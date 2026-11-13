Encontraron muerto a un hombre en Río Negro y su hermano es el principal sospechoso

La investigación judicial sostiene como hipótesis principal la muerte de la víctima por estrangulamiento.

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Un hombre de 44 años fue detenido en la localidad de Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro, tras ser acusado de asesinar a su hermano durante una pelea familiar. La víctima, identificada como Fabio Cayetano Miranda, tenía 36 años y fue hallada sin vida en una vivienda del barrio NYC.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, en una casa ubicada en la manzana 11, lote 20. Según consta en el expediente, un tercer hermano se presentó en la Subcomisaría 82 para advertir sobre una pelea.

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En ese momento, el denunciante también manifestó que uno de los involucrados podía estar muerto. Tras el aviso, una patrulla se dirigió al domicilio y encontró a Miranda tendido en el suelo. Una ambulancia arribó al lugar y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el hermano mayor de la víctima fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Inicialmente, la investigación sostiene como hipótesis que el hombre lo habría estrangulado con sus propios brazos.

Los efectivos de la Subcomisaría 82 encontraron a la víctima sin signos vitales

Según los primeros testimonios reunidos, la víctima habría atravesado un episodio bajo los efectos de estupefacientes antes de que su hermano la redujera. No obstante, los investigadores deberán establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los presentes.

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Por este motivo, remarcaron que el resultado de las pericias será clave para determinar la mecánica del hecho. En el domicilio trabajaron el fiscal Martín Pezzetta, el fiscal jefe Gustavo Herrera, los efectivos de la Subcomisaría 82, el personal del Gabinete de Criminalística y un médico policial. Las autoridades preservaron el lugar para avanzar con las tareas periciales y sumar elementos a la causa.

Buscan a un hombre acusado de matar a una mujer de un disparo

Una mujer de 35 años fue asesinada de un disparo en el tórax en Allen, Río Negro, y la Policía busca a un hombre que, según la investigación, descendió de un auto gris, le disparó y huyó. El sospechoso ya fue identificado, pero continúa prófugo.

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La víctima fue identificada como Laura Estefany Gutiérrez. El ataque ocurrió durante la tarde del domingo 25 de octubre, cerca de una pasarela del barrio Colonizadora del Sur. Los vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego y, cerca de las 16:30 horas, los agentes de la Comisaría 33 acudieron al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer con una herida grave en el pecho y la trasladaron en un patrullero al hospital local. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Tras la confirmación, la escena quedó bajo resguardo para las pericias del gabinete criminalístico.

La fiscalía investiga el caso con perspectiva de género y analiza un altercado previo por bebidas alcohólicas.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer cuántos disparos se efectuaron, desde qué posición actuó el atacante y cuál fue el recorrido que realizó el vehículo antes y después del crimen.

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En medio de la investigación, el comisario inspector Carlos Freydoz, segundo jefe de la Unidad Regional Segunda, informó que el presunto agresor fue individualizado. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni confirmaron si viajaba acompañado.

Actualmente, la causa se investiga con perspectiva de género, aunque aún no se comunicó un posible móvil ni una calificación definitiva. Tampoco se estableció una relación previa entre Gutiérrez y el hombre señalado.

Entre las hipótesis, se analiza una discusión que habría ocurrido días antes en la casa donde la víctima se encontraba de visita, ya que era pareja de uno de sus ocupantes. Según esa línea de investigación, el sospechoso habría pedido comprar bebidas alcohólicas fiadas y, ante una negativa, se habría producido un cruce verbal.

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Poco antes del homicidio, la Policía había recibido un aviso por disturbios en el mismo sector. La Fiscalía deberá determinar si esos antecedentes guardan relación con el ataque. Asimismo, el cuerpo de Gutiérrez fue trasladado a la morgue para que le realicen una autopsia.