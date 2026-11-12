El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

En España advierte de una discusión entre Lo Celso y Pellegrini en Betis

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La pérdida de minutos de Giovani Lo Celso abrió un foco de tensión con Manuel Pellegrini en Betis, aunque el entrenador chileno negó públicamente que exista un conflicto y volvió a incluir al mediocampista argentino en la convocatoria para el próximo compromiso de Copa del Rey.

La situación se instaló después de una serie de decisiones deportivas que redujeron la participación del rosarino en las últimas semanas. Lo Celso fue titular y tuvo una buena actuación ante Barcelona por La Liga, pero luego perdió lugar en la rotación: ingresó durante pocos minutos frente a Celta, no sumó tiempo de juego ante Málaga ni Borussia Dortmund y, más tarde, quedó fuera de la lista para el encuentro contra Elche.

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El escenario tomó otra dimensión a partir de la información aportada por el periodista Andrés Ocaña en El Partidazo de COPE. Según su versión, el volante no entendió la administración de sus minutos y protagonizó un episodio que molestó al cuerpo técnico durante el partido ante Borussia Dortmund.

En la conferencia de prensa previa al cruce de Copa del Rey ante Navalcarnero, Manuel Pellegrini fue consultado por la situación de Giovani Lo Celso y descartó que hubiera un problema personal con el jugador. “Estoy sin ningún tipo de problemas con Gio”, afirmó el entrenador. El chileno sostuvo que sus decisiones responden al análisis de cada partido y al rendimiento que observa durante los entrenamientos semanales.

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Pellegrini explicó que cuenta con un plantel de 25 futbolistas y que debe elegir a los que considera en mejores condiciones para cada encuentro. En ese sentido, justificó la exclusión del argentino de la visita a Elche al señalar que había otros compañeros que se encontraban por delante de él en ese momento.

La declaración buscó desactivar las especulaciones luego de una sucesión de ausencias que llamó la atención. Lo Celso no arrastraba, de acuerdo con la información oficial, una lesión que explicara su pérdida de protagonismo. Su salida de la convocatoria para el partido ante Elche profundizó las dudas sobre la relación con el técnico. El regreso del mediocampista a la lista para enfrentar a Navalcarnero representa, al menos en los hechos, una señal de que continúa dentro de la consideración del entrenador. El desafío será determinar si esa convocatoria deriva en una oportunidad desde el inicio o si el argentino mantiene un lugar secundario en la rotación.

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La explicación de Pellegrini contrasta con la versión difundida por Andrés Ocaña en la radio española. El periodista relató que el origen de la tensión estaría vinculado con la disconformidad de Lo Celso por la gestión de sus minutos tras el partido ante Barcelona. De acuerdo con el comunicador, el argentino esperaba tener mayor continuidad después de aquella actuación. Sin embargo, participó apenas un tramo del duelo frente a Celta y quedó sin ingresar ante Málaga. El episodio que habría agravado el malestar ocurrió contra Borussia Dortmund, en un partido en el que Betis no contó con Isco ni Pablo Fornals.

Según el periodista, Pellegrini eligió a Nelson Deossa para ocupar la función de mediapunta, pese a que no se trata de su puesto habitual, y mantuvo a Lo Celso en el banco. El argentino realizó la entrada en calor, pero no ingresó en el encuentro. Ocaña aseguró que, cuando el entrenador realizó su última modificación, Lo Celso se retiró al vestuario antes del final del partido. Esa decisión, siempre según el relato del cronista, no fue bien recibida por Pellegrini.

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“Tuvo un detalle feo Lo Celso. Después de calentar y que se produzca el último cambio, marcharse al vestuario antes de que terminara el partido. Eso no le gusta al entrenador”, remarcó el periodista.

Andrés Ocaña planteó que el partido ante Navalcarnero podría convertirse en una posibilidad concreta para que Lo Celso vuelva al once inicial. El periodista afirmó que considera probable que el argentino sea titular, una hipótesis que deberá confirmarse con la formación que defina Pellegrini.

Para el volante, el encuentro puede resultar relevante por dos motivos. Por un lado, le permitiría recuperar ritmo competitivo luego de varios partidos con escasa o nula participación.

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El volante surgido de Rosario Central, en lo que va de la temporada, acumula cuatro presentaciones (102 minutos) y una asistencia. El conjunto sevillano es uno de los animadores de La Liga, al figurar en la cuarta posición con 26 unidades, siete del líder Barcelona. Además, tras cuatro presentaciones, figura en el puesto 11 de la Champions League, lo que los posiciona en zona de playoffs.