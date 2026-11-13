Balearon a un hombre en una casa de Mar del Plata e investigan un posible ajuste de cuentas

La calle de tierra Falucho en Mar del Plata corresponde al lugar donde un hombre fue herido con un arma de fuego y derivado a un centro médico. (Google Maps)

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Un hombre de 26 años permanece internado en estado delicado luego de que recibiera cuatro disparos dentro de una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata. Ahora, la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.

La agresión tuvo lugar en una propiedad situada sobre Falucho al 9900, mientras Luis L. quemaba cobre en el domicilio. En ese momento, otra persona se presentó en el lugar y efectuó los disparos. La secuencia y el motivo del ataque todavía son materia de investigación.

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Tras la balacera y según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el hombre quedó tendido en el suelo con cuatro heridas de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El primer diagnóstico médico indicó que la lesión de mayor gravedad se localiza en el abdomen. El atacante no fue detenido y continúa prófugo.

Los investigadores buscan establecer si el agresor actuó solo, cómo ingresó al domicilio y cuál fue su recorrido posterior. Hasta ahora, no se informaron secuestros de armas ni detenciones vinculadas con el caso.

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La reconstrucción de los hechos quedará sujeta a las medidas que disponga la fiscalía y a los elementos que puedan obtenerse en el domicilio donde ocurrió el ataque.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 (UFI N.º 7). El funcionario deberá determinar las circunstancias del ataque, identificar al responsable y establecer si existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor, opciones que configurarían un “ajuste de cuentas” o venganza.

El fiscal Carlos Russo encabeza las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del ataque e identificar al responsable. (Noticias XFN)

Hace unos meses, la Policía de Mendoza investigó el crimen de un hombre de 42 años, quien fue encontrado herido de bala en la vía pública y murió horas después en el Hospital Central. Fuentes policiales confirmaron que el fallecido contaba con antecedentes penales.

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El violento incidente ocurrió en horas de la madrugada, cerca de las 2.30, en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, en Las Heras. Tras un llamado al 911, que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en la calle, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre tendido en la vía pública, con impactos de bala en la cabeza y en el abdomen. La víctima, luego identificada como Santiago Luis Ramírez, fue trasladada de inmediato al Hospital Central, donde fue examinada por el médico de guardia.

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Fuentes del caso detallaron que el diagnóstico preliminar indicó una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de una herida abdominal. Horas después, a las 5.38, desde el hospital notificaron la muerte de Ramírez como consecuencia de las lesiones sufridas.

El fallecido contaba con un amplio historial delictivo. Entre los hechos registrados figuran causas por robo agravado e incluso por homicidio agravado, con antecedentes que se remontan al año 2002.

La causa se encuentra en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras. Si bien el móvil aún no fue determinado, la hipótesis más fuerte de los investigadores es que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Por el momento se desconoce la identidad de los sospechosos, aunque fuentes cercanas al caso revelaron que los asesinos serían conocidos “en las riñas y por los ajustes por deudas”.

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