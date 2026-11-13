Juicio por Loan: un investigador de Homicidios habló de un posible accidente y de los períodos sin señal del celular de Pérez

El imputado Carlos Pérez

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El subcomisario de la Policía Federal Argentina Leandro Simón, quien trabajó durante más de un mes en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, afirmó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que, a título personal, considera “lo más probable” que el niño haya sido víctima de un accidente fatal.

Simón, con 25 años de experiencia en la fuerza y trayectoria en el área de Investigaciones y la División Homicidios, participó de rastrillajes, allanamientos y de la inspección a la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los imputados en la causa.

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El policía aclaró que su planteo no formaba parte de una conclusión oficial. Dijo que era una apreciación propia, construida a partir de su experiencia y de los elementos que observó durante las primeras semanas de la investigación.

“Si fue un accidente, por qué nos llevó a todo esto”, se preguntó ante el tribunal. Según explicó, imaginó dos posibilidades para entender por qué, en caso de que hubiera existido un atropellamiento, nadie lo hubiera reconocido: que Loan permaneciera con vida y no recibiera la atención médica necesaria, o que una persona allegada a los responsables hubiera ayudado a ocultar el cuerpo.

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“Repito, todo esto es una idea personal”, remarcó Simón, quien llegó a 9 de Julio a fines de junio de 2024 y permaneció allí durante más de un mes como parte de un equipo que respondía al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Goya.

La audiencia de este jueves volvió sobre la camioneta de Pérez y Caillava. Simón recordó que en la delegación de la PFA presente en ese momento no contaban con un especialista en accidentología vial para evaluar si el vehículo presentaba daños compatibles con un choque o una colisión, por lo que se requirió la colaboración de Gendarmería.

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La camioneta del matrimonio acusado

Al margen de ello, durante aquella inspección, relató, le mostraron reacciones de Luminol en la parte delantera de la Ford Ranger. El reactivo había marcado manchas que, según recordó, tenían una forma circular y daban la impresión de haber sido lavadas.

La subinspectora de la PFA Abril Pizarro, quien también declaró este jueves, explicó que detectó vestigios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes delantero mediante la prueba de Luminol. Aclaró que se trata de un estudio orientativo y que las muestras fueron enviadas para determinar si correspondían efectivamente a sangre y, en ese caso, establecer un perfil genético.

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En cambio, el sargento primero de Gendarmería Nacional Omar Acuña, quien tomó fotografías de la camioneta, sostuvo que había un raspón en el paragolpes delantero y el guardabarros derecho. A su entender, el daño se había producido por el roce contra “un cuerpo duro” y no por el impacto contra una persona.

Simón también se refirió a los teléfonos secuestrados a Pérez y Caillava. Dijo que, según la información que recibió durante el análisis de los dispositivos, se habían advertido faltantes de datos y un patrón de borrado en algunos aparatos.

Sobre el celular de Pérez, señaló que el día de la desaparición dejó de emitir señal dos veces durante períodos de alrededor de 40 minutos. Uno de esos lapsos coincidió, según dijo, con el horario en que el matrimonio se retiró del paraje El Algarrobal y regresó luego al lugar.

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María Victoria Caillava

El subcomisario aclaró que apagar un teléfono no acredita por sí mismo la responsabilidad de una persona en un delito. Lo que les resultó llamativo, explicó, fue que esos cortes no coincidían con el uso habitual del dispositivo durante los días anteriores y que impedían establecer dónde se encontraba el aparato en esos momentos.

También mencionó dos mensajes de voz que Pérez le envió al entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel. En ellos, de acuerdo con el testigo, pedía custodia y solicitaba que sus vehículos quedaran en la comisaría porque temía que alguien pudiera colocarles elementos para involucrarlo.

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Para Simón, el contenido de esos mensajes era llamativo. “Era una coartada, un acto de defensa”, dedujo. Agregó que en el teléfono se habían hallado búsquedas vinculadas con accidentes, muertes violentas y el caso de Nahir Galarza.

El policía relató además que, durante un allanamiento a la casa de Pérez y Caillava, encontraron en un tacho de basura un papel roto con un listado manuscrito de comunicaciones posteriores a la desaparición de Loan. Lo describió como un registro de llamadas y mensajes que podía funcionar como “un backup” para organizar una explicación de los hechos.

Plano de donde se encontró el botín de Loan (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro tramo de su declaración, Simón habló del botín de Loan hallado en un lodazal alejado del naranjal. Dijo que, según versiones de testigos, era imposible encontrarlo en ese sitio sin saber previamente que estaba allí. También recordó que, a partir de los datos de geolocalización, los investigadores analizaron un recorrido de Caillava cerca de la escuela donde se habría reunido con Laudelina Peña.

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El debate se reanudará el próximo miércoles.