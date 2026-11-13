Economía

Fiebre por los SUV: cuáles son y cuánto cuestan los 10 modelos más vendidos del mercado

Casi la mitad de las ventas de autos 0 km pertenecen a esta categoría. Los autos y las pickups están más lejos en la preferencia de los usuarios

Autos
El 45% de los autos vendidos en el mercado argentino son SUV. El dato se confirmó con precisión en los resultados de octubre.
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Las cifras de ventas del mercado automotor de octubre reafirmaron las tendencias de los meses previos y mostraron nuevamente un 45% del total de patentamientos correspondientes al cada vez más competitivo segmento de los SUV.

El reparto de segmentos arroja una clara preferencia de los consumidores por este tipo de vehículos, ya que en segundo lugar quedan los autos convencionales de pasajeros, sean sedanes, hatchbacks e incluso algunas rurales, que alcanzaron el último mes un 23,9%.

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Las pickups tienen tres claras categorías. Por un lado están las clásicas camionetas medianas con chasis, que son las que se venden en volúmenes mayores, y se quedaron con el 19,4% del total de matriculaciones, y a ellas se deben sumar las compactas, que alcanzaron el 4%, y las Full size, que apenas representaron el 0,4 por ciento. En total, las pickups suman el 23,8%, apenas por debajo de los autos de pasajeros.

Por último, en la categoría de furgones y vans, combinando todos los segmentos, el mercado patentó el último mes 3,3% del total de las ventas de vehículos particulares y comerciales livianos.

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El predominio de los SUV es claro, y la propuesta de las marcas sigue esa elección de los consumidores, con modelos compactos de segmento B, medianos del C y grandes del segmento D. Lo curioso de esta categoría es que el modelo más vendido no es de los más chicos, y entre los diez con mayor nivel de patentamientos entre los compactos y los medianos el reparto es muy parejo, lo que indica que no es el precio el diferencial que impulsa las ventas.

Cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos de octubre

Un SUV Ford Territory Platinum de color celeste estacionado en un exterior urbano, con un edificio moderno y montañas en el fondo
El SUV Ford Territory Platinum, el modelo tope de gama y el más vendido en Argentina, se presenta en un entorno urbano con edificios y montañas. (Ford Argentina)

1. Ford Territory: Entre $48.861.930 y $62.226.700

Este SUV mediano es el líder indiscutido en 2026, no solo por su propuesta de equilibrio entre precio y tamaño, sino por tener una opción híbrida que se lleva casi el 50% de las ventas totales. De los casi 17.634 automóviles patentados en los primeros diez meses del año, 8.726 son híbridos, aunque el último mes prevalecieron sobre las versiones nafteras, ya que de los casi 1.791 vehículos vendidos 1.076 tuvieron esa tecnología combinada de propulsión. Se importa de China y tiene tres versiones nafteras y una híbrida.

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2. Toyota Yaris Cross: Entre $41.464.000 y $54.020.000

Aunque empezó el año tarde, recién en marzo fue su primer mes completo de ventas, el Toyota Yaris Cross consiguió recuperar gran parte del terreno y solo es superado por Territory en las ventas individuales de cada mes desde hace varios períodos. Se hace en Brasil, tiene cinco versiones de las cuales dos son también híbridas. En el mes, sobre un total de 1.256 patentamientos, 509 fueron de versiones híbridas, lo que mantiene una proporción de un 40% en relación al acumulado del año. El Yaris Cross es el SUV de mayores ventas del segmento B en el mes, aunque en el año todavía no logró superar al Volkswagen Tera, que está delante con una diferencia en el acumulado del año de 2.500 autos a favor.

SUV Compactas

3. Toyota Corolla Cross: Entre $51.918.000 y $64.083.000

La recuperación del SUV mediano de Toyota es notable, especialmente porque empezó el año muy retrasado en las ventas, siendo superado por modelos del segmento B y por algunos importados del cupo de híbridos y eléctricos. En su gama también hay dos de las seis versiones que tienen propulsión híbrida, lo que le termina dando un plus frente a los modelos que solo ofrecen versiones de combustión. Se hace en Brasil y en octubre volvió al tercer lugar con 1.062 unidades, de las cuales 669 fueron electrificadas. En el total del año, de las 9.700 unidades patentadas, unas 6.600 son híbridas también.

VW Tera

4. Volkswagen Tera: Entre $38.625.400 y $49.126.350

El Tera es la gran apuesta de Volkswagen a un SUV compacto regional de bajo precio que complementa el portafolio de modelos más grandes y equipados. Volkswagen es la marca que tiene mayor oferta de SUV en el mercado, aunque todavía no ofrece versiones con motor híbrido, lo que parece empezar a generar una desventaja competitiva. El Tera se hace en Brasil y se vende en cuatro versiones, todas con motor naftero. En octubre vendió 1.005 unidades y en el total del año lleva 12.797, lo que lo sitúa como el segundo SUV más vendido de 2026.

