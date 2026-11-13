Dictaron prisión preventiva para el detenido por el crimen del hombre que agonizó y murió frente a su casa en Salta

El juez Aldo Saravia ordenó la prisión preventiva del acusado por el homicidio agravado de un hombre de 31 años en el distrito Centro.

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La Justicia de Salta ordenó la prisión preventiva de un hombre de 26 años imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en una causa que investiga el crimen de un hombre que apareció gravemente herido en la puerta de su casa y murió antes de que pudiera ser atendido.

La decisión fue tomada por el juez del distrito Centro, Aldo Saravia, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

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El hecho bajo investigación ocurrió durante la mañana del lunes pasado, cuando la pareja de la víctima alertó al Sistema de Emergencias 911 después de encontrar al hombre herido en la puerta de su vivienda. Personal médico acudió al lugar y constató que ya no presentaba signos vitales.

La autopsia estableció que la muerte se produjo a causa de un shock hipovolémico derivado de una herida de arma de fuego.

La audiencia, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, fue encabezada por el juez Saravia, quien revisó la legalidad del procedimiento realizado en el marco de la investigación. Resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva.

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El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en la audiencia por el auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, quien intervino bajo directivas expresas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.

La investigación fue formalizada contra el hombre de 26 años, a quien se le atribuye de manera provisoria ese mismo delito.

Durante la audiencia, el acusado contó con la asistencia de una defensa particular. También prestó declaración ante el juez, aunque optó por no responder preguntas.

La fiscal Sodero Calvet señaló que la pesquisa continúa abierta y que se dispusieron numerosas medidas. El objetivo es reunir información que permita determinar de qué manera ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades que correspondan.

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Por el momento, los datos difundidos no precisan cuál habría sido el vínculo entre el imputado y la víctima, ni informan sobre un posible móvil. Tampoco se detallaron públicamente las pruebas que sustentan la imputación formulada contra el acusado de 26 años.

La autopsia judicial determinó que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por un disparo de arma de fuego.

El mismo lunes se registró otro homicidio en Salta. Sucedió en Tartagal, donde un hombre de 58 años murió de una herida de arma blanca. Su expareja es la principal sospechosa.

La causa está a cargo del fiscal penal Rafael José Medina, interino de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. El funcionario tomó intervención tras el fallecimiento y ordenó las primeras medidas.

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Identificada como Romina Balverdi, la mujer fue detenida como sospechosa de haber participado en la muerte de Mario Barraza. Su defensa solicitó una exención de prisión, pero la Justicia rechazó el planteo.

La Fiscalía habría adoptado, de manera provisoria, la calificación de homicidio calificado por el vínculo. La situación procesal de la detenida deberá ser definida a partir de las actuaciones que se incorporen al expediente y de los planteos que tanto la defensa como la Fiscalía formulen ante el juez.

Para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido, el fiscal ordenó peritajes en la vivienda y requirió la intervención de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán. La Unidad GAP Tartagal, dependiente del área de Investigaciones y Criminología del organismo, quedó a cargo de las tareas investigativas en el lugar.

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El Ministerio Público Fiscal informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. Ese estudio permitirá establecer la causa de muerte y aportar información sobre la lesión que sufrió el hombre. Sus resultados, junto con los informes de Criminalística, los registros que puedan obtenerse y las declaraciones reunidas durante la investigación, serán incorporados al expediente.

La defensa de Balverdi anticipó que aportará elementos para sostener que la mujer habría atravesado un contexto de violencia de género durante los 14 años que duró su vínculo con Mario Barraza.