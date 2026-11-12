Las imágenes de la fuga de Bertulazzi: las cuerdas del escape y el dispositivo con el que habría intentado engañar a la tobillera

El lugar por donde escapó

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Un tubo metálico rodeado por correas, cables con conexiones expuestas y trozos de grasa de cerdo. Las nuevas imágenes del lugar de la fuga de Leonardo Bertulazzi muestran detalles del montaje con el que logró engañar al monitoreo electrónico, además de los elementos utilizados para abandonar el departamento de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria.

Las fotografías permiten observar de cerca distintos puntos del escenario del escape del exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, de 74 años. Una de ellas registra el cilindro al que, de acuerdo con la información de la investigación, había colocado la tobillera. En el primer plano se distinguen una correa negra con letras amarillas, una hebilla y cables azules y grises, algunos con el cobre a la vista.

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El tubo metálico con cables y correas

El conjunto fue encontrado debajo de la cama. Según las fuentes citadas en la reconstrucción del caso, Bertulazzi había utilizado carne de cerdo para simular el contacto con la piel y un tensiómetro como parte del montaje.

La cuerda y el vacío desde el quinto piso

Otra de las imágenes muestra una cuerda roja anudada y conectada a un mosquetón —un gancho metálico de seguridad— del que sale una cinta violeta. El conjunto aparece junto a una reja, sobre una pared con pintura descascarada y al lado de macetas.

Las tomas realizadas hacia abajo permiten dimensionar la altura: se ven los techos de las construcciones linderas, un patio, ventanas enrejadas y un sector con vegetación. En primer plano aparecen la protección metálica y las macetas del balcón. Son vistas del lugar desde el que se produjo la salida.

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El arnés que utilizó para escapar

Según la reconstrucción difundida, Bertulazzi se descolgó con un arnés desde el quinto piso del edificio de la calle Defensa. Después trepó un portón de más de 2 metros y salió a la calle Bolívar. La maniobra le permitió eludir la consigna policial ubicada en el frente.

En ese último paso, perdió una mochila en la que llevaba maquillaje y una peluca. También una computadora, celular, ropa y herramientas, detallaron las fuentes del caso. Detectives que están tras su paradero creen que salió de la Ciudad de Buenos Aires, pero que continúa en el país.

Otra imagen del dispositivo de fuga

Fuentes del caso indicaron que investigan el rol de una mujer, la médica Bettina Erika Kopcke, esposa del ahora fugitivo, vinculada a la organización Médicos sin Fronteras. Las fuentes del caso estiman que podría haber comprado los elementos que utilizó el italiano para escapar o, al menos, no podría haber ignorado esos elementos dentro del departamento. La fuga fue descubierta durante un relevo de la custodia.

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Bertulazzi se descolgó con un arnés desde el quinto piso del edificio de la calle Defensa

El arresto domiciliario y la extradición pendiente

Bertulazzi cumplía arresto domiciliario a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se tramitaba su extradición a Italia, donde fue condenado a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Tras la evasión, su búsqueda quedó en manos de la Policía Federal. El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $20.000.000 por datos que permitan encontrarlo.

Los investigadores sospechan que el fugitivo estudiaba el terreno para escaparse, aunque no fue confirmado, debido a que realizaba frecuentes visitas al hospital por su estado de salud que, a la luz de los resultados, no estaba tan deteriorado como lo sostenían sus presentaciones en la Justicia.

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Un aviso oficial fija una recompensa de 20 millones por datos que permitan capturar al prófugo italiano Leonardo Bertulazzi. (Boletín Oficial)