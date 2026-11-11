El Papa cierra su visita al país con una misa multitudinaria en Luján en la que pidió por la reconciliación de los argentinos

En su última homilía en la Argentina, el Papa habló de la pobreza e hizo hincapié en la unidad entre los argentinos

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Más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares, acompañaron este miércoles la misa que el papa León XIV celebró en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, en su última actividad oficial en Argentina antes de partir hacia Perú.

Al llegar a la plaza de la Basílica, León XIV recorrió las últimas cuadras a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que se concentraron a lo largo del trayecto. Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador Axel Kicillof, tal como había ocurrido el lunes durante la visita al Cottolengo Don Orione.

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La ceremonia comenzó con una versión de “Un nuevo sol”, interpretada por un coro local.

Millones de personas se acercaron a Luján para escuchar la homilía del Papa

Antes de la misa, León XIV impartió su bendición a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la celebración, vistió una casulla con los colores del manto de la Virgen de Luján, celeste y blanco, los mismos de la bandera argentina.

Durante la homilía, el pontífice puso el foco en la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión, un itinerario que vinculó con los momentos centrales de la Eucaristía. También evocó al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján.

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“Argentina, levántate y camina”, expresó León XIV en el tramo final de su mensaje, ante una multitud que ocupó la plaza y los alrededores del santuario mariano.

El papa León, de celeste y blanco, en su última misa en Argentina

León XIV llamó a reconciliarse con la historia y el presente

El Papa partió de una referencia a la diversidad geográfica del país, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos. “Toda la tierra del ‘fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, afirmó.

Al mencionar las dificultades que atraviesan familias y comunidades, León XIV sostuvo: “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”. En ese contexto, propuso asumir procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

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La segunda estación de su mensaje fue la iluminación a través de las Escrituras. León XIV recordó el pasaje de los discípulos de Emaús y sostuvo que la Biblia puede ser una guía frente al desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, dijo.

Imagen aérea de la impactante convocatoria

La misa reunió a dirigentes del peronismo bonaerense

La celebración también concentró a referentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron funcionarios bonaerenses, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales. La nómina incluyó a Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel, entre otros.

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El gobernador catamarqueño Raúl Jalil, así como intendentes del conurbano bonaerense y exfuncionarios nacionales, también viajaron a Luján para la ceremonia.

El pontífice evocó a Francisco ante la Virgen de Luján

En la casa de la patrona nacional, León XIV dedicó un pasaje de la homilía a Francisco, a quien definió como un Papa que llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Recordó además su cercanía con Santa María y una de sus expresiones habituales de despedida: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

El pontífice pidió que la comunión cristiana se traduzca en gestos concretos hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mencionó de manera especial a pobres, personas migrantes, enfermos y presos, y sostuvo que compartir los dones recibidos debe ser parte de la vida comunitaria.

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“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó durante la misa.

La despedida incluyó un mensaje de misión para el país

En el cierre, León XIV exhortó a los fieles a anunciar el Evangelio “con palabras y obras de bien”. Recurrió a una cita de san Agustín para plantear que la caridad debe orientar tanto el perdón como la corrección y la palabra pública.

La oración final estuvo dirigida a la Virgen de Luján. El Papa recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha de la festividad de la patrona, y pidió por la misión que le fue encomendada y por el pueblo argentino.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, afirmó antes de concluir la celebración, que cerró su agenda oficial en el país antes del viaje a Perú.

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Antes de la misa, León XIV visitó a 69 detenidos en Devoto

La jornada final de León XIV en Argentina comenzó en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad, las últimas alojadas allí antes del cierre de esa cárcel federal. El pontífice les pidió que entendieran el tiempo de detención como una oportunidad para reconstruir sus vidas y restablecer vínculos con sus familias y la sociedad.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, sostuvo el Papa, luego de escuchar los testimonios de tres internos. También reclamó lugares de detención con condiciones que favorezcan la recuperación y la reinserción, y pidió a las autoridades proteger a niños y jóvenes de las redes criminales.

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Tras la visita, León XIV partió hacia Luján para celebrar la misa frente a la Basílica, su última actividad oficial en el país antes de la despedida en Ezeiza y el viaje a Lima.

Homilía completa del papa León XIV en Luján

Queridos hermanos y hermanas:

La lectura del profeta Isaías que hemos escuchado nos invita a imaginar distintos tipos de terreno: el desierto, la estepa y el monte, todos llamados a florecer y a cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios. Pensemos también hoy en este hermoso país, en la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del “fin del mundo”, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor.

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Isaías continúa diciendo que, así como Dios hace brotar agua en la tierra árida, haciéndola más fecunda, así también sacia la sed profunda de los hombres y los sana de sus enfermedades, abriendo los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Queridos hermanos y hermanas, estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor.

Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso. En el Magníficat, que hemos proclamado como salmo responsorial, también la Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar “entre mate y mate”, una mano tendida para el que lo necesita.

Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. María al pie de la cruz se une al Sacrificio eucarístico y nos acompaña en este camino (cf. S. JUAN PABLO II, Carta enc. Ecclesia de Eucharistia, 56-58).

Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad.

Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, «perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar» (Zamba del perdón). Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra.

Un peregrino, disfrazado de Jesús, en la previa de la misa de Luján

Recordemos asimismo la experiencia de los discípulos de Emaús: iban caminando con el semblante triste, desalentados, abatidos por la dura realidad. En ese momento se les presentó Jesús resucitado y les explicó las Escrituras. Después compartieron la cena, y ellos reconocieron su presencia, que les había hecho arder el corazón (cf. Lc 24,13-35). Queridos hermanos y hermanas: esa también es muchas veces nuestra experiencia. Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡La tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella: la Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino (cf. Sal 119,105).

Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos (cf. Mt 22,9-10). Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica (cf. Mt 25,35-40). Precisamente «la Eucaristía, sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir. Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir» (Carta enc. Magnifica humanitas, 88). La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos.

Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron “hasta el extremo” (cf. Jn 13,1). No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz, como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza. Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita

Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! (cf. Mc 16,15), porque «no podemos callar lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina, «ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien» (S. AGUSTÍN, Homilía sobre la primera carta de San Juan a los partos, 7, 8).

Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, «la piedra angular» (Hch 4,11). Que así sea.