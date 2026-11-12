Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang

Colette Kress asumió la dirección ejecutiva interina de Nvidia tras la renuncia inmediata del cofundador Jensen Huang. (Nvidia/Handout via REUTERS)

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Colette Kress asumió como directora ejecutiva interina de Nvidia tras la renuncia inmediata de Jensen Huang, cofundador y máxima figura de la empresa durante 33 años. La hasta ahora directora financiera conservará ese puesto mientras conduce la compañía de manera temporal, a la espera de que el directorio designe a un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

El cambio coloca a Nvidia bajo la conducción de una ejecutiva con más de una década en la empresa y contacto habitual con accionistas, analistas y grandes inversores. Kress deberá administrar la continuidad de la operación en un momento en que el mercado sigue con atención la transición en una compañía central para la expansión de la inteligencia artificial y para el negocio de centros de datos.

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La salida de Jensen Huang se conoció después de una reunión del directorio que había quedado bajo escrutinio. El consejo había abierto además una investigación independiente a raíz de informaciones sobre un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra el ahora exdirector ejecutivo. La pesquisa, supervisada por un comité de consejeros independientes y abogados externos, continúa bajo observación pública.

Nvidia había señalado el 8 de noviembre que no tenía motivos para pensar que la seguridad nacional o los secretos corporativos se hubieran visto comprometidos. Sin embargo, las acusaciones personales difundidas en los últimos días y las dudas vinculadas con posibles controles de exportación elevaron la presión sobre la gobernanza de la empresa. Parte de esas versiones no pudo verificarse de inmediato, según informaciones previas.

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El directorio de Nvidia abrió una investigación independiente ante un presunto intento de inteligencia extranjera contra Jensen Huang. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013, después de cerca de 25 años en cargos financieros de grandes compañías tecnológicas. De acuerdo con su biografía oficial, es vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la firma desde entonces. Su tarea abarcó la relación financiera con el mercado durante el período en que Nvidia pasó de ser una empresa identificada con las tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en una proveedora decisiva de procesadores para sistemas de inteligencia artificial.

Antes de incorporarse a Nvidia, Kress fue durante tres años vicepresidenta sénior y directora financiera de la organización de Tecnología Empresarial y Operaciones de Cisco. Allí tuvo responsabilidades sobre estrategia financiera, planificación, informes y desarrollo de negocios en los distintos segmentos, ingeniería y operaciones de la compañía.

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Su trayectoria anterior incluye 13 años en Microsoft, donde pasó cuatro como responsable financiera de la división de Servidores y Herramientas. También ocupó cargos directivos en planificación corporativa y finanzas. Previamente trabajó en distintas funciones financieras en Texas Instruments. La ejecutiva cuenta con una licenciatura en Finanzas de la Universidad de Arizona y una maestría en Administración de Empresas de la Southern Methodist University.

Esa experiencia la convirtió en una figura conocida para la comunidad inversora. Kress interviene con regularidad en las conferencias de resultados y en encuentros con analistas, una exposición pública que ahora será más relevante. Hasta la renuncia de Huang, el cofundador concentraba la mayor visibilidad externa de la empresa y una participación directa en la estrategia de productos, los vínculos con clientes de computación en la nube y la presentación de las nuevas plataformas de Nvidia.

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La compañía descartó que la seguridad nacional o los secretos corporativos sufrieran algún compromiso tras las acusaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La documentación de representación presentada por la compañía en enero indica que Kress y su familia poseían acciones por más de USD 700 millones. El mismo documento consignó una remuneración total de USD 14,3 millones durante el último año. Esas cifras la ubican entre las ejecutivas con mayor exposición económica al desempeño bursátil de Nvidia, cuya valoración había rondado los USD 4 billones.

Según agencias internacionales, en la compañía describieron a Kress como una dirigente con la firmeza y el conocimiento amplio de las finanzas de Nvidia necesarios para ejercer el cargo de directora ejecutiva, de acuerdo con información divulgada sobre su nombramiento. Esa valoración adquiere peso por el perfil del puesto: la conducción interina deberá responder a la reacción del mercado y, al mismo tiempo, sostener las decisiones operativas mientras el directorio define la búsqueda.

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Las acciones de Nvidia llegaron a caer más de 8 % en las operaciones posteriores al cierre del miércoles y antes de la apertura regular, en medio de las versiones sobre la reunión del consejo. El movimiento se extendió a los futuros vinculados al Nasdaq, mientras las acciones de AMD y Broadcom registraban avances previos a la rueda ante la expectativa de que la incertidumbre pudiera modificar parte de la competencia por los pedidos de procesadores.

La situación cobra importancia por la posición de Nvidia en el suministro de unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, para empresas tecnológicas y centros de datos. La compañía mantiene contratos y una cartera de clientes que sostienen la demanda de corto plazo, pero el mercado busca señales sobre el calendario de productos, las proyecciones comerciales y la organización de la cúpula directiva sin Huang.

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Kress tendrá una primera instancia pública decisiva el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto comunicar sus próximos resultados financieros. Inversores y analistas esperan entonces precisiones sobre la búsqueda del director ejecutivo permanente, la continuidad del equipo de gestión y la hoja de ruta de sus próximos chips y sistemas de inteligencia artificial.