A cuánto habría llegado la inflación de octubre con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

En octubre, el índice oficial registró una aceleración de tres décimas respecto de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación de octubre habría sido mayor si el Gobierno hubiera avanzado con la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Indec tenía previsto poner en marcha desde enero pasado. Con los nuevos ponderadores, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la variación mensual habría alcanzado el 2,4%, dos décimas por encima del 2,2% informado con la metodología actual.

La diferencia también se observa en el acumulado de los primeros diez meses del año. Según la consultora Equilibra, mientras que el IPC vigente registró una suba del 26,3%, la medición actualizada habría alcanzado el 28,1%, es decir, 1,8 puntos porcentuales más.

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El cambio metodológico había sido anunciado para comenzar a regir en enero, pero su implementación quedó postergada tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo estadístico. La actualización contempla una estructura de consumo más reciente, que modifica el peso que tienen los distintos bienes y servicios en el cálculo de la inflación.

En octubre, el índice oficial registró una aceleración de tres décimas respecto de septiembre y acumuló una variación interanual del 33,1%. El mayor impulso provino de los precios estacionales, que aumentaron 5,5%, y de los regulados, con una suba del 2,9%.

Entre los rubros que más incidieron en esas categorías se destacaron las verduras, con un incremento del 10,6%, y las tarifas de electricidad y gas, que avanzaron 6,4%.

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En contraste, la inflación núcleo mostró una desaceleración de dos décimas y se ubicó en el 1,5%, favorecida por la estabilidad de los precios de la carne, que registraron una variación del 0,1%. Se trata del dato más bajo desde julio de 2025.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los componentes más volátiles— avanzó una décima, del 1,8% en septiembre al 1,9% en octubre.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos, con una suba del 4,2%, impulsada por la actualización de las tarifas de gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%.

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Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, afirmó: “La inflación de octubre fue mayor a la esperada y pone en evidencia las dificultades que enfrenta el esquema actual para que la desinflación continúe. Hoy, la desinflación está fuertemente condicionada por efectos estacionales y ajustes de precios regulados”.

“La adopción de un régimen monetario que limite la discrecionalidad del BCRA ayudaría a quebrar la inercia inflacionaria y desarmar los distintos mecanismos de indexación que todavía atraviesan la economía. Hoy, el problema principal del plan económico radica en la ausencia de un marco de reglas claras y creíbles que permitan alinear las expectativas y dar previsibilidad sobre la evolución futura de variables nominales, entre ellas, el tipo de cambio y la tasa de interés. El equilibrio fiscal y el control discrecional de agregados monetarios resulta insuficiente para llevar la inflación a niveles cercanos al 1% mensual”, señaló.

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Mientras que el IPC vigente registró una suba del 26,3%, la medición actualizada habría alcanzado el 28,1%. REUTERS/Luis Jaime Acosta

“A un año de las elecciones, incluso si existiera voluntad política, probablemente sea tarde para implementar un régimen monetario claro que logre tener éxito por los altos riesgos de reversión política. No haber avanzado en esa dirección cuando existían mejores condiciones es el costo que pagamos hoy: un proceso de desinflación lento y sinuoso que termina perjudicando tanto a la actividad económica como a los salarios reales”, agregó.

Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, señaló: “De fondo el proceso de desinflación parece seguir, de la mano de la núcleo, aún pese a los ajustes de precios relativos que aparecen algunos meses. De todos modos, la inercia no parece romperse del todo”.

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Para noviembre, según Equilibra, la inflación se ubicaría entre el valor de septiembre (1,9%) y el de octubre (2,2%). Los precios regulados seguirían presionando sobre el índice, en parte por el impacto de los aumentos de tarifas asociados al régimen de Zonas Frías, aplicados a mediados del mes pasado. A esto se suman las primeras subas en los precios de la carne, que comenzaron a registrarse a principios de mes. En contrapartida, se espera una desaceleración de los estacionales y que los combustibles se mantengan estables.

El director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, estimó que la inflación de noviembre se ubicará en torno al 1,8%. De ese porcentaje, alrededor de dos décimas corresponderían nuevamente al cambio en el régimen de Zona Fría, cuyo efecto se trasladará a las facturas de gas durante dos meses por la fecha en que comenzó a aplicarse.

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