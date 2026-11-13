Trump aseguró que el régimen de Irán “se está desmoronando” y advirtió que podría reanudar los ataques si la situación empeora

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que el régimen de Irán “se está desmoronando”, afirmó que su economía está destruida y que sus Fuerzas Armadas fueron “aniquiladas”. Además, sostuvo que Washington ejerce un “control total” sobre el estrecho de Ormuz y advirtió que no dudará en recurrir nuevamente a la fuerza militar si la situación en Oriente Próximo toma un rumbo desfavorable.

En una entrevista telefónica con la cadena conservadora estadounidense Salem News Channel, el mandatario afirmó que Estados Unidos lleva tres semanas de combates “a un ritmo bastante rápido” y destacó que, durante los últimos cinco meses, las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas militares.

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“Tienen una inflación del 301%. Su economía ha desaparecido. No pagan a sus soldados. Su Ejército ha sido aniquilado. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido y han perdido el estrecho de Ormuz”, enumeró Trump al describir el estado de las capacidades militares y económicas iraníes.

El presidente también aseguró que Estados Unidos extrae actualmente del estratégico paso marítimo “más petróleo que antes de que empezara la guerra”, en referencia al control que, según afirmó, ejerce Washington sobre esa vía clave para el comercio energético internacional.

En la entrevista, Trump defendió la ofensiva estadounidense en Medio Oriente y situó la amenaza islamista por encima del comunismo como el principal peligro actual. Advirtió que el riesgo no se limita a Israel ni a los países de la región, sino que también podría extenderse a Europa y a ciudades estadounidenses como Los Ángeles y San Diego.

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En ese sentido, alertó que Irán dispone de misiles con capacidad para alcanzar territorio europeo y sostuvo que la amenaza podría llegar también a Estados Unidos.

“Tienen una inflación del 301%. Su economía ha desaparecido. No pagan a sus soldados. Su Ejército ha sido aniquilado. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido y han perdido el estrecho de Ormuz”, enumeró Trump (REUTERS)

Espionaje del régimen chino y el caso de Jimmy Lai

Por otro lado, Trump se refirió a la rivalidad tecnológica y de inteligencia con China, en medio del escándalo que involucra al ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, por su relación con una presunta espía china. El mandatario calificó el episodio de “triste” y reconoció que ambos países realizan operaciones de espionaje.

“Alguien dijo: ‘Oh, están pinchando nuestros teléfonos’. Yo dije: ‘Así es. Nosotros también pinchamos sus teléfonos’”, afirmó el presidente, quien aseguró que su Administración mantiene una vigilancia estrecha sobre las actividades de Beijing.

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Trump también destacó la importancia de la competencia por el liderazgo en superinteligencia (SI), término utilizado por su Gobierno para referirse a la inteligencia artificial (IA), y sostuvo que ese desarrollo determinará el equilibrio global.

De cara a su próximo encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense señaló que ya conversó en profundidad con él sobre la situación de Jimmy Lai, el magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong que permanece encarcelado por las autoridades chinas.

Trump afirmó que consiguió la liberación de otros presos en gestiones anteriores, aunque reconoció las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre Lai. Según explicó, Xi mantiene una “gran animadversión” hacia el empresario por su papel en las protestas de Hong Kong.

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De cara a su próximo encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense señaló que ya conversó en profundidad con él sobre la situación de Jimmy Lai, el magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong que permanece encarcelado por las autoridades chinas (REUTERS)

Amenazas de juicio político y uso del veto

En el plano interno, Trump restó importancia a las posibles iniciativas de juicio político (impeachment) contra su Administración, después de que el Partido Demócrata recuperara la mayoría en ambas cámaras del Congreso en los recientes comicios legislativos de mitad de mandato.

“Antes no tenían nada y ahora tienen todavía menos”, afirmó el presidente al minimizar la posibilidad de que la oposición impulse procedimientos para destituirlo. También defendió el crecimiento industrial y la creación de empleo en Estados Unidos.

Sin embargo, advirtió que durante los próximos dos años de legislatura recurrirá de manera intensiva al poder de veto presidencial para bloquear las iniciativas de los demócratas. Además, reclamó al Congreso la aprobación urgente de una partida adicional de 350.000 millones de dólares (unos 315.000 millones de euros) destinada a financiar a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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(Con información de Europa Press)