Una mujer fue detenida por matar a su expareja: el audio de su hijo en el que le pedía cuidar a su hermana

Roberto Barraza exigió a la líder religiosa que cesara su intervención en los asuntos familiares y le enviara a su hijo

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Los audios llegaron antes que el desenlace y dejaron registro del miedo que atravesaba una familia de Tartagal, en Salta. En uno de esos mensajes, un niño de 10 años pidió que protegieran a su hermana, una menor con discapacidad, mientras el conflicto con su padre escalaba. Horas después, la madre de los chicos quedó detenida por la muerte de su expareja, atacado con un cuchillo el 9 de noviembre. “Cuídele a la Pancha”, se escucha en uno de los audios que obtuvo Infobae en exclusiva.

La mujer es Romina Balverdi, quien permanece detenida tras la muerte de Roberto Barraza. Su defensa pidió que se le conceda prisión domiciliaria y sostiene que ella había padecido violencia de género durante 18 años. La decisión judicial deberá considerar, además, que tiene cuatro hijos y que dos de ellos tienen discapacidad. El niño cerró su pedido a la pastora con una súplica breve: “Por favor”.

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Un pedido de ayuda anticipó el temor de los hijos

El mensaje del chico fue enviado a Rosa, una pastora de Tartagal que, según la reconstrucción expuesta en torno al caso, era una referencia para la familia. El menor le pidió que cuidara a Pancha y que avisara a otros familiares si la encontraba. También relató que su padre había llegado a la casa acompañado por Aldana, la hija mayor, y lo describió como “muy enojado”.

Aldana también se comunicó con su madre a través de un audio. Allí le recomendó que se fuera de la ciudad porque, según dijo, Barraza “no va a parar hasta matarte”. La joven expresó temor por la situación de sus hermanos menores y advirtió sobre la tensión que ya se vivía en la vivienda.

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Romina Balverdi quedó detenida en Tartagal por la muerte de su expareja Roberto Barraza tras un ataque con cuchillo

La hija mayor sostuvo además que su padre había anticipado una situación que podía poner a Balverdi en riesgo si volvía a acercarse. La advertencia, según el relato, era que ella caería en “una trampa”. Esos intercambios quedaron bajo análisis como parte de la secuencia previa al homicidio.

La Policía fue a la casa antes de que el conflicto siguiera afuera

En su audio, el niño contó que habían llamado a la Policía. Los agentes llegaron al domicilio, donde se encontraban tres de los hermanos y una tía materna, pero luego se retiraron sin que la situación quedara resuelta, de acuerdo con la reconstrucción del caso. El pedido que había dejado en el mensaje era concreto: “Contactá a la familia”.

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Poco después llegó Balverdi y la discusión continuó fuera de la vivienda. La reconstrucción conocida hasta ahora indica que ella se fue con Barraza hasta la casa de él, aunque no precisa por qué aceptó acompañarlo ni cómo se desarrollaron los instantes previos al ataque. El episodio terminó cuando la mujer lo hirió con un cuchillo.

Barraza y Balverdi ya estaban separados. La muerte del hombre derivó en la detención de ella, mientras los mensajes de los hijos empezaron a ocupar un lugar central en el relato de lo ocurrido. En otro audio dirigido a la pastora Rosa, Barraza le exigió que “dejara de intervenir” en los asuntos de la familia.

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La pastora recibió los audios de los chicos y quedó vinculada a la causa como testigo, según la información presentada. Barraza también le reclamó que le enviara a su hijo, en un mensaje que fue incorporado a la secuencia de contactos previos al crimen. La orden, según ese registro, fue: “Mandame a mi hijo”.

Un niño de diez años pidió auxilio a una pastora para que protegiera a su hermana menor con discapacidad

Hubo denuncias y pedidos de custodia

El abogado Alexis Robert Rivas, defensor de Balverdi, afirmó que su clienta había atravesado un extenso historial de violencia de género. De acuerdo con su planteo, existían denuncias previas, medidas cautelares y órdenes de alejamiento, además de pedidos para que la Policía custodiara la casa de Balverdi. La advertencia de Aldana, recogida en el audio, era que su padre “no va a parar”.

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Según el relato que acompaña la defensa, Balverdi sufrió abusos desde los siete años y dejó su casa a los 15, cuando inició una relación con Barraza, que era mayor que ella. La pareja tuvo primero a Aldana y luego conformó una familia de cuatro hijos. Durante un tiempo, la joven mantuvo vínculo con su padre pese a los conflictos que atravesaban al grupo familiar. “Tengo miedo por mis hermanos”, expresó en su mensaje a la madre.

La reconstrucción también refiere agresiones de extrema violencia contra Balverdi, aunque evita precisar algunos de esos hechos por su gravedad. La mujer, siempre según esa versión, acudió a organismos vinculados a las políticas de género antes del homicidio y buscó ayuda institucional. El ruego que aparece en el audio del niño vuelve sobre esa necesidad de resguardo: “Protegé a la Pancha”.

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La Justicia debe resolver el pedido de prisión domiciliaria

Rivas cuestionó que su defendida continúe detenida y sostuvo que no hay riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación. La defensa pidió que la Justicia evalúe la situación de sus cuatro hijos, en particular la de los dos menores con discapacidad, al momento de definir el régimen de detención. En la advertencia que recibió Balverdi, su hija le pidió que “se fuera de Tartagal”.

La prisión preventiva suele disponerse cuando existen riesgos de fuga, amenazas a testigos o maniobras que puedan afectar el avance de la investigación. La defensa de Balverdi asegura que esas condiciones no están presentes en este expediente y que corresponde conceder el arresto domiciliario.

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Mientras se aguarda esa definición, los audios permanecen como uno de los registros más directos del temor expresado por los hijos antes de la muerte de Barraza: “Cuidá a mi hermana”.

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