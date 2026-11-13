Detuvieron a una mujer en Salta por una causa de distribución de material de abuso sexual infantil

La mujer compartía material a través de las redes sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

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La investigación por presunta distribución de material de abuso sexual infantil avanzó este último miércoles con un allanamiento en la zona norte de la ciudad capital de la provincia de Salta y la detención de una mujer mayor de edad. La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

El procedimiento incluyó el registro de una vivienda y el secuestro de dispositivos y otros elementos informáticos que serán sometidos a peritajes. El objetivo de esa instancia es preservar los archivos, reconstruir comunicaciones y establecer el alcance de la actividad bajo investigación.

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La mujer será sometida en las próximas horas a una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. La imputación provisoria corresponde al delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con el agravante vinculado a la edad de las víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, las actuaciones comenzaron a partir de alertas sobre cuentas y actividad en la plataforma X. Según los elementos incorporados al expediente, los reportes advertían sobre la difusión pública de fotografías y videos con contenido sexual explícito que involucraría a niñas, niños y adolescentes.

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Además de las publicaciones visibles en la red social, las autoridades analizan el presunto envío de archivos de características similares a través de mensajes privados entre usuarios.

La imputación provisoria contra la detenida incluye un agravante específico por la edad de las víctimas.

La causa no se limita a un episodio puntual. De acuerdo con la información reunida hasta ahora, las conductas bajo investigación se habrían repetido durante un período que abarca desde abril de 2025 hasta septiembre de 2026. La determinación de las fechas, los contenidos y la modalidad de distribución será parte de las diligencias que continúan en curso.

Las tareas de investigación permitieron relacionar los identificadores digitales utilizados en la plataforma con la mujer detenida y, a partir de esa vinculación, establecer el domicilio donde se concretó el allanamiento.

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Tras el allanamiento, la fiscalía dispuso que se avance con el estudio técnico de los equipos incautados. La revisión buscará determinar si contienen archivos vinculados con los hechos investigados, establecer posibles conexiones con otras cuentas, reconstruir las comunicaciones utilizadas para la distribución y verificar si se emplearon otras plataformas digitales.

También se procura identificar a eventuales víctimas. La pesquisa deberá establecer, a partir de los elementos que surjan de los dispositivos y de los datos asociados a las cuentas, si es posible individualizar a las personas que aparecen en el material denunciado y definir qué organismos deben intervenir para su protección.

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La investigación se encuentra en una etapa inicial y las imputaciones tienen carácter provisorio, dentro de un proceso en el que deberá respetarse el derecho de defensa de la imputada.

Causa por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba

Una investigación de características similares sacude al norte de Córdoba desde comienzos de julio. La causa, radicada en Villa de María del Río Seco y a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, indaga una serie de presuntos delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal contra adolescentes.

El expediente se inició el 1 de julio a partir de la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años. La geolocalización de su teléfono permitió localizarla junto a otra adolescente de la misma edad en una propiedad privada. Ese hallazgo reconvirtió la pesquisa: de una averiguación de paradero pasó a centrarse en posibles delitos contra la integridad sexual de menores.

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Con la detención de un nuevo imputado el 29 de agosto, la causa llegó a 16 acusados. Algunos enfrentan cargos por grooming, mientras que otros también están imputados por abuso sexual con acceso carnal, en casos en los que se habrían concretado encuentros presenciales con las víctimas. Hasta el momento, se registran cuatro víctimas, aunque la fiscalía no descartó la aparición de más hechos ni de más personas afectadas.

Entre los detenidos figura José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores. A raíz del escándalo, la Legislatura de Córdoba aprobó una licencia de 180 días sin goce de sueldo para Flores. La causa sigue en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre dispositivos y comunicaciones, y una orden de captura vigente contra un sospechoso que permanece fuera de la provincia.

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