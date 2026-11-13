En agosto se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo registrados

El empleo asalariado del sector privado registró un retroceso intermensual del 0,1% en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado laboral volvió a mostrar un retroceso en agosto, con una caída del empleo asalariado registrado que alcanzó a los sectores público y privado. En total, se destruyeron 13.640 puestos de trabajo en comparación con julio, mientras que el monotributo registró un incremento de más de 19.000 inscriptos.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el sector privado concentró la mayor parte de la contracción, con 7.573 puestos menos, lo que representó una baja mensual del 0,12%. Con este último registro, se acumulan 15 meses consecutivos de variaciones negativas, totalizando una desvinculación neta de 150 mil trabajadores asalariados formales de este segmento.

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El informe de la Secretaría de Trabajo señaló: “El inicio de esta fase contractiva se remonta a junio de 2025, cuando se produce un cambio de tendencia en cinco sectores clave de la actividad económica, que en conjunto representan el 63% del total del empleo asalariado registrado privado. En efecto, a partir de ese momento, el nivel de empleo de Comercio, Industria, Servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler e Intermediación financiera comenzó a registrar una caída o profundizó su contracción”.

Evolución mensual del trabajo registrado y del monotributo entre 2025 y 2026

En el sector público se registró un retroceso, de 5.420 empleos (-0,16%), mientras que el personal de casas particulares disminuyó en 647 trabajadores (-0,15%).

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En contraste, el monotributo sumó 19.046 inscriptos durante agosto, un crecimiento del 0,86% respecto del mes anterior. Este aumento, sin embargo, no alcanzó para revertir la caída del empleo asalariado en los distintos segmentos.

“El monotributo presentó un incremento intermensual del 0,9%, constituyendo la tasa de expansión más elevada de los últimos 19 meses. Esta categoría representa uno de los principales mecanismos de inserción en la formalidad para el trabajo independiente, que a su vez alcanza niveles de ingresos medios similares a los percibidos por el empleo asalariado registrado”, indicó el reporte oficial.

De este modo, “al evaluar el conjunto del trabajo del sector privado mediante el procesamiento de los registros administrativos del SIPA, el número total de trabajadores registrados experimentó un crecimiento del 0,1%, lo que representa la incorporación neta de diez mil personas a la economía formal y marca el primer incremento tras catorce meses de estancamiento o retroceso”, remarcó.

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El empleo privado, en su nivel más bajo en más de cuatro años

La contracción del sector privado formal se extendió durante agosto y dejó a la cantidad de trabajadores registrados en su nivel más bajo de los últimos 53 meses. Según un informe de Politikon Chaco, la ocupación cayó 0,1% frente a julio, equivalente a 7.573 puestos menos.

La comparación con noviembre de 2023 muestra una pérdida acumulada de 274.339 empleos privados registrados, lo que representa un descenso del 4,3% desde el inicio de la actual gestión. A su vez, frente a agosto del año pasado, la cantidad de asalariados formales se redujo en 132.008 trabajadores (-2,1%).

El desempeño por ramas de actividad reflejó un panorama dispar. Cinco sectores consiguieron incorporar personal durante agosto, aunque las mejoras no alcanzaron para compensar las bajas del resto. La pesca encabezó los avances, con un incremento del 2,4% y 346 puestos adicionales, seguida por la explotación de minas y canteras, que sumó 452 trabajadores (+0,5%).

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La contracción del sector privado formal se extendió durante agosto y dejó a la cantidad de trabajadores registrados en su nivel más bajo de los últimos 53 meses

También se registraron aumentos en otros servicios, servicios sociales y de salud y construcción, aunque con variaciones más moderadas. En cambio, las mayores caídas se concentraron en comercio, que perdió 3.486 empleos (-0,3%); industria manufacturera, con 3.346 puestos menos (-0,3%); y transporte, con una reducción de 1.372 trabajadores (-0,3%).

En conjunto, las actividades que mostraron mejoras generaron 2.394 puestos, mientras que aquellas que retrocedieron eliminaron 9.975 empleos. De esta manera, el saldo volvió a ser negativo para el trabajo registrado en el sector privado.

La evolución del empleo en las provincias

En agosto, 14 jurisdicciones registraron caídas mensuales en el empleo privado formal, frente a ocho que mostraron mejoras y dos que no presentaron variaciones.

Las bajas más pronunciadas se observaron en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%) y Tierra del Fuego (-0,8%). En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó las pérdidas, con 4.223 puestos menos, seguida por Mendoza (-701) y Santa Fe (-668).

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En el otro extremo, Neuquén lideró la creación de empleo, con 862 incorporaciones, seguida por Tucumán, con 649, y Misiones, con 289.

La comparación con noviembre de 2023 permite dimensionar el retroceso acumulado. En el conjunto del país, el empleo privado registrado se encuentra 4,3% por debajo de aquel nivel. Solamente tres provincias lograron superar los registros previos al cambio de gobierno: Neuquén, con un crecimiento del 9,5%; Río Negro, con 3,3%; y Tucumán, con 0,2%.

Las mayores brechas negativas corresponden a Tierra del Fuego (-19,1%), Santa Cruz (-17,2%) y La Rioja (-14,1%). En términos absolutos, Buenos Aires acumula la mayor pérdida, con 108.208 empleos privados registrados menos.

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