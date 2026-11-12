Privatización de AySA: la firma del contrato de compraventa se pospuso hasta mediados de diciembre

La firma del contrato de compraventa de AySA, prevista para el viernes 13 de noviembre, se pospuso hasta el 17 de diciembre

Guardar

La firma del contrato de compraventa del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se pospuso hasta el 17 de diciembre. Según pudo saber Infobae, la medida que establece la nueva fecha se publicará mañana en el Boletín Oficial. La extensión del plazo la solicitaron los abogados de los nuevos dueños de la compañía, quienes pidieron más tiempo para revisar la documentación. El Gobierno accedió al pedido porque se encuadra dentro de los márgenes que habilita el pliego licitatorio.

La Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía había fijado este viernes 13 de noviembre como fecha límite para suscribir el contrato mediante el cual el Estado transfiere al sector privado su participación accionaria en la empresa sanitaria. Esa definición, en la que se iban a designar las nuevas autoridades, quedó ahora sin efecto.

PUBLICIDAD

El adjudicatario es el consorcio integrado por Rowing SA, Transclor SA, Arcos Saneamento e Participações SA —del Grupo Equipav de Brasil— y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. El grupo, liderado por el empresario Walter Román, presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% del capital accionario de AySA, un monto que superó en casi un 20% a la propuesta del consorcio que quedó segundo, encabezado por el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones.

El consorcio ganador ofreció USD 340,2 millones por el 90% de las acciones de AySA

La concesión tiene una vigencia de 30 años, prorrogable por otros 10 . El contrato exige al nuevo operador una inversión mínima de USD 2.000 millones durante el primer lustro y compromisos de infraestructura que ascienden a USD 15.040 millones a lo largo de todo el período. Toda la infraestructura incorporada —redes, plantas, bombas, cañerías— permanecerá como activo estatal al término del vínculo.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el proceso sufre una demora

La postergación de la firma se suma a una historia de ajustes en el cronograma de la privatización. En agosto de 2026, cuando el plazo original para la presentación de ofertas técnicas vencía el 27 de ese mes, el Gobierno extendió la fecha al 15 de septiembre a pedido de las propias empresas interesadas, que necesitaban más tiempo para cerrar las presentaciones. Esa prórroga no alteró el resultado final: las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre y la adjudicación quedó formalizada el 22 de octubre mediante la Resolución 1818/2026.

El cronograma de la licitación sigue previendo que el nuevo operador asuma el control completo de la gestión del servicio entre enero y febrero de 2027, plazo que, por ahora, no se modificó. AySA provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

PUBLICIDAD

Sin embargo, mientras se define la fecha de la firma, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tiene pendiente una resolución sobre la propuesta tarifaria que AySA presentó en una audiencia pública que se realizó el pasado 27 de octubre. Ese esquema plantea una reclasificación de los coeficientes zonales que derivaría en aumentos para cerca del 60% de los usuarios residenciales, con un alza media del 22,6% para ese segmento, reducciones para el 20% y sin cambios para el resto.

El nuevo operador deberá invertir un mínimo de USD 2.000 millones durante el primer lustro de la concesión

La decisión del ERAS sobre esa propuesta seguirá en manos de la conducción actual de la empresa hasta que el consorcio adjudicatario tome control operativo. El nuevo operador no tendrá que definir una estructura tarifaria propia para el primer período: tanto las inversiones como las tarifas para el ciclo 2027-2031 ya estaban establecidas en el pliego. La revisión integral recién ocurrirá en el cuarto año de la concesión, cuando AySA deberá negociar con el ERAS un nuevo plan para el período 2032-2036.

PUBLICIDAD