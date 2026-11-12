El Mundial de Rally volverá a Argentina: el detrás de escena del histórico anuncio

La última vez que el WRC corrió en Argentina fue en 2019 (Prensa Rally de Argentina)

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Córdoba es tierra de fernet, cuarteto y también de Rally. El Campeonato Mundial de la especialidad regresará a la mediterránea provincia a partir de 2028 y en un contrato por cinco años. Desde 2019 que no se corre en Argentina y la gran fiesta de los derrapes volverá a vivirse en la meca de la actividad en nuestro país. Infobae había adelantado la concreción del evento el pasado 21 de septiembre.

La fecha argentina es un clásico del Campeonato Mundial de Rally (WRC). Si bien estaba pautada la disputa del 2020, la misma se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Luego las gestiones para recuperar el evento no prosperaron hasta 2024 con la llegada de César Carman a la presidencia del Automóvil Club Argentino (ACA). El dirigente, tercera generación a cargo de la entidad madre del automovilismo, gestionó con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem para que nuestro país pudiese avanzar para poder repatriar al evento.

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La sede no podía ser otra que Córdoba y conjuntamente a las negociaciones institucionales se sumó la intervención del Gobierno local, que puso como política de Estado volver a tener el WRC. En principio, el pago del canon anual sería a cargo de la provincia. “El Rally de Argentina regresará al WRC en 2028 bajo un acuerdo plurianual”, confirmó este jueves la WRC.

“Argentina es un país con el automovilismo en la sangre, aficionados apasionados y un terreno extraordinario. Cuenta con una increíble tradición en los rallies, y guardo grandes recuerdos personales de mis participaciones en Córdoba. Durante mi visita a Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de traer de vuelta al país competiciones de primer nivel, y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión”, afirmó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

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El tema entró en una meseta hasta el cambio de promotor del Mundial que en agosto pasado pasó a manos de Cosmobilis, a cargo de Eric Boullier, quien supo ser jefe del equipo Renault de F1, la actual escudería Alpine donde corre el argentino Franco Colapinto. Otro punto clave era saber el futuro de las otras dos fechas sudamericanas, Chile y Paraguay, cuyos contratos vencerán en 2029 y 2027, respectivamente. La FIA y Cosmobilis no contemplaban una tercera fecha en la región por cuestiones logísticas y Argentina pudo estar en carrera para ser sede otra vez ante la no renovación del país guaraní.

Las mejores imágenes del Rally Mundial en la Argentina en 1983

Una vez que se aclararon esos puntos las gestiones continuaron. El paso clave fue la reunión el gobernador Martín Llaryora con Ben Sulayem y también con el propio Boullier en el marco del Congreso Americano de la FIA que se llevó a cabo en Buenos Aires del 31 de agosto al 2 de septiembre. Al respecto, Carman le adelantó a Infobae en una entrevista el retorno del WRC y explicó que “hay un compromiso también ahí del gobernador. Martín (Llaryora) tuvo una reunión también con el presidente Mohammed y fue muy positiva. Hay que recordar que Ben Sulayem corrió en Córdoba y tiene un cariño muy especial”.

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Este medio pudo saber que a los pocos días el operativo retorno cumplió con su misión y se confirmó la fecha, aunque las partes se tomaron un tiempo para poder hacer el anuncio que en principio iba a ser la semana anterior. Aunque por la visita del Papa León XIV, en Córdoba decidieron esperar siete días y este jueves se hizo el anuncio oficial.

Argentina fue sede del certamen ecuménico de los derrapes desde 1980 y tuvo 39 ediciones. Se convirtió en un clásico y, salvo en tres ediciones que se disputó en Tucumán (1980 y 1992) y otra en Bariloche (1983), el resto siempre tuvo a Córdoba como epicentro. En dos ediciones tuvo la presencia de Carlos Alberto Reutemann con sendos podios en 1980 y 1985. En 1988, Jorge Raúl Recalde se convirtió en el único americano en ganar la clasificación general de una fecha del WRC. “Yo soy muy optimista con el Rally. Creo que la primera buena noticia que vamos a tener va a ser el Rally”, dijo entonces Carman.

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Jorge Raúl Recalde celebrando su triunfo en 1988. El recordado cordobés se convirtió en el único americano en ganar una clasificación general del WRC (Prensa Rally de Argentina)

A lo largo de su historia los mejores pilotos del mundo, los equipos y la prensa internacional eligieron a Córdoba como una de las mejores carreras del calendario. Logró mantenerse pese a las vicisitudes económicas del país por casi cuatro décadas y ahora retornará por un lustro asegurado.

El furor y la pasión de los cordobeses por la especialidad lleva a que más de un millón de personas se acerquen a los caminos. La vigilia nocturna en las sierras para esperar el paso de los autos se convirtió en una costumbre más allá del frío que se combate con el asado y un buen fernet.

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Para poder avanzar en estas negociaciones, la política es clave y en el mencionado congreso de la FIA, Ben Sulayem ratificó su apoyo a Argentina para poder recuperar el WRC y también la Fórmula 1. Del mencionado cónclave de internacional en Argentina, Carman reveló que “fue sumamente positivo. Tiramos toda la carne en el asador para vender lo mejor de Argentina, y creo que (Ben Sulayem) se llevó esa impresión. No solo él, sino toda la FIA”.

