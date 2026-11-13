Crimen y Justicia

Un ginecólogo acusado de abusar de una paciente en Córdoba quedó detenido bajo prisión preventiva

La denunciante aseguró haber sido ultrajada durante una consulta ginecológica ocurrida en septiembre de este año. Tras el avance de la causa, el especialista permanecerá alojado en el penal de Bouwer

La jóven hizo la denuncia pública en redes sociales - Lina Muñoz Medina / Edición Infobae
Una paciente de 20 años presentó la denuncia que dio inicio al expediente el 11 de septiembre de 2026 (Edición Infobae)
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La Justicia de Córdoba determinó que un médico ginecólogo, de 58 años, permanezca detenido en el Establecimiento Penitenciario Padre Luchesse de Bouwer, luego de que quedara firme la prisión preventiva dictada en una causa por presunto abuso sexual contra una paciente durante una consulta.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 11 de septiembre de 2026 por una joven de 20 años. De acuerdo con la imputación, los hechos habrían ocurrido en el contexto de una atención ginecológica.

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A raíz de esto, ese mismo día, las autoridades ordenaron la detención del profesional, que se concretó el 13 de septiembre. Asimismo, el médico fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal por actos análogos, mediante la introducción de partes del cuerpo.

Más de un mes después, el 26 de octubre, se dispuso su prisión preventiva, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés. Tras quedar firme la medida cautelar, el acusado seguirá alojado en Bouwer.

La Cárcel de Bouwer
La prisión preventiva quedó firme y ratificó la reclusión del acusado en el Establecimiento Penitenciario Padre Luchesse de Bouwer

Multaron a un ginecólogo por usar lentes con cámara en una consulta

Un juez de Córdoba sancionó a un médico ginecólogo con una multa de $900.000 y la obligación de realizar una capacitación sobre género, al concluir que el uso de anteojos con cámara sin informar a la paciente y ciertas expresiones durante una consulta afectaron su intimidad y su derecho a un trato digno.

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La resolución fue dictada el 21 de octubre por el titular del Juzgado de Control y Faltas N° 7, José Milton Peralta, quien revocó la absolución que había dispuesto en primera instancia la Unidad Contravencional de Género. El caso se conoció públicamente el 4 de noviembre.

La sanción recayó sobre un profesional identificado en el expediente con las iniciales F.B. El juez lo consideró responsable de maltrato agravado por razones de género, en el marco de una atención médica vinculada con la preservación de la fertilidad.

Los hechos analizados ocurrieron durante la tarde del 26 de febrero de 2026, cuando la mujer acudió a una clínica para solicitar información sobre la crioconservación de óvulos. Durante la consulta, el médico le realizó una ecografía transvaginal.

Según consta en la denuncia, el profesional utilizó anteojos Ray-Ban Meta durante el estudio. El dispositivo cuenta con herramientas para tomar fotografías y grabar videos, una característica que, de acuerdo con la resolución, no fue comunicada a la paciente antes ni durante la práctica médica.

Córdoba multa ginecólogo
La denunciante aseguró que el especialista utilizaba anteojos Ray-Ban Meta durante la consulta

La mujer sostuvo que se encontraba sola con el médico, sin la presencia de personal auxiliar en el consultorio. En ese contexto, manifestó que el profesional había empleado expresiones que le resultaron incómodas y que cuestionó por el contexto en el que fueron pronunciadas.

Entre ellas, relató que el ginecólogo se dirigió a ella como “nena” o “nenita”. También afirmó que, durante la atención, le dijo: “Tenés los ovarios de una pendeja”. Además, denunció contactos físicos que consideró indebidos durante la ecografía.

Según indicó, el médico habría apoyado una mano sobre su tobillo y la habría desplazado algunos centímetros hacia la rodilla en dos oportunidades, mientras realizaba el estudio y cuando ella se disponía a incorporarse de la camilla.

Sin embargo, el juez sostuvo que no había pruebas suficientes para tener por acreditados esos contactos en los términos planteados en la denuncia. La resolución tampoco dio por probado que los lentes hubieran sido activados durante la consulta o que el médico hubiera tomado fotos o videos.

Por este motivo, el punto central de la decisión fue otro, ya que el juez Peralta consideró acreditado que el profesional ingresó a una práctica ginecológica con un dispositivo capaz de registrar imágenes y no informó esa condición a la paciente.

Para el magistrado, esa conducta podía generar inseguridad en la mujer y comprometer la confianza necesaria en el vínculo entre un profesional de la salud y la persona que recibe atención. La valoración adquirió mayor relevancia por tratarse de un examen que involucra la intimidad corporal de la paciente.

La sentencia también tuvo por probadas las expresiones atribuidas al ginecólogo. El juez entendió que los términos empleados resultaron infantilizantes y descalificantes, en particular porque fueron utilizados en una consulta referida a la salud reproductiva de una mujer adulta.

El fallo señaló que esas manifestaciones, sumadas al uso no informado de los anteojos con cámara, configuraron un trato incompatible con los estándares de respeto, seguridad y confianza que deben regir en un acto médico.

Así, la decisión citó la Ley de Derechos del Paciente y el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina. Ambas normas contemplan obligaciones vinculadas con la protección de la intimidad, la dignidad y el trato respetuoso de quienes acuden a una consulta sanitaria.

Por otro lado, el juez Peralta aplicó la agravante por razones de género. En su análisis, destacó que existe una situación de asimetría entre un ginecólogo y una paciente, especialmente cuando la práctica médica está relacionada con la intimidad corporal y sexual.

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