Asesinaron a un agente federal durante un intento de robo en Merlo

Nicolás Aragón, el cabo de la PFA asesinado en Merlo

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Un cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA) murió este jueves por la mañana en el hospital Héroes de Malvinas de Merlo, luego de que este miércoles resultara herido de bala durante un enfrentamiento con los delincuentes que lo habían abordado para robarle su moto.

La víctima, identificada como Nicolás Aragón, de 30 años, recibió un disparo en medio del forcejeo con los asaltantes y debió ser hospitalizado de urgencia. Murió esta mañana, a pesar de las intervenciones quirúrgicas y los intentos de los médicos por salvarle la vida.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que Aragón fue atacado en el cruce de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya, justo en el límite con la localidad bonaerense de Paso del Rey.

Bajo circunstancias que aun se encuentran bajo investigación, Aragón fue abordado por los ladrones cuando se trasladaba a bordo de su moto Rouser 200, luego de finalizar su servicio.

Nicolás Aragón, cabo primero de la PFA, fue abordado por los delincuentes en el cruce de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el partido bonaerense de Merlo.

En ese contexto, dos delincuentes atacaron al efectivo, le lograron extraer su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9 mm, y efectuaron disparos contra su persona.

Luego, los asaltantes se dieron a la fuga en dirección al Camino de la Ribera, donde las cámaras de seguridad municipales perdieron su rastro, mientras que Aragón fue trasladado por otros uniformados al hospital Héroes de Malvinas. Los médicos de guardia confirmaron que presentaba una herida de bala en el costado derecho del pecho, la cual lesionó la médula y, principalmente, la vena cava, lo que le hizo perder gran cantidad de sangre. Además, también había sufrido otra lesión en el fémur derecho.

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Aragón fue sometido a una cirugía de urgencia y quedó internado en terapia intensiva. Sin embargo, esta mañana falleció a raíz de la grave herida que le provocaron los delincuentes.

Unos instantes posteriores al ingreso de Aragón al centro de salud, otro hombre, de 29 años, llegó por sus propios medios a bordo de un Renault Sandero e indicó a los profesionales de la salud que tenía sangre en la parte posterior de su cabeza.

En diálogo con personal policial, el damnificado contó que circulaba por la zona donde Aragón fue abordado por los delincuentes. En ese contexto, oyó detonaciones y, a los pocos segundos, detectó que emanaba sangre de su cabeza. Afortunadamente, el proyectil solo rozó su cráneo y no sufrió heridas de gravedad.

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La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Claudio Marcelo Oviedo, quien ya ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los sospechosos.