La tierra de Jorge Raúl Recalde volverá a tener el Campeonato Mundial de Rally. Argentina regresará al calendario de uno de los certámenes más importantes de la FIA y el epicentro no podía ser otro que en Córdoba, la meca de los derrapes en nuestro país.

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EL COMUNICADO OFICIAL

El Rally de Argentina regresará al WRC en 2028 bajo un acuerdo plurianual.

Una de las pruebas más emblemáticas del Campeonato Mundial de Rally de la FIA regresará en 2028 tras un histórico acuerdo plurianual con el Gobierno de Córdoba, Argentina.

El acuerdo alcanzado con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su administración, allana el camino para que el Rally de Argentina regrese al WRC por primera vez desde 2019, marcando el inicio de un nuevo capítulo para un evento reconocido por sus espectaculares etapas de tierra y su extraordinario ambiente entre los aficionados.

Celebrado por primera vez en 1980, el Rally de Argentina se convirtió en una de las pruebas más emblemáticas del campeonato, atrayendo a multitudes a las sierras que rodean Córdoba. Sus exigentes carreteras, sus espectaculares cruces de ríos y sus inolvidables etapas, incluyendo la legendaria El Cóndor, contribuyeron a consolidarlo como uno de los favoritos tanto para los competidores como para los aficionados.

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Esta alianza sienta las bases a largo plazo para el regreso del CMR a Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, y los preparativos ya están en marcha de cara al regreso previsto para 2028.

Un hito importante se alcanzará en el primer trimestre de 2027, cuando se celebre un Rally Candidato como prueba del Campeonato de Rally FIA CODASUR. Este evento, supervisado por oficiales de la FIA, brindará la oportunidad de evaluar la organización deportiva, la infraestructura y las medidas de seguridad, a medida que avanzan los preparativos para cumplir con los estándares del Campeonato Mundial.

Los planes para 2028 también incluyen la construcción del WRC Arena dentro del recinto deportivo que rodea el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Combinando el tradicional parque de asistencia con una experiencia dedicada a los aficionados, el recinto servirá como centro neurálgico para equipos, patrocinadores y espectadores durante todo el rally.

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Mientras tanto, se está trabajando en una ruta que podría suponer el regreso de algunas de las etapas más emblemáticas del Rally de Argentina, incluido El Cóndor, que se convirtió en sinónimo del evento durante su anterior etapa en el calendario del WRC.

Éric Boullier, CEO de WRC Promoter, declaró: “Argentina siempre ha ocupado un lugar especial en la historia del WRC. Pocos eventos pueden igualar la pasión de los aficionados en Córdoba o el ambiente que rodea sus legendarias etapas, y el regreso del campeonato es algo que nos entusiasma enormemente”.

Este compromiso plurianual va más allá de simplemente regresar a un destino conocido. Se trata de construir un futuro sostenible a largo plazo para el Rally de Argentina y de reconectar el WRC con un país donde el rally significa tanto para tanta gente.

“Quisiera agradecer al gobernador Martín Llaryora, a su gobierno y al Automóvil Club Argentino por su compromiso para hacer posible este regreso. Esperamos trabajar juntos para crear un evento que honre la destacada tradición argentina en el mundo de los rallies, al tiempo que proyecte su mirada hacia el futuro del WRC.”

Julien Vial, director de operaciones de WRC Promoter, añadió: “Regresar a Argentina es una perspectiva sumamente emocionante, pero nuestra prioridad es garantizar que el evento se construya sobre los cimientos más sólidos posibles.”

“El Rally de Candidatos a principios de 2027 será un paso importante que nos permitirá trabajar estrechamente con la FIA, la ACA y los organizadores locales para evaluar los requisitos deportivos, operativos y de seguridad de cara a 2028.”

“También vemos una oportunidad fantástica con el WRC Arena en el Estadio Mario Alberto Kempes, que reúne a los equipos y a los aficionados en una ubicación central, a la vez que se conserva el carácter y el desafío de las etapas que hicieron tan famoso al Rally de Argentina.”

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: “Argentina es un país con el automovilismo en la sangre, aficionados apasionados y un terreno extraordinario. Cuenta con una increíble tradición en los rallies, y guardo grandes recuerdos personales de mis participaciones en Córdoba. Durante mi visita a Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de traer de vuelta al país competiciones de primer nivel, y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión”.

“Tras el histórico “Deal of Century” y nuestra alianza con el nuevo Promotor del WRC, el Campeonato inicia una nueva era con una mayor inversión y una visión clara para impulsar un crecimiento continuo a nivel mundial. El regreso a Argentina no solo entusiasmará a los aficionados, sino que también consolidará el impulso global de nuestro deporte. Le deseo al equipo organizador mucho éxito en los preparativos”.

Martín Llaryora, Gobernador de la Provincia de Córdoba, declaró: “Hemos trabajado arduamente para traer de vuelta el Campeonato Mundial de Rally a Córdoba, y hoy podemos anunciar que regresará a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato 2027 será un paso fundamental para prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío. El Rally forma parte de la historia y la pasión de Córdoba, pero también significa turismo y empleo para nuestra gente. Quiero agradecer a la FIA, a la ACA y a todos los que hicieron posible este regreso. Córdoba está lista para recibir al mundo y consolidar su posición como sede de grandes eventos”.

En su debido momento se anunciarán más detalles sobre el Rally de Candidatos de 2027 y los planes para el regreso del Rally de Argentina al WRC en 2028.