Crimen y Justicia

Robo y persecución desde Liniers hasta Villa Celina: un detenido

El imputado ya contaba con un antecedente por tentativa de robo y un procesamiento por robo de vehículo

Robo y persecusión en Liniers
Guardar

Un joven de 22 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue detenido tras una persecución por el robo de una moto que comenzó en Liniers y terminó en Villa Celina. El vehículo, una Yamaha, fue recuperado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El hecho se inició en Ruiz de los Llanos al 700, en el barrio porteño de Liniers, donde el sospechoso se llevó la motocicleta que estaba estacionada en la vía pública. El dueño del rodado alertó al 911 poco después del robo.

PUBLICIDAD

Con el respaldo del Centro de Monitoreo Urbano, agentes de la División Anillo Digital ubicaron la moto y comenzaron el seguimiento. El conductor tomó la avenida Juan B. Justo y luego ingresó a la avenida General Paz en dirección al Riachuelo.

Durante la huida, el acusado realizó maniobras evasivas y circuló en contramano en distintos tramos. La persecución concluyó en Timoteo González y Ugarte, en Villa Celina, localidad del partido bonaerense de La Matanza, donde fue interceptado y detenido.

El imputado, domiciliado en Lanús, tenía un antecedente de 2024 por tentativa de robo y un procesamiento de 2025 por tentativa de hurto de vehículo. El magistrado a cargo del caso ordenó su detención por el delito de robo.

PUBLICIDAD

Robo y persecusión en Liniers
El detenido ya contaba con antecedentes por robo

En otro operativo, Policía de la Ciudad detuvo ayer a dos hombres de 48 y 54 años en el barrio porteño de Mataderos, y después de que presuntamente asaltaran a un vecino a punta de pistola y le robaran un morral con documentación, tarjetas y un teléfono celular de alta gama. La investigación avanzó a partir de la geolocalización del dispositivo y de un detalle que permitió a la víctima reconocer a uno de los sospechosos: una peluca oscura que, según su denuncia, el acusado había usado durante el ataque.

El hecho ocurrió en Murguiondo al 1200, cuando el damnificado, de 46 años, salía de un garaje. De acuerdo con la información publicada por Infobae, los ladrones lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron sus pertenencias antes de escapar. Tras el robo, el hombre utilizó la función de rastreo de su celular, que marcó una ubicación en las inmediaciones de Cafayate al 1800, también dentro de Mataderos.

Con los datos aportados por la víctima, personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar señalado. El damnificado acompañó a los agentes durante el operativo. Al llegar, los efectivos vieron salir a dos hombres de un inmueble y la víctima identificó a uno de ellos por la peluca que llevaba puesta, similar a la que habría utilizado durante el asalto.

Los policías redujeron y detuvieron a ambos sospechosos. Durante la requisa, encontraron el morral robado y, en su interior, un arma calibre .22 con tres municiones en el cargador. También recuperaron los elementos que habían sido sustraídos al hombre.

La verificación de antecedentes reveló que el detenido de 48 años acumulaba diez registros judiciales entre 2016 y 2026, vinculados con robos, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños y amenazas. Además, tenía un procesamiento por robo dictado en 2025. El otro acusado, de 54 años, registraba un procesamiento de 2017 por infracción a la Ley de Drogas.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, con intervención de la Secretaría N.º 133, dirigida por Mariana Turner. La magistrada ordenó mantener detenidos a los dos imputados y secuestrar el arma, el morral y los objetos recuperados.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadLiniersRobo de vehículosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alarma en Lanús por otras tres fugas de gas: una sigue activa y evacuaron la zona de forma preventiva

Personal de MetroGas trabaja en las inmediaciones de la estación Lanús del tren Roca. Gabriel Sandoval, jefe del cuerpo de bomberos local, estimó que la falla podría resolverse en un lapso de dos horas

Alarma en Lanús por otras tres fugas de gas: una sigue activa y evacuaron la zona de forma preventiva

“Pizzería Los Pulpos”: el WhatsApp de los narcos del triple crimen de Florencio Varela para vender droga y el misterio tras el video de las torturas

Las capturas que demuestran el funcionamiento del grupo fueron halladas en el teléfono de Celeste Guerrero, una de las principales delatoras de la banda. Hay 17 detenidos en la causa, con cinco prófugos y un poderoso enigma que recorre la Justicia federal

“Pizzería Los Pulpos”: el WhatsApp de los narcos del triple crimen de Florencio Varela para vender droga y el misterio tras el video de las torturas

Quién es el "Gordo Hacker": un viaje a España con Santino Alvarado y una camioneta de alta gama abandonada en Funes

Jeremías Eloy Toloza, de 21 años, fue detenido días atrás, señalado como ladero de Santino Alvarado, hijo del capo encerrado en Ezeiza. Un joven intentó llevarse el vehículo y fue aprehendido

Quién es el "Gordo Hacker": un viaje a España con Santino Alvarado y una camioneta de alta gama abandonada en Funes

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 12 detenidos

La banda fue sorprendida durante la madrugada de este lunes en el partido bonaerense de Vicente López. Su modus operandi

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 12 detenidos

Lo golpearon en la calle, caminó hasta un descampado y murió: detuvieron a dos hombres en Baradero

La Justicia ordenó allanamientos luego de recibir los resultados de la autopsia preliminar. Los sospechosos fueron identificados por cámaras de seguridad

Lo golpearon en la calle, caminó hasta un descampado y murió: detuvieron a dos hombres en Baradero

DEPORTES

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

TELESHOW

Alejandro Ros, el diseñador de tapas icónicas de Soda Stereo y Fito Páez, explicó cómo convierte el arte en imágenes

Alejandro Ros, el diseñador de tapas icónicas de Soda Stereo y Fito Páez, explicó cómo convierte el arte en imágenes

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli volvió a enamorarse: las imágenes que oficializaron su noviazgo con Ágata Lescano

INFOBAE AMÉRICA

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El cementerio cubano que colapsó entre olores, tumbas destruidas y restos desaparecidos

Vicepresidenta dominicana sobre Haití, en la Conferencia sobre Estado y Democracia: “La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente”

Empleada municipal desaparecida fue hallada sin vida, atada y envuelta en sábanas en Ciudad de Guatemala

Ecuador registró su menor producción petrolera del año pese al aumento de los precios internacionales del crudo