Mientras un cirujano de Chubut operaba de urgencia, le robaron su computadora con información clave

El médico atendía una urgencia cuando ingresaron a su vivienda y robaron una computadora con archivos de trabajo

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Un cirujano integrante del Hospital Zonal Esquel salió de su casa para atender una urgencia médica. Cuando regresó, varias horas después, advirtió que alguien había ingresado a su vivienda. Entre los objetos robados estaba una notebook Samsung negra que guardaba documentación de su trabajo y proyectos sanitarios.

En diálogo con FM del Lago, el profesional, Víctor Futten, relató que salió de su domicilio cerca de las 16 para dirigirse a una clínica. La jornada incluyó una cirugía programada y una intervención de urgencia, por lo que permaneció fuera de casa hasta la noche.

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Una vez terminadas esas tareas, Futten pasó por el Hospital Zonal Esquel, en el noroeste de Chubut, para saludar a otro paciente al que debía operar al día siguiente. El médico volvió a su vivienda después de las 21. Allí advirtió objetos tirados y señales de que alguien había revisado el interior de la casa.

La notebook fue una de las pertenencias que faltaban. “Se llevaron la computadora y un par de objetos más, pero la computadora tiene mucha información que es vital para mí”, relató Futten.

La preocupación del cirujano se concentra en los archivos almacenados en el equipo más que en el valor material del dispositivo. La computadora reúne información vinculada con su actividad profesional cotidiana, documentos personales y material de proyectos que impulsa desde el sistema público de salud. “Me robaron varias cosas personales, pero no me importa tanto como la notebook”, afirmó.

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La computadora robada era una notebook Samsung negra con documentación laboral y proyectos hospitalarios (Gentileza)

Entre esos documentos hay un proyecto relacionado con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La iniciativa apunta a que Esquel pueda realizar ablaciones de órganos en el ámbito local y que, tras la extracción, los órganos sean enviados al INCUCAI.

El médico indicó que la notebook también guarda avances de una propuesta de cirugía bariátrica para el Hospital Zonal Esquel. La pérdida del equipo dificulta, según explicó, el acceso inmediato a la información que respalda ambas iniciativas y a otros materiales necesarios para sus tareas.

“Ahora, con esto, se me complicó todo. Estoy angustiado y afligido por lo que pasó”, expresó el cirujano. Futten había difundido un pedido de ayuda a través de redes sociales. Solicitó que quienes conozcan algún dato sobre el equipo o adviertan que se ofrece a la venta una computadora con esas características se comuniquen con él. La prioridad, señaló, es recuperarla antes de que circule por canales informales de comercialización.

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El cirujano Víctor Futten trabaja en el Hospital Zonal Esquel, en el noroeste de Chubut

Tras la denuncia intervino la División Policial de Investigaciones (DPI). Personal policial permaneció en la vivienda hasta cerca de la 1 de la madrugada para realizar el relevamiento del lugar, reunir elementos para la investigación y buscar imágenes de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del domicilio, sobre la calle Dante Brozzi.

La pesquisa busca establecer de qué manera ingresaron los autores y reconstruir sus movimientos posteriores. El cirujano dijo que tomó conocimiento de otros robos en distintos sectores de la ciudad y recomendó a los vecinos tomar precauciones. “Que tengan cuidado porque estudian las casas y esperan que uno no esté para entrar a robar. Hay que advertir a la población para que esto no vuelva a ocurrir”, sostuvo.

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Futten ofreció una recompensa económica por información concreta que permita localizar la notebook. “Hay una recompensa si alguien la puede recuperar. A veces estas cosas se venden en otro mercado. Si la consiguen, me ayudarían un montón”, manifestó.

El cirujano pidió que cualquier información sea comunicada de forma directa, en particular si la computadora aparece ofrecida en venta o si alguien puede aportar datos sobre el recorrido que tuvo luego del robo. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con el médico al 11-59894004. También informó que suele estar durante las mañanas en el Hospital Zonal Esquel.