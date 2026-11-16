Robo y persecución desde Liniers hasta Villa Celina: un detenido

Robo y persecusión en Liniers

Guardar

Un joven de 22 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue detenido tras una persecución por el robo de una moto que comenzó en Liniers y terminó en Villa Celina. El vehículo, una Yamaha, fue recuperado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El hecho se inició en Ruiz de los Llanos al 700, en el barrio porteño de Liniers, donde el sospechoso se llevó la motocicleta que estaba estacionada en la vía pública. El dueño del rodado alertó al 911 poco después del robo.

PUBLICIDAD

Con el respaldo del Centro de Monitoreo Urbano, agentes de la División Anillo Digital ubicaron la moto y comenzaron el seguimiento. El conductor tomó la avenida Juan B. Justo y luego ingresó a la avenida General Paz en dirección al Riachuelo.

Durante la huida, el acusado realizó maniobras evasivas y circuló en contramano en distintos tramos. La persecución concluyó en Timoteo González y Ugarte, en Villa Celina, localidad del partido bonaerense de La Matanza, donde fue interceptado y detenido.

El imputado, domiciliado en Lanús, tenía un antecedente de 2024 por tentativa de robo y un procesamiento de 2025 por tentativa de hurto de vehículo. El magistrado a cargo del caso ordenó su detención por el delito de robo.

PUBLICIDAD

El detenido ya contaba con antecedentes por robo

En otro operativo, Policía de la Ciudad detuvo ayer a dos hombres de 48 y 54 años en el barrio porteño de Mataderos, y después de que presuntamente asaltaran a un vecino a punta de pistola y le robaran un morral con documentación, tarjetas y un teléfono celular de alta gama. La investigación avanzó a partir de la geolocalización del dispositivo y de un detalle que permitió a la víctima reconocer a uno de los sospechosos: una peluca oscura que, según su denuncia, el acusado había usado durante el ataque.

El hecho ocurrió en Murguiondo al 1200, cuando el damnificado, de 46 años, salía de un garaje. De acuerdo con la información publicada por Infobae, los ladrones lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron sus pertenencias antes de escapar. Tras el robo, el hombre utilizó la función de rastreo de su celular, que marcó una ubicación en las inmediaciones de Cafayate al 1800, también dentro de Mataderos.

PUBLICIDAD

Con los datos aportados por la víctima, personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar señalado. El damnificado acompañó a los agentes durante el operativo. Al llegar, los efectivos vieron salir a dos hombres de un inmueble y la víctima identificó a uno de ellos por la peluca que llevaba puesta, similar a la que habría utilizado durante el asalto.

Los policías redujeron y detuvieron a ambos sospechosos. Durante la requisa, encontraron el morral robado y, en su interior, un arma calibre .22 con tres municiones en el cargador. También recuperaron los elementos que habían sido sustraídos al hombre.

PUBLICIDAD

La verificación de antecedentes reveló que el detenido de 48 años acumulaba diez registros judiciales entre 2016 y 2026, vinculados con robos, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños y amenazas. Además, tenía un procesamiento por robo dictado en 2025. El otro acusado, de 54 años, registraba un procesamiento de 2017 por infracción a la Ley de Drogas.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, con intervención de la Secretaría N.º 133, dirigida por Mariana Turner. La magistrada ordenó mantener detenidos a los dos imputados y secuestrar el arma, el morral y los objetos recuperados.

PUBLICIDAD