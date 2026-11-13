Crimen y Justicia

Violento robo en un local de Neuquén: amenazaron a los empleados con un destornillador y los encerraron en el depósito

El asalto ocurrió cerca de las 10 de la mañana del jueves. Una alarma antipánico permitió advertir la salida de los sospechosos, pero aún continúan prófugos

Dos asaltantes encerraron a los empleados de un comercio de indumentaria en Neuquén y robaron mercadería.
Dos asaltantes encerraron a los empleados de un comercio de indumentaria en Neuquén y robaron mercadería.
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Dos trabajadores de un comercio de ropa de Neuquén fueron reducidos y encerrados en un depósito durante un robo cometido por dos hombres encapuchados, quienes dijeron estar armados y escaparon con una cantidad de prendas que no fue precisada.

El asalto ocurrió el miércoles, cerca de las 10, cuando los sospechosos ingresaron al local con el rostro cubierto. Uno de ellos vestía de negro y llevaba gafas. De acuerdo con el testimonio de la propietaria vinculada al negocio, los atacantes exigieron dinero desde el inicio y ordenaron a quienes estaban allí que se arrojaran al piso.

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Según informó el portal LM Neuquén, la secuencia incluyó amenazas y destrozos. Aunque no se informaron lesiones físicas, los asaltantes reunieron mercadería para llevársela.

La mujer relató que el primer hombre que entró aseguró tener un arma. “¡Estoy armado, al piso!”, habría dicho antes de reclamar la entrega del dinero disponible en el local.

Según contó la comerciante, los delincuentes comenzaron a revisar distintos sectores del negocio y provocaron daños en su búsqueda. Entre otras acciones, rompieron la caja registradora y arrojaron elementos que encontraron a su paso.

Ambos empleados fueron obligados a dirigirse hacia el depósito, donde quedaron encerrados. Los ladrones continuaron con el robo mientras las víctimas permanecían en ese sector.

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Durante ese momento, uno de los atacantes encontró un destornillador entre las herramientas guardadas allí. De acuerdo con el relato de la propietaria, utilizó ese objeto para reforzar las amenazas y golpeó o hizo movimientos contra cajones y una pared mientras volvía a reclamar dinero.

La dueña señaló que los trabajadores intentaron mantener la calma porque advirtieron que los hombres se encontraban alterados.

Luego, se dieron a la fuga con un bulto de ropa, una imagen que despertó sus sospechas. La mujer observó todo lo que sucedía desde el comercio de enfrente. Antes de cruzar hacia el local, buscó su teléfono y accionó el sistema de alarma antipánico que utilizan comerciantes del sector, e hizo sonar una bocina que alertó a quienes estaban en las inmediaciones.

Para ese momento, uno de los sospechosos ya había doblado la esquina y se alejaba a pie con las prendas. El otro salió con el rostro cubierto y escapó en una bicicleta que, según el testimonio, había quedado estacionada a un costado del lugar.

El recorrido informado por la comerciante indica que este segundo hombre tomó la calle Casimiro Gómez y continuó en dirección a la zona de La Meseta.

ROBO NEUQUEN
La dirección hacia la que huyeron los delincuentes

Tras el aviso, llegó al lugar una comisión de la Comisaría 16. Luego intervinieron efectivos de la Comisaría 18, quienes recibieron las declaraciones de las personas afectadas y de quienes pudieron aportar datos sobre la salida de los sospechosos.

A partir de lo ocurrido, los propietarios analizan sumar una alarma y otras medidas para controlar el acceso al local. La comerciante sostuvo que el objetivo es reducir riesgos para quienes trabajan allí y responder ante situaciones similares con mayor rapidez.

En este contexto, la mujer comentó que lleva unos doce años en el rubro de la indumentaria y que ya sufrió otros robos. “Si no es a nosotros, es al kiosco, si no es la verdulería, si no es al otro vecino, a la ferretería”, expresó la dueña del local al describir hechos que, según afirmó, afectan con frecuencia a los negocios cercanos. También mencionó ingresos de personas que toman mercadería y escapan, además de daños en comercios.

La preocupación, agregó, abarca otros problemas cotidianos, como residuos esparcidos en los alrededores de los contenedores. “Prácticamente todos los días alguien advierte que sufrió un robo en su vivienda, que le llevaron una moto o que ingresaron a algún comercio”, afirmó en la entrevista radial.

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