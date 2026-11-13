Mundo

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

La jefa de Gobierno nipón expondrá sobre “el comercio y la inversión, la integración económica regional, la resiliencia económica y energética y la economía digital” frente a líderes internacionales

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, asiste a una comparecencia conjunta ante la prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina del Primer Ministro en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2026 (RIE KIKUCHI/REUTERS)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, asiste a una comparecencia conjunta ante la prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Oficina del Primer Ministro en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2026 (RIE KIKUCHI/REUTERS)
Guardar

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, viajará a Filipinas y China entre el 16 y el 19 de noviembre para participar en reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su primera visita al país chino desde que asumió el cargo. El viaje se realizará en medio de una etapa de tensión entre Japón y China.

El subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, confirmó el itinerario este viernes. “La primer ministra Takaichi tiene previsto visitar Filipinas y China del 16 al 19 de noviembre para asistir a las cumbres relacionadas con la ASEAN y a la cumbre de la APEC”, declaró.

PUBLICIDAD

La escala en China tendrá lugar en Shenzhen, donde se celebrará la cumbre de APEC. Ozaki indicó que Takaichi expondrá la postura japonesa sobre “el comercio y la inversión, la integración económica regional, la resiliencia económica y energética y la economía digital”.

La atención estará centrada en la posibilidad de un contacto entre Takaichi y el líder chino, Xi Jinping, durante la cita de Shenzhen. En noviembre del año pasado, Takaichi planteó que Tokio podría intervenir ante un eventual ataque contra Taiwán, isla que Beijing reclama como parte de su territorio.

Antes de llegar a China, la primera ministra asistirá en Manila a una reunión de la ASEAN, bloque integrado por 11 países. Ozaki también informó que se prepara una reunión del Quad, con los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, en paralelo al encuentro regional.

PUBLICIDAD

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el líder de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2025 en Gyeongju (Corea del Sur), a 31 de octubre de 2025 (Perfil de X de Sanae Takaichi)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el líder de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2025 en Gyeongju (Corea del Sur), a 31 de octubre de 2025 (Perfil de X de Sanae Takaichi)

Taiwán agradeció al G7 su rechazo a cualquier “cambio unilateral” del statu quo en un estrecho amenazado por China

El Gobierno taiwanés respaldó el jueves la declaración del G7, grupo integrado por Japón entre otros países, contra cualquier cambio unilateral del statu quo en el estrecho de Taiwán, después de que los ministros de Asuntos Exteriores del grupo reclamaran una salida pacífica a las diferencias entre Taipéi y Beijing.

El comunicado conjunto, difundido el miércoles tras una reunión de dos días en París, expresó el rechazo de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá a “cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo” en el estrecho, en especial si implica el uso de la fuerza, coerción o amenazas.

Los titulares de Exteriores del Grupo de los Siete también subrayaron la necesidad de “mantener la paz y la estabilidad” en esa vía marítima, que separa a Taiwán de China.

El pasado 12 de septiembre, China confirmó el paso de su portaaeronaves más moderno por el estrecho de Taiwán (Europa Press)
El pasado 12 de septiembre, China confirmó el paso de su portaaeronaves más moderno por el estrecho de Taiwán (Europa Press)

El texto cuestionó las actividades “cada vez más intimidatorias” de China en las aguas al este de la isla. Los ministros señalaron que esas acciones “amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional”.

Además, el G7 pidió una “resolución pacífica” de los asuntos entre ambas partes del Estrecho a través de “un diálogo constructivo”.

La portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, afirmó en un comunicado que la estabilidad en el estrecho y en el Indopacífico “son una cuestión central” para la seguridad y la prosperidad globales.

“Taiwán agradece profundamente que Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del G7, el resto de los países miembros y la Unión Europea sigan mostrando su preocupación por la situación en el estrecho, que reconozcan los desafíos que la expansión autoritaria plantea para la seguridad regional y la libertad de navegación, y que valoren las contribuciones concretas de Taiwán a la comunidad internacional”, aseguró Kuo.

La vocera sostuvo que Taiwán, como “miembro responsable” de la comunidad internacional, mantendrá los esfuerzos para “reforzar su capacidad de autodefensa”. También indicó que la isla trabajará con socios afines, incluidos los integrantes del G7, para “defender los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos”.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaSanae TakaichiJapónChinaAPECFilipinasASEANShenzhen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumentó a 66 el número de muertos por un ataque atribuido a una milicia vinculada al Estado Islámico en el Congo

El balance fue actualizado por los Centros de Control de Enfermedades de África. Entre los fallecidos hay tres trabajadores de la salud, en una región donde la inseguridad complica la asistencia sanitaria

Aumentó a 66 el número de muertos por un ataque atribuido a una milicia vinculada al Estado Islámico en el Congo

Dos iraníes fueron declarados culpables en Reino Unido por una trama de espionaje contra periodistas

La investigación reveló que los acusados habían reunido más de 500 GB de información personal sobre sus objetivos, incluidas fotografías, domicilios y datos de sus vehículos

Dos iraníes fueron declarados culpables en Reino Unido por una trama de espionaje contra periodistas

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Los encuentros se desarrollarán en Shenzhen, en el marco del foro de la APEC. Moscú aseguró que valora las gestiones de la Administración Trump para encontrar una solución duradera al conflicto

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Rotondas a 260 metros de profundidad y rutas de evacuación entre tubos: así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

La obra Rogfast tendrá 27 kilómetros, descenderá 392 metros bajo el mar y estará lista en 2033, mientras escáneres láser capaces de captar millones de puntos por segundo guían la excavación del tramo más profundo

Rotondas a 260 metros de profundidad y rutas de evacuación entre tubos: así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

Los sensores militares finlandeses detectaron una explosión que provocó humo en la embarcación y obligó a retirarla de la zona. Helsinki también investiga una incursión de drones en su espacio aéreo

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno consolida al dólar como ancla para volver al proceso de desinflación y remonetizar la economía

El Gobierno consolida al dólar como ancla para volver al proceso de desinflación y remonetizar la economía

La inflación sigue al alza: cómo evolucionaron los gastos fijos que más pesan en el presupuesto familiar a lo largo de 2026

“No queríamos implosionar con el modelo”: cerró su fábrica en Argentina y ahora produce el 70% de su ropa en China

De dónde van a salir los dólares para pagar casi USD 4.400 millones de vencimientos en enero

El riesgo país baja mientras la inflación no le da tregua al Gobierno y Brasil agrava sus problemas

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

ENTRETENIMIENTO

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J entre los triunfadores

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J entre los triunfadores

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación