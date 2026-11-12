El Salvador

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

La policía informó que el vehículo circulaba a velocidad insegura antes de salir de la vía y arrollar a personas cerca de la estación del Metro, el 10 de noviembre

Una camioneta embistió varios puestos de comida cerca de la estación del Metro en North Hollywood y provocó la muerte de tres mujeres. (Foto cortesía redes sociales)
Una camioneta embistió varios puestos de comida cerca de la estación del Metro en North Hollywood y provocó la muerte de tres mujeres. (Foto cortesía redes sociales)
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Identificaron a la salvadoreña que se encuentra entre las víctimas mortales del fatal accidente de tránsito en North Hollywood, Los Ángeles, donde una camioneta se salió de la vía y embistió una zona de puestos de comida junto a la estación del Metro. El hecho dejó tres mujeres fallecidas y dos heridas el 10 de noviembre.

La víctima salvadoreña fue identificada como Teodora Villalobos, de 57 años, madre de tres hijos y vendedora ambulante. Para su familia era Doris o “La Güerita”, nombres con los que también era conocida por clientes y vecinos de la zona donde trabajó durante años.

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Los hijos de Teodora Villalobos abrieron una colecta en GoFundMe para afrontar los gastos derivados de su fallecimiento. (Foto cortesía redes sociales)
Los hijos de Teodora Villalobos abrieron una colecta en GoFundMe para afrontar los gastos derivados de su fallecimiento. (Foto cortesía redes sociales)

El accidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde en la intersección de Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard. Según la Policía de Los Ángeles, una Toyota Sienna blanca circulaba hacia el sur a una velocidad considerada insegura, se desvió hacia la derecha, salió de la calzada, chocó contra un semáforo y llegó hasta la acera.

La camioneta impactó contra puestos de comida y personas que se encontraban cerca de la estación North Hollywood de Metro. Villalobos y otras dos mujeres murieron en el lugar. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones graves.

La salvadoreña Teodora Villalobos murió en el siniestro vial ocurrido en la esquina de Lankershim y Chandler Boulevard.

“Un rostro familiar” para los vecinos de North Hollywood

La familia de Villalobos abrió una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a afrontar los gastos y obligaciones económicas que surgieron tras su muerte. En el texto de la colecta, sus hijos la definieron como “una madre cariñosa”, además de “una amiga, un rostro familiar y alguien que se convirtió en parte de la vida cotidiana” de muchas personas.

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Durante años, Villalobos vendió pupusas, tamales, hot dogs y otros alimentos cerca de la estación. “Mucha gente en la comunidad la conocía, no solo por la comida que preparaba, sino por la persona que era”, señalaron sus familiares.

La campaña también indica que Villalobos solía ofrecer comida a quienes no podían pagar. “Creía en dar, ayudar y asegurarse de que los demás estuvieran bien, sin esperar nada a cambio”, escribieron sus hijos.

Sus familiares destacaron que mantenía su actividad pese a problemas de salud y dificultades físicas. “Para algunos, era la señora que preparaba sus pupusas favoritas. Para otros, era alguien con quien podían contar”, expresaron en la convocatoria.

La vendedora ambulante salvadoreña Teodora Villalobos figura entre las personas que perdieron la vida durante el siniestro. (Foto cortesía)
La vendedora ambulante salvadoreña Teodora Villalobos figura entre las personas que perdieron la vida durante el siniestro. (Foto cortesía)

María Peck fue la segunda víctima identificada

La otra mujer identificada es María Peck, de 73 años, madre mexicana de cinco hijos. También trabajaba como vendedora ambulante en el sector y vendía comida y bebidas cerca de la estación.

La tercera víctima mortal todavía no había sido identificada oficialmente hasta el 12 de noviembre. Las autoridades señalaron que era una mujer hispana de entre 40 y 60 años, quien también se dedicaba a la venta ambulante.

El conductor fue identificado como Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village. Tras recibir atención por lesiones menores, quedó detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas y por tres cargos de homicidio. La investigación permanece abierta.

La vendedora ambulante salvadoreña Teodora Villalobos figura entre las personas que perdieron la vida durante el siniestro. (Foto cortesía redes sociales)
La vendedora ambulante salvadoreña Teodora Villalobos figura entre las personas que perdieron la vida durante el siniestro. (Foto cortesía redes sociales)

El conductor fue detenido bajo sospecha de homicidio

El conductor de la camioneta fue identificado como Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village. Tras recibir atención médica por lesiones menores, fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas y por tres cargos de homicidio.

La fianza fue fijada en más de $6 millones. La Policía de Los Ángeles continúa con la investigación y revisa imágenes de cámaras de seguridad, además de recabar testimonios para establecer cómo ocurrió el accidente.

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