Economía

Privatización de AySA: la firma del contrato de compraventa se pospuso hasta mediados de diciembre

A un día del plazo que había fijado Economía, el Gobierno correrá la fecha mediante una resolución que se publicará mañana en el Boletín Oficial; los motivos de la decisión

Aysa
La firma del contrato de compraventa de AySA, prevista para el viernes 13 de noviembre, se pospuso hasta el 17 de diciembre
Guardar

La firma del contrato de compraventa del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se pospuso hasta el 17 de diciembre. Según pudo saber Infobae, la medida que establece la nueva fecha se publicará mañana en el Boletín Oficial. La extensión del plazo la solicitaron los abogados de los nuevos dueños de la compañía, quienes pidieron más tiempo para revisar la documentación. El Gobierno accedió al pedido porque se encuadra dentro de los márgenes que habilita el pliego licitatorio.

La Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía había fijado este viernes 13 de noviembre como fecha límite para suscribir el contrato mediante el cual el Estado transfiere al sector privado su participación accionaria en la empresa sanitaria. Esa definición, en la que se iban a designar las nuevas autoridades, quedó ahora sin efecto.

PUBLICIDAD

El adjudicatario es el consorcio integrado por Rowing SA, Transclor SA, Arcos Saneamento e Participações SA —del Grupo Equipav de Brasil— y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. El grupo, liderado por el empresario Walter Román, presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% del capital accionario de AySA, un monto que superó en casi un 20% a la propuesta del consorcio que quedó segundo, encabezado por el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones.

reserva de agua de planta San Martín AySA
El consorcio ganador ofreció USD 340,2 millones por el 90% de las acciones de AySA

La concesión tiene una vigencia de 30 años, prorrogable por otros 10 . El contrato exige al nuevo operador una inversión mínima de USD 2.000 millones durante el primer lustro y compromisos de infraestructura que ascienden a USD 15.040 millones a lo largo de todo el período. Toda la infraestructura incorporada —redes, plantas, bombas, cañerías— permanecerá como activo estatal al término del vínculo.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el proceso sufre una demora

La postergación de la firma se suma a una historia de ajustes en el cronograma de la privatización. En agosto de 2026, cuando el plazo original para la presentación de ofertas técnicas vencía el 27 de ese mes, el Gobierno extendió la fecha al 15 de septiembre a pedido de las propias empresas interesadas, que necesitaban más tiempo para cerrar las presentaciones. Esa prórroga no alteró el resultado final: las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre y la adjudicación quedó formalizada el 22 de octubre mediante la Resolución 1818/2026.

El cronograma de la licitación sigue previendo que el nuevo operador asuma el control completo de la gestión del servicio entre enero y febrero de 2027, plazo que, por ahora, no se modificó. AySA provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Sin embargo, mientras se define la fecha de la firma, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tiene pendiente una resolución sobre la propuesta tarifaria que AySA presentó en una audiencia pública que se realizó el pasado 27 de octubre. Ese esquema plantea una reclasificación de los coeficientes zonales que derivaría en aumentos para cerca del 60% de los usuarios residenciales, con un alza media del 22,6% para ese segmento, reducciones para el 20% y sin cambios para el resto.

Aysa
El nuevo operador deberá invertir un mínimo de USD 2.000 millones durante el primer lustro de la concesión

La decisión del ERAS sobre esa propuesta seguirá en manos de la conducción actual de la empresa hasta que el consorcio adjudicatario tome control operativo. El nuevo operador no tendrá que definir una estructura tarifaria propia para el primer período: tanto las inversiones como las tarifas para el ciclo 2027-2031 ya estaban establecidas en el pliego. La revisión integral recién ocurrirá en el cuarto año de la concesión, cuando AySA deberá negociar con el ERAS un nuevo plan para el período 2032-2036.

Temas Relacionados

PrivatizaciónTarifasServicios públicosAysaaguaconcesióncontratoboletín oficialúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang

La directora financiera asumirá de forma transitoria tras la salida de Jensen Huang, mientras el directorio busca un sucesor permanente

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang

Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en medio del escándalo de infidelidad y espionaje chino

La salida del cofundador de la compañía abre una transición sin sucesor permanente definido y llega después de varios días de volatilidad bursátil, mientras la fabricante de chips busca contener las dudas sobre su conducción y su estrategia

Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en medio del escándalo de infidelidad y espionaje chino

ARCA reglamentó la reducción de multas para pymes de la ley de Inocencia Fiscal II: cómo se aplicará y a quiénes beneficia

Dispuso una quita del 50% en sanciones para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro hasta el 18 de diciembre

ARCA reglamentó la reducción de multas para pymes de la ley de Inocencia Fiscal II: cómo se aplicará y a quiénes beneficia

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

El país acumula ya nueve meses de alza consecutiva en la extracción de crudo y supera 1.200.000 barriles diarios, en medio de una apertura a la inversión extranjera tras la captura de Nicolás Maduro

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

Escándalo de Nvidia: se derrumba la acción de la fabricante de chips tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang

Las acciones retrocedieron en el premarket y se hundieron más ante la confirmación de la salida del fundador de la compañía tras conocerse dos relaciones extramaritales, una de ellas con una posible espía china

Escándalo de Nvidia: se derrumba la acción de la fabricante de chips tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang

DEPORTES

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

El Mundial de Rally volverá a Argentina: el detrás de escena del histórico anuncio

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Mauro Icardi llegó a declarar ante la fiscalía por la denuncia de Wanda Nara: las fotos

Murió Paolo el Rockero: sus escenas más desopilantes en televisión y en el cine que quedaron en la memoria

Así era la vida de Paolo El Rockero, quien murió a los 68 años: entre el último posteo en sus redes y un presente en Tandil lejos del foco mediático

INFOBAE AMÉRICA

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang