Crimen y Justicia

El relato del hombre que fue brutalmente golpeado en una pizzería de Córdoba: “Andá con cuidado, que te voy a matar”

Luego de que recibiera atención médica, se confirmó que la víctima sufrió fracturas en la órbita ocular izquierda. Mientras que el acusado permanece detenido, las autoridades continúan con la investigación

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
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“Pensé que tenía premeditado pegarme”, contó Mauro, el hombre que fue brutalmente agredido en una pizzería del barrio La Docta, ubicada en la ciudad de Córdoba. Según denunció el hombre, otro cliente lo amenazó, lo golpeó y lo llevó hasta el depósito del comercio luego de acusarlo de mirar a su pareja.

El episodio ocurrió el pasado 7 de noviembre. En ese momento, la víctima esperaba su pedido mientras miraba el celular cuando una pareja ingresó al local. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, aseguró.

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Detrás de la mujer entró su acompañante, quien empezó a cuestionarlo. “Me dice qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, recordó Mauro. Aunque creyó que la discusión había terminado cuando la pareja pidió una pizza, la situación terminó de salirse de control segundos después.

Según relató el hombre agredido a El Doce.tv, volvió a mirar su teléfono y el agresor se había dirigido a pagar. Sin embargo, antes de salir del local, lo señaló y lanzó una amenaza. “Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado, que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene”, contó.

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Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
El agresor empujó a la víctima hacia el depósito del local comercial y le aplicó golpes de puño y patadas.

La víctima explicó que prefirió no levantarse porque notó que el hombre estaba violento. “Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos. Me da cinco o seis golpes”, narró al indicar que había tratado de alejarse porque tenía miedo de que le pegara la cabeza contra la pared.

Pese a su intento de tomar distancia, señaló que el agresor volvió a avanzar y lo empujó hacia un depósito del comercio. Según el testimonio, la agresión continuó en el interior del local. “Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’”, recordó.

Sin embargo, la golpiza no terminó allí, debido a que el denunciante también sostuvo que recibió patadas mientras permanecía en el piso. “Me pega una patada en el pecho y en el abdomen”, afirmó.

Al ser consultado sobre la mujer que acompañaba al atacante, señaló que permaneció cerca de la puerta. “Atinó a decir: ‘Vamos, Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”, cuestionó. Y remarcó que, una vez que terminó la agresión, “los dos se fueron como si nada”.

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

Tras el ataque, los trabajadores de la pizzería alertaron al dueño y aportaron datos del vehículo en el que se retiró la pareja. Incluso, las cámaras de seguridad del comercio registraron parte de la secuencia.

Por su parte, Mauro radicó la denuncia y recibió atención médica. Le practicaron una tomografía de cerebro y le realizaron una sutura. El diagnóstico indicó fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

Ahora, deberá esperar a que disminuya la inflamación para determinar si necesita una operación. Además, tiene que continuar con controles oftalmológicos cada 15 días. “Estoy consternado, conmovido. Lo último que pensás es que te van a pegar de semejante forma al salir a comer una pizza”, expresó.

Fue así que el miércoles 11 de noviembre, el personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles detuvo a Martín Roberto Díaz, de 47 años, identificado como el principal sospechoso por la agresión en la pizzería. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera.

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
Efectivos de las Brigadas Civiles detuvieron a Martín Roberto Díaz como el principal acusado por la golpiza.

La pesquisa se apoyó en las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, los testimonios de quienes presenciaron el episodio y la patente de la camioneta en la que el acusado se retiró del lugar. Con esos elementos, los investigadores lograron establecer su identidad y localizarlo.

Según fuentes vinculadas a la causa, Díaz fue imputado inicialmente por lesiones leves y amenazas. No obstante, la calificación legal podría cambiar después de que se incorporen los resultados de la tomografía realizada a la víctima.

“Estamos a la espera de los resultados de una tomografía para ver si cambia la imputación a lesiones graves, porque aparentemente hay fractura”, indicaron fuentes de la investigación.

De acuerdo con la información que trascendió, el detenido se desempeña como entrenador de rugby en el Club Universitario de Córdoba. La víctima, en tanto, es médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer.

El acusado residiría en un barrio cerrado del camino a Carlos Paz y habría protagonizado anteriormente otros episodios de violencia con vecinos de la zona. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía UTI 22 y todavía resta la indagatoria del detenido.

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