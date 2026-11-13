Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, asiste a una comparecencia conjunta ante la prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina del Primer Ministro en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2026 (RIE KIKUCHI/REUTERS)

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, viajará a Filipinas y China entre el 16 y el 19 de noviembre para participar en reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su primera visita al país chino desde que asumió el cargo. El viaje se realizará en medio de una etapa de tensión entre Japón y China.

El subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, confirmó el itinerario este viernes. “La primer ministra Takaichi tiene previsto visitar Filipinas y China del 16 al 19 de noviembre para asistir a las cumbres relacionadas con la ASEAN y a la cumbre de la APEC”, declaró.

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La escala en China tendrá lugar en Shenzhen, donde se celebrará la cumbre de APEC. Ozaki indicó que Takaichi expondrá la postura japonesa sobre “el comercio y la inversión, la integración económica regional, la resiliencia económica y energética y la economía digital”.

La atención estará centrada en la posibilidad de un contacto entre Takaichi y el líder chino, Xi Jinping, durante la cita de Shenzhen. En noviembre del año pasado, Takaichi planteó que Tokio podría intervenir ante un eventual ataque contra Taiwán, isla que Beijing reclama como parte de su territorio.

Antes de llegar a China, la primera ministra asistirá en Manila a una reunión de la ASEAN, bloque integrado por 11 países. Ozaki también informó que se prepara una reunión del Quad, con los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, en paralelo al encuentro regional.

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el líder de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2025 en Gyeongju (Corea del Sur), a 31 de octubre de 2025 (Perfil de X de Sanae Takaichi)

Taiwán agradeció al G7 su rechazo a cualquier “cambio unilateral” del statu quo en un estrecho amenazado por China

El Gobierno taiwanés respaldó el jueves la declaración del G7, grupo integrado por Japón entre otros países, contra cualquier cambio unilateral del statu quo en el estrecho de Taiwán, después de que los ministros de Asuntos Exteriores del grupo reclamaran una salida pacífica a las diferencias entre Taipéi y Beijing.

El comunicado conjunto, difundido el miércoles tras una reunión de dos días en París, expresó el rechazo de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá a “cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo” en el estrecho, en especial si implica el uso de la fuerza, coerción o amenazas.

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Los titulares de Exteriores del Grupo de los Siete también subrayaron la necesidad de “mantener la paz y la estabilidad” en esa vía marítima, que separa a Taiwán de China.

El pasado 12 de septiembre, China confirmó el paso de su portaaeronaves más moderno por el estrecho de Taiwán (Europa Press)

El texto cuestionó las actividades “cada vez más intimidatorias” de China en las aguas al este de la isla. Los ministros señalaron que esas acciones “amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional”.

Además, el G7 pidió una “resolución pacífica” de los asuntos entre ambas partes del Estrecho a través de “un diálogo constructivo”.

La portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, afirmó en un comunicado que la estabilidad en el estrecho y en el Indopacífico “son una cuestión central” para la seguridad y la prosperidad globales.

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“Taiwán agradece profundamente que Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del G7, el resto de los países miembros y la Unión Europea sigan mostrando su preocupación por la situación en el estrecho, que reconozcan los desafíos que la expansión autoritaria plantea para la seguridad regional y la libertad de navegación, y que valoren las contribuciones concretas de Taiwán a la comunidad internacional”, aseguró Kuo.

La vocera sostuvo que Taiwán, como “miembro responsable” de la comunidad internacional, mantendrá los esfuerzos para “reforzar su capacidad de autodefensa”. También indicó que la isla trabajará con socios afines, incluidos los integrantes del G7, para “defender los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos”.

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(Con información de AFP y EFE)