabajaba directamente para el parque temático, mientras que Agustín prestaba servicios a través de una empresa externa.

Una vez que se conoció la noticia del arresto, familiares y amigos iniciaron una campaña a través de GoFundMe para reunir fondos con los que costear los honorarios de los abogados y las posibles fianzas. Jonathan Batchelor, organizador de esa recaudación, fue uno de los seis integrantes del grupo que visitó a Romanello en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, en Arizona, y dejó un testimonio detallado sobre el encuentro.

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Familiares y amigos abrieron una campaña en la plataforma GoFundMe para costear la defensa legal y el pago de fianzas

Según relató Batchelor, el acróbata se encontraba bien físicamente, aunque sin información sobre la cobertura mediática que rodeó su detención. “No tenía idea de cuánta gente lo apoya”, escribió el organizador. A diferencia de Baccega, quien sí habría tenido acceso a noticias sobre el lugar donde está alojado, Romanello desconocía por completo la repercusión de su caso, que incluyó mensajes de solidaridad desde Argentina, España, Italia y Sudáfrica. Al enterarse, quedó sorprendido y expresó un profundo agradecimiento por el apoyo recibido.

La comunicación dentro del centro es otro problema que enfrenta la familia. Las tablets disponibles para mensajería interna presentan errores sistemáticos, por lo que Romanello no puede leer los mensajes que le envían desde afuera. En algunos casos, el sistema le muestra una pantalla con la lista de personas que le han escrito junto con sus números de teléfono, dato que utiliza para realizar llamadas desde los teléfonos de pared del establecimiento. Aun así, el acróbata no tiene forma de saber si el dinero depositado para las comunicaciones está disponible, lo que genera incertidumbre adicional sobre cuándo puede o no hacer una llamada.

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La sala de visitas, pese a que el centro opera a plena capacidad con cientos de personas alojadas, estaba vacía durante el encuentro. Ningún visitante salía cuando el grupo llegó, y los únicos que ingresaron después también acudían a ver a Romanello. Para Batchelor, ese vacío refleja las dificultades estructurales que enfrentan las familias para contactar con los detenidos: las personas se encuentran alojadas lejos de sus hogares, las visitas requieren autorización administrativa previa y los horarios son restrictivos.

Vista exterior del Centro de Detención de Eloy, en Arizona (EFE/Gary M Williams/Archivo)

A su vez, en el Centro de Detención de Eloy, donde permanece Agustín Baccega, los detenidos deben solicitar visitas específicas antes del miércoles para acceder a una única ventana de visita el sábado.

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La audiencia de fianza de Gustavo Romanello está programada para este miércoles. La de Agustín Baccega aún no tiene fecha asignada. Sus representantes legales trabajan en ambos expedientes mientras las familias, en Argentina, esperan novedades sobre si los dos cordobeses podrán recuperar la libertad o enfrentarán un proceso de deportación.

Quiénes son los acróbatas argentinos detenidos por ICE

Romanello y Baccega son oriundos de Córdoba, Argentina, y emigraron a Estados Unidos en 2020 en busca de oportunidades laborales vinculadas al espectáculo. Pareja en lo personal y en lo profesional, encontraron en la industria del entretenimiento estadounidense un espacio para desarrollar sus habilidades acrobáticas. Durante seis años construyeron una vida en Florida antes de que su situación migratoria los pusiera en el centro de un procedimiento judicial.

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Dentro de Universal Orlando, cada uno tenía un rol diferente. Gustavo Romanello se desempeñaba directamente para el complejo, mientras que Agustín Baccega lo hacía a través de una empresa contratista externa. Además, Baccega tenía una segunda actividad: trabajaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando, lo que amplía el perfil de su trayectoria profesional en el país.

El tribunal programó la audiencia de fianza de Gustavo Romanello para el miércoles mientras Agustín Baccega aguarda una fecha judicial

Según explicaron sus familiares, ambos habían ingresado a Estados Unidos con documentación en regla y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban resolución en sus respectivos trámites migratorios. Sin embargo, el ICE confirmó que, pese al ingreso documentado, los dos artistas habían excedido los períodos de permanencia autorizados. La agencia también aclaró que contar con una autorización de trabajo no garantiza un estatus migratorio regular ni impide una eventual detención o proceso de deportación.

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El abogado de ambos, Samuel Sketers, cuestionó públicamente el procedimiento empleado. En declaraciones a Spectrum Noticias Florida, el letrado señaló que este tipo de solicitudes migratoria requiere una instancia de entrevista previa antes de derivar los expedientes a un tribunal. “Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, sostuvo.

Las madres de ambos acróbatas también se pronunciaron. Mónica Benseny, madre de Baccega, describió la situación como “terrible, tremendamente angustiante, desesperante”, y destacó las cualidades personales de los dos hombres. Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, expresó a Telemundo su dificultad para acompañar a su hijo desde la distancia: “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”.

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