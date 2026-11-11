Alma Misionera, la historia y el origen de la canción que acompañó al papa León XIV durante su paso por Argentina

La voz del papa León XIV se sumó a “Alma misionera” en dos momentos de su paso por la Argentina y devolvió al primer plano una canción que, desde hace más de tres décadas, forma parte de parroquias, colegios, peregrinaciones y actividades juveniles de América Latina. Antes de continuar su viaje apostólico por Sudamérica, el Pontífice la cantó con el coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y volvió a acompañarla durante el encuentro de jóvenes realizado en Palermo.
También conocida como la “Canción del misionero”, la obra nació lejos de Buenos Aires. Fue escrita en 1993 en la ciudad mexicana de León, en el estado de Guanajuato, por Enrique García Vélez, entonces seminarista. La letra adopta la forma de una oración: quien canta pone su vida a disposición de Dios para acompañar a quienes necesitan esperanza, alegría y una palabra de fe.
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La canción nació de un concurso misionero de México
El origen más difundido de “Alma misionera” se remonta al Congreso Nacional Misionero celebrado en León en 1993. García Vélez escribió la letra y la música para participar de un certamen organizado durante aquel encuentro. Presentó la composición junto al coro de su seminario y obtuvo el primer lugar, según las reconstrucciones sobre la trayectoria de la obra.
La Oregon Catholic Press atribuye tanto la letra como la música al padre Enrique García Vélez y ubica su origen en México. El repertorio también conserva el título alternativo por el que se la conoce en numerosas comunidades: “Canción del misionero”.
El paso de la obra desde un concurso religioso hasta el repertorio habitual de la Iglesia tuvo relación con la propia dinámica de los encuentros misioneros. Participantes de diferentes ciudades y países regresaron a sus comunidades con la melodía y la incorporaron a celebraciones, grupos juveniles y espacios de formación. La circulación entre misioneros permitió que la canción trascendiera rápidamente el ámbito en que había sido creada.
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Con el tiempo, “Alma misionera” se integró a misas, confirmaciones, convivencias, peregrinaciones y celebraciones comunitarias. Su estructura breve, con un estribillo fácil de seguir, favoreció que fuera interpretada por coros y asambleas de distintas edades. La pieza también llegó a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro de 2013, el primer encuentro de ese tipo presidido por el papa Francisco.
Cuál es el significado de su letra
“Alma misionera” no describe una misión ligada a un lugar específico ni a una tarea determinada. La voz que canta pide ser llevada allí donde falten consuelo, esperanza o conocimiento de Dios. De ese modo, presenta la misión como una disposición a ayudar y acompañar a otras personas, incluso en los ámbitos cotidianos.
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La letra vincula la fe con el servicio y plantea el compromiso personal como eje de la experiencia religiosa. El canto propone ofrecer la propia vida para estar cerca de quienes atraviesan una necesidad, una idea que explica su presencia sostenida en actividades de pastoral juvenil y en celebraciones vinculadas con la solidaridad.
La repetición de frases y la sencillez de la melodía también facilitaron su transmisión oral. En muchos casos, fue aprendida en retiros, colegios o grupos parroquiales antes de llegar a celebraciones más multitudinarias. Esa continuidad ayudó a que distintas generaciones la incorporaran a una memoria musical compartida dentro de la comunidad católica latinoamericana.
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El sentido de la canción dialogó, además, con los ejes que atravesaron la visita de León XIV al país: la cercanía con las personas vulnerables, la participación de los jóvenes y el llamado a una Iglesia comprometida con el servicio.
La canción estuvo presente en dos momentos de la visita de León XIV
El 9 de noviembre, durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV se sumó al coro de la institución para interpretar “Alma misionera”. El establecimiento acompaña a personas con discapacidad y fue una de las primeras escalas de la agenda del Pontífice en la Argentina.
En su saludo, el Papa definió al Cottolengo como una comunidad fraterna de puertas abiertas y destacó la tarea de residentes, familiares, religiosos y voluntarios. El registro oficial de la visita, publicado por la Sala de Prensa de la Santa Sede, incluyó su reconocimiento a la obra inspirada por san Luis Orione y al cuidado de las personas más frágiles.
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Un día después, la melodía volvió a escucharse en el cierre de la vigilia juvenil realizada en Palermo. León XIV y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, acompañaron la interpretación mientras los asistentes seguían el estribillo. La canción que había surgido en un congreso misionero mexicano en 1993 quedó asociada así a dos de los pasajes centrales de la visita papal.
La letra de “Alma misionera”
“Señor
Toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí
Estoy
Dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Te doy
Mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es Tu amor
Señor
Tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Y así
En marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor
Tendré
Mis brazos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Simplemente
Por no saber de ti"
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