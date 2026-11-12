El Salvador

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

La agresión ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en San Gregorio, cuando los atacantes habrían intentado despojar a los asistentes de sus pertenencias, según la investigación preliminar

Cinta amarilla de "No Pase Policía" en primer plano. Detrás, siluetas de agentes con luces de patrulla azules y rojas en una calle mojada y oscura.
Un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en el municipio de Nigua dejó un saldo de un muerto y dos heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una fiesta de cumpleaños en Nigua, en la provincia de San Cristóbal, terminó en un tiroteo durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Cuatro hombres que habrían usado uniformes policiales para hacerse pasar por agentes irrumpieron en la celebración e intentaron cometer un robo, según la investigación preliminar de las autoridades. El ataque dejó una persona muerta y otras dos heridas.

El hecho ocurrió en el sector San Gregorio, dentro del municipio de Nigua, en República Dominicana. La Policía Nacional investiga cómo ingresaron los sospechosos al lugar, qué ocurrió durante el intento de asalto y quiénes participaron en los disparos.

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La víctima fatal fue Sadiel Castillo Ysaac, de 21 años. El joven fue trasladado para recibir asistencia médica, pero murió a causa de las heridas sufridas durante el ataque.

También fueron hospitalizados Jonathan Ernesto Rosario, de 20 años, y Álvaro Acevedo, de 36. Ambos resultaron heridos de bala. Las autoridades no han difundido información sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su estado de salud.

El grupo entró a una fiesta de cumpleaños

La versión inicial de la Policía Nacional señala que cuatro personas desconocidas irrumpieron en el sitio donde se realizaba la celebración. El objetivo, de acuerdo con las investigaciones, era despojar de sus pertenencias a los asistentes.

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El uso de uniformes y distintivos similares a los de organismos policiales forma parte de las líneas centrales de la pesquisa. Los investigadores buscan determinar si los hombres llegaron al lugar con el propósito de simular una intervención oficial, facilitar el acceso a la fiesta o intimidar a quienes se encontraban allí.

Numerosos casquillos de bala de color dorado esparcidos sobre una superficie oscura y rugosa; al fondo, una cinta amarilla con el texto "NO PASE".
Cuatro asaltantes con uniformes policiales irrumpieron en una celebración para robar a los asistentes en San Gregorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los disparos ocurrieron durante el presunto asalto

Según el vocero policial Diego Pesqueira, el grupo habría disparado contra los presentes cuando algunas personas presuntamente se resistieron al robo. Esa es la hipótesis inicial de los investigadores, que aún deben establecer cómo se produjo la confrontación y cuántas personas portaban armas.

Tras la agresión, Castillo Ysaac y los otros dos hombres fueron llevados a un centro médico. El fallecimiento del joven de 21 años elevó la gravedad del caso y activó una investigación coordinada entre la Policía y el Ministerio Público.

Agentes policiales realizaron levantamientos en el lugar del ataque y entrevistaron a personas que estaban presentes durante la celebración. Técnicos de la Policía Científica recogieron elementos que serán examinados para aportar datos sobre la identidad de los responsables y la dinámica del hecho.

Las autoridades buscan a un hombre conocido como León para determinar su grado de vinculación con los hechos delictivos. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Las autoridades buscan a un hombre conocido como León para determinar su grado de vinculación con los hechos delictivos. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

La Policía busca a un sospechoso conocido como “León”

Las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre conocido como “León”, a quien consideran una persona de interés para esclarecer el caso. La Policía no ha precisado qué papel habría tenido en el intento de robo ni si integraba el grupo que ingresó a la fiesta.

La pesquisa también apunta a identificar a los otros tres sospechosos. Hasta el momento, no se han informado arrestos vinculados con el ataque ocurrido en San Gregorio.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer las responsabilidades por la muerte de Sadiel Castillo Ysaac y las heridas sufridas por Rosario y Acevedo.

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