Apuñalaron a un joven durante un partido de fútbol amateur en Santiago del Estero

El hecho ocurrió durante un partido de fútbol amateur (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 23 años fue apuñalado en la cadera durante un partido de fútbol en Añatuya, provincia de Santiago del Estero. El agresor habría sacado el cuchillo que llevaba entre sus prendas tras una discusión con la víctima, y el caso quedó bajo investigación policial.

La víctima, identificada con el apellido Lobos y domiciliada en el barrio Rosso, relató que la agresión se produjo después de una discusión con otro participante del encuentro deportivo. Por el momento, no se informaron las razones que iniciaron el conflicto.

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Según manifestó el joven herido, el otro involucrado sacó un cuchillo que llevaba entre sus prendas y lo atacó. Recibió una puñalada a la altura de la cadera.

Según informó el portal Diario Panorama, el joven fue trasladado al hospital de la zona. Luego de las curaciones, fue instado a formalizar la denuncia ante la Comisaría Comunitaria N.º 41.

Durante su declaración, la víctima indicó que pudo reconocer la persona que la atacó. Lobos identificó al presunto agresor mediante el alias de “Tachu”.

Un joven de 23 años recibió una herida de arma blanca en la cadera durante un partido de fútbol en Añatuya

La intervención policial comenzó cuando personal de Prevención de la Departamental N.º 13 de Añatuya tomó conocimiento del ingreso de un joven herido al hospital. A partir de esa comunicación, los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y la responsabilidad del señalado.

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Días atrás, una cancha de fútbol barrial en Trelew fue escenario de una agresión brutal cuando un futbolista ya expulsado volvió sobre sus pasos para patear en la cabeza a un rival que estaba tendido en el suelo. El joven, de 21 años, terminó internado esa noche en el Hospital María Humphreys con síntomas que se agravaron horas después del impacto.

Todo ocurrió en un partido que enfrentaba al equipo del Barrio INTA contra Deportivo Merlo en las canchas de Marquitos, ubicadas en la esquina de Oris de Roa y Diana Spencer, en la zona oeste de la ciudad. El encuentro correspondía a un torneo de la Liga Independiente Mar y Valle y se disputaba pasadas las 17:30, cuando ocurrió la agresión.

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Maximiliano González, de 21 años, cayó al suelo durante una jugada. En ese momento, el árbitro expulsó al futbolista rival que había estado involucrado en el conflicto. Sin embargo, el expulsado se acercó al joven que permanecía tendido y le propinó una patada en la cabeza, luego salió corriendo y fue alcanzado a los pocos metros por otros jugadores..

La agresión desencadenó una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Las corridas y los empujones se extendieron por el predio y obligaron a la intervención policial. Los uniformados también debieron proteger al árbitro, que quedó expuesto a los reclamos de varios integrantes de uno de los equipos. Con 76 minutos disputados del segundo tiempo, el juez decidió suspender el partido.

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Pero la suspensión no puso fin a los incidentes. Las agresiones verbales entre ambas parcialidades continuaron, lo que obligó a mantener el operativo policial. En uno de los momentos de mayor tensión, desde el sector de Merlo arrojaron una piedra en dirección a los efectivos, aunque no impactó contra ninguno.

Los uniformados trabajaron durante aproximadamente 15 minutos hasta lograr controlar la situación. Durante el operativo, una persona fue trasladada preventivamente al hospital; posteriormente recibió el alta sin lesiones, según el informe policial.

Mientras tanto, Mario González tomó a su hijo, lo levantó del suelo y lo llevó hasta el centro médico en su propio auto. En la primera atención, Maximiliano fue revisado y dado de alta con indicaciones de regresar si presentaba síntomas. Durante la madrugada, alrededor de la 1:30, el joven comenzó a empeorar. “Le sangraba la nariz y tenía como agua en los oídos. Fuimos a la guardia”, relató su padre.

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