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5. Chevrolet Tracker: Entre $41.436.900 y $51.914.900

Este es el SUV argentino de mayores ventas en el mercado, aunque comparte la producción con la planta de Brasil, donde se fabrican las versiones de entrada de gama mientras para la planta de Alvear quedan las de mayor equipamiento. El Tracker tampoco tiene versiones electrificadas en sus cuatro versiones, sino que son todas nafteras 1.2 litros turbo con caja automática. En octubre tuvo ventas por 953 unidades, quedando en quinto puesto. En el acumulado del año suma 11.582, lo que le permite situarse en tercer lugar, delante de Yaris Cross y Corolla Cross.

Kardian San Juan

6. Renault Kardian: Entre $41.040.000 y $50.660.000

La recuperación de este modelo de Renault del segmento B parece ser una constante. Después de un año 2025 alejado de sus objetivos de ventas, en los últimos meses se mejoraron los patentamientos permitiéndole quedar en sexto puesto, casi como “el mejor del resto”, ya que los primeros cinco parecen inamovibles del ranking. Karian se fabrica en Brasil y se vende ahora solo en cuatro versiones, una de las cuales tiene caja manual como acceso a la gama. El mes pasado patentó 842 vehículos y en el año suma 6.717, lo que lo mantiene todavía en el octavo lugar entre los SUV.

Peugeot 2008

7. Peugeot 2008: Entre $51.610.000 y $59.620.000

Este es el segundo SUV de mayores ventas entre los tres que se fabrican en Argentina y pertenece al segmento B como el Chevrolet Tracker. Se produce en la planta de Stellantis en Palomar y tiene tres versiones, todas con el motor T200 de la automotriz que equipa varios modelos de otras marcas del grupo. En octubre volvió a vender menos autos que el promedio del año, con 706 unidades. En lo que va del año suma 9.373, manteniéndose en el sexto puesto entre todos los SUV del mercado.

SUV híbridos

8. Baic BJ30: Entre USD 35.800 y USD 39.500

Este es el SUV de marcas importadas más vendido del mercado. Ya lo fue en 2025, y continúa su performance comercial en un nivel similar este año. Es un auto del segmento C, se importa desde China y solo tiene motorización híbrida, aunque con una versión 4x2 y una 4x4. El mes pasado registró ventas por 571 unidades, quedando en octavo lugar. En los diez meses de 2026 computados sumó 5.928 matriculaciones, ubicándose en la décima posición absoluta entre los SUV.

El interior del Jeep Compass es un reflejo de la tecnología más avanzada. (Cortesía JEEP)
Jeep Compass: lujo y capacidades todoterreno que redefinen la aventura.(Cortesía JEEP)

9. Jeep Compass: Entre $67.750.000 y $84.260.000

El Compass es el Jeep más vendido del mercado superando incluso al popular Renegade. Desde este mes enfrentará al nuevo modelo de la marca, y el más accesible, Avenger, pero a pesar de un precio algo elevado, se mantiene entre los diez modelos de mayor demanda de la categoría. Se fabrica en Brasil y se vende en cuatro versiones, tres de las cuales tienen el motor T270 y una, la de mayor equipamiento, el 2.0 litros turbo y tracción integral. Es un SUV mediano (segmento C), que en octubre vendió 462 autos y en el año ya acumula 6.136 unidades, con lo que ocupa el noveno puesto absoluto.

Automóvil SUV de color gris estacionado en un camino de ripio junto a una carretera, con montañas nevadas y cielo azul de fondo
El nuevo Jeep Renegade Willys 4x4 transita un camino de ripio en Villa Pehuenia, Neuquén, durante el evento Jeep Nature organizado por Stellantis Argentina. (Stellantis Argentina)

10. Jeep Renegade: Entre $55.140.000 y $66.520.000

El décimo puesto en el ranking de los SUV queda para el “hermano del medio” de la familia Jeep. Renegade también es de origen brasileño, pertenece al segmento B y se comercializa también en cuatro versiones, tres de las cuales tienen tracción delantera únicamente, dejando para la de mayor equipamiento la tracción integral 4x4. Todos utilizan el motor 1.3 litros turbo de Stellantis. El mes pasado estuvo cerca de Compass, vendiendo 448 automóviles, y en el acumulado del año suma 4.778 unidades, ocupando el 13er lugar en la categoría.